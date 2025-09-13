Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, tânărul acuzat că l-a asasinat pe Charlie Kirk. „Vine dintr-o familie foarte iubitoare”

Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, locuia în orașelul Washington din statul Utah, aflat la aproximativ 410 km de locul crimei. Arestarea sa a lăsat întreaga comunitate în șoc, potrivit The Guardian.

Tyler Robinson, student în vârstă de 22 de ani, a mărturisit familiei sale că l-a împușcat pe Kirk miercuri, în timp ce activistul vorbea în fața a 3.000 de oameni la o universitate din Utah, potrivit presei internațioanale.

Registrele publice arată că familia Robinson locuiește în Washington, un oraș mic cu 35.000 de locuitori, situat la aproximativ 420 km sud-vest de Orem, unde Kirk a fost ucis. Moartea sa a răsunat în întreaga lume și a plasat Utah în atenția națională.

Vineri, la mijlocul dimineții, străzile din apropierea reședinței familiei erau împânzite cu mașini de poliție și de zeci de jurnaliști.

Ce spun vecinii

Melissa Tait, în vârstă de 55 de ani și mamă a patru copii, spune despre familia Robinson că este „ca orice alt vecin” și că „nu sunt diferiți de familia mea”.

Tait și-a exprimat simpatia pentru familie și recunoștința că Robinson este acum în arest după ce tatăl său l-a recunoscut în fotografiile și înregistrările video publicate de poliție, în care atacatorul a fugit de la locul faptei.

„Din păcate, fiul lor a luat o decizie foarte proastă”, a spus Tait.

O altă vecină a familiei Robinson, Kristin Schwiermann, în vârstă de 66 de ani, a spus că Tyler provine „dintr-o familie foarte iubitoare”. Vestea, a spus ea, a lăsat-o șocată.

„Locuim într-un cartier foarte frumos, un cartier foarte liniștit, ne cunoaștem cu toții… Nu credeam că ar fi făcut asta”, a spus femeