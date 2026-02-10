Cum au evoluat vânzările de mașini chinezești în România, după ce anul trecut s-a lansat și cea mai cunoscută marcă. În ianuarie 2026 se înregistrează deja un prim salt spectaculos: „Invazie e o metaforă”

Vânzările de mașini chinezești aproape că s-au triplat anul trecut în România, s-au lansat multe mărci, printre care și cel mai faimos nume, considerat rival pentru Tesla Motors. Cota de piață a chinezilor este încă destul de mică, dar „producătorii chinezi sunt foarte ambițioși”, spune șeful Asociației Producătorilor și Importatorilor din România, Dar Vardie.

În România s-au înmatriculat anul trecut 6.035 de mașini ale mărcilor chineze, față de 2.200 în anul 2024, arată datele trimise HotNews.ro de către APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile).

Un an record pentru mărcile chineze, dar cota de piață rămâne scăzută

Cota acestor mașini a ajuns la 3,9% anul trecut, față de 1,5% în 2024. Ar fi fost ceva mai mare dacă programul Rabla din România nu ar fi început așa de târziu (final de septembrie) și dacă subvenția pentru mașini full-electrice nu ar fi fost așa de scăzută (3.700 de euro). În timp ce în Europa, vânzările de mașini full-electrice au crescut cu 29%, în România au scăzut cu 10%.

Lideră detașată pentru mărcile chineze a fost marca MG, cu 3.396 mașini, iar pe doi a fost BYD, cu 900 de mașini înmatriculate în 2025. Top 5 a fost completat de Geely (627 mașini), Chery (464) și Leapmotor (303). Mărcile DFSK și Lynk&Co au depășit pragul de 100 de mașini.

Val de noi intrări pe piața din România

În ultimul an s-au lansat mai multe mărci auto chineze în România, cele mai cunoscute fiind BYD (lansată în mai 2025) și Chery (care s-a lansat vara trecută) și Geely (toamna trecută). La final de 2024 intraseră alte două mărci: Lynk & Co și Leapmotor.

Nici o marcă din China nu a intrat în top 10 anul trecut, însă în ianuarie 2026 BYD a ajuns pe locul 9, depășind chiar și Renault luna trecută la vânzări. BYD avut 312 mașini înmatriculate, iar modelul BYD Seal U a fost pe 9 în topul celor mai vândute mașini, clasament condus de Dacia Duster.

În toată Europa, vânzările auto ale mărcilor chinezești au crescut cu 44% anul trecut, cel mai mare salt fiind pentru BYD care a avut și cel mai vândut hibrid plug-in din Europa (modelul Seal UDM-i, cu 72.000 de unități), arată datele JATO.

„Cifrele arată o evoluție firească”

Hotnews l-a întrebat pe Dan Vardie – directorul general al APIA – dacă suntem în fața unei invazi” a mărcilor chineze, un termen folosit des în presa ultimilor ani. „Chestia cu invazia este o metaforă a presei. Noi nu credem că este o invazie, ci un act de normalitate, este o evoluție firească. Producătorii chinezi sunt foarte ambițioși, au și reușit să detroneze Tesla din poziția de lider mondial, așa că ambițiile acestea nu sunt lipsite de substanță tehnologică. Sunt produse cu calități indiscutabile: design, tehnologie, calitatea materialelor, preț, accelerație, toate sunt foarte competitive. (…) Cifrele arată o evoluție firească. Vânzările mărcilor chineze nici nu au explodat, dar nici nu sunt modeste”.

Șeful APIA a amintit și că modelul electric BYD Dolphin Surf a fost desemnat Mașina Anului 2026 în România (pe locul doi a fost Dacia Bigster, iar pe trei, modelul Renault 5)

„Cred că ați văzut că la Comisia Europeană s-a trecut la următoarea etapă, se discută un preț minim, nu se mai discută să se mențină aceste taxe mari. Aceasta este realitatea, s-e semnat un memorandum, iar în următoarele luni de zile se vor lămuri ce înseamnă preț minim”, spune șeful APIA, referindu-se la discuțiile China-Europa pe tema taxelor impuse în UE pentru mașinile produse în China.

Hibride, SUV-uri și mașini mici de oraș

Ce fel de mașini au adus mărcile chineze în România? Au fost multe SUV-uri, la capitolul propulsie au adus multe hibride, iar în ultimul an au ajuns pe piață și modele mai mici, de oraș.

