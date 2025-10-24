Cum a ajuns PNL la concluzia că Ciprian Ciucu trebuie să fie candidatul partidului la Primăria Capitalei. Scenariile la care se gândesc

Partidul Național Liberal a decis că Ciprian Ciucu este cea mai bună variantă pe care o are partidul pentru a candida la Primăria Capitalei în urma unui sondaj INSCOP, făcut la comanda PNL, în luna august, scrie News.ro. În cele șase scenarii analizate, Ciucu s-a plasat cel mai bine dintre ceilalți liberali luați în calcul: Stelian Bujduveanu și Sebastian Burduja. Într-un singur scenariu actualul primar de la Sectorul 6 s-ar fi clasat pe primul loc în alegeri: dacă ar fi fost susținut și de USR.

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus joi seară, la Antena 3 CNN, că Ciprian Ciucu „va fi foarte probabil” candidatul partidului pentru Primăria București.

Decizia a fost luată în baza unui sondaj INSCOP din luna august, scrie News.ro. Sondajul a luat în calcul șase scenarii.

Scenariul în care Ciprian Ciucu ar fi putut câștiga Primăria Capitalei, conform sondajului INSCOP

Sondajul INSCOP a testat, în trei scenarii, candidaturile lui Ciprian Ciucu, Sebastian Burduja și Stelian Bujduveanu, iar din partea altor formațiuni politice au fost luați în calcul Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (din partea AUR) și Ana Ciceală (SENS).

În celelalte două scenarii, PNL a testat varianta candiatului comun cu USR (fie Drulă candidatul celor două partide, fie Ciucu), iar contracandidații tot Băluță și Alexandrescu. În al șaselea scenariu s-a luat în calcul o posibilă candidatură și din partea lui George Simion.

Dintre toate aceste scenarii, rezultatele au arătat că Ciprian Ciucu s-ar plasa pe primul loc doar în situația în care ar fi fost susținut și de USR, lucru devenit puțin probabil, având în vedere acordul din coaliția de guvernare care spune că fiecare partid va avea un candidat propriu.

Ce procente au Ciucu, Burduja, Bujduveanu, Băluță, Drulă, Ciceală și Alexandrescu

Ciprian Ciucu ar reuși să se claseze pe locul doi, cu 18,9%, în cazul în care contracandidații săi vor fi Daniel Băluță (care ar câștiga alegerile în această situație cu 21%), Anca Alexandrescu (care ar obține 16,9%), Cătălin Drulă (cu 14,7%) și Ana Ciceală (6,8%), scrie News.ro.

Cu Sebastian Burduja candidat, PNL ar obține locul 4 în alegerile pentru Primăria Capitalei (10,5%). În această situație, tot Daniel Băluță ar fi câștigător (23,6%), iar pe locul doi ar ajunge Cătălin Drulă (22,1%). Anca Alexandrescu ar obține 18,2%.

Actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, s-ar clasa pe locul 5 într-o eventuală candidatură. În această situație, tot Daniel Băluță ar câștiga, urmat de Drulă, Alexandrescu și Ciceală, conform sondajului INSCOP prezentat de News.ro.

Sondajul INSCOP la comanda PNL a fost realizat în perioada 8-12 august. Datele au fost culese prin interviuri telefonice, la care au răspuns 1.106 persoane. Eroarea maximă admisă este de +/- 2,95%, cu un grad de încredere de 95%.