Cele mai vândute modele ale mărcilor chineze în România au fost două de la MG (ZS și HS), cu 1.591, respectiv 1.262 de unități. Seal U de la BYD a avut 470 de exemplare, iar BYD Dolphin Surf, concurent pentru Dacia Logan, a avut 219 înmatriculări.

Alte trei modele au „bifat” cifre bune: Geely Coolray (311 unități), Leapmotor T03 (284) și Cherry Tiggo 7 (248 mașini).

Cele mai ieftine modele hibride și full-electrice din China costă sub 20.000 de euro, iar cele mai scumpe trec și de 70.000 de euro.

Cine sunt cele două nume mari

MG și BYD sunt mărcile chineze cu cea mai mare notorietate în Europa și au și cele mai mari cifre de vânzări. SAIC (grupul din care face parte MG) a vândut în Europa anul trecut 305.000 de mașini, adică mai mult decât mărci precum Fiat sau Nissan, arată datele ACEA. Al doilea nume faimos din China, BYD a vândut 187.000 de mașini (de peste trei ori mai mult decât în 2024).

MG – compania chineză care vinde cel mai mult în Europa (inclusiv în România) – este un brand cu „rădăcini” britanice. MG Motor Europe și-a început operațiunile de vânzări la sfârșitul anului 2019 pe continent, iar în 2020 se lansa în Franța. Din decembrie 2023 este și în România.

Automobilele MG sunt produse în China, dar au și legături cu Europa, unde se fac o parte dintre operațiunile de design și inginerie.

Evenimentul anului din punct de vedere al mărcilor chineze a fost lansarea mărcii BYD în primăvara lui 2025, BYD fiind un brand faimos pentru că în multe articole de presă este considerat rival pentru Tesla. BYD vinde anual în lume peste 4 milioane de mașini, mizează mult pe hibride și construiește uzine în Ungaria și Turcia.

BYD avea la finalul anului trecut 20 de puncte de vânzare în țară și vrea să deschidă încă 14 puncte noi în 2026 și va lansa mai multe modele noi. Primul a fost prezentat în februarie: SUV-ul hibrid plug-in Sealion 5 DMi.

Cotele de piață ale mărcilor chineze sunt mult mai mari în Europa, decât în România

Cifrele companiei de cercetare Dataforce arată că în decembrie 2025, chinezii au atins o cotă record de 10% pe piața auto europeană, depășind 100.000 de unități vândute într-o singură lună. La mașini „electrificate” (full electrice și hibride) cota chinezilor a ajuns în ultima lună a anului trecut la 16% pe piața europeană.

Țările unde mașinile chinezești au avut mare succes – și deci cotă de piață peste medie – sunt Spania, Italia și Grecia.

Chinezii, Europa și taxele

În vara lui 2024, după multe negocieri, s-au stabilit primele lucruri clare despre taxele vamale impuse în UE pentru mașinile electrice produse în China. De la final de 2024, mașinile chinezești aduse în Europa sunt taxate suplimentar, cu până la 35%, după ce UE a decis să sancționeze faptul că acestea sunt construite cu subvenții consistente de la stat și ajung să fie vândute în Uniune la prețuri nerezonabil de mici. Mărcile chineze s-au adaptat și au adus în Europa zeci de modele Full Hybrid și Plug-in Hybrid, fiindcă acestea nu erau taxate suplimentar.

În ianuarie 2026, autoritățile chineze au purtat discuții aprofundate cu forurile de decizie din UE, iar planul este ca taele suplimentare impuse în 2024 să fie înlocuite cu un preț minim de vânzare. Se negociază însă pe subiect, dar dacă schimbările gândite vor deveni realitate, taxele plătite de constructorii din China ar fi mai mici, dar s-ar stabili și prețuri minime care să nu fie mai scăzute decât cele ale mașinilor electrice similare ca dimensiune, însă produse în Europa.

Chinezii speră să facă în Europa ce au reușit acum 15-20 de ani mărci precum Hyundai și Kia. Vin cu garanție extinsă, promit calitate bună, interioarele nu arată rău, sunt și diverse tehnologii pe mașini, iar prețurile sunt, în unele cazuri, cu 15-20% mai mici decât la mașinile de dimensiuni similare ale mărcilor consacrate.

În plus, ele vin și tot felul de „trucuri” de marketing, iar un exemplu este sistemul de karaoke integrat în sistemul multimedia al mașinii, așa că versurile melodiilor pot fi afișate pe ecranul central de pe planșa de bord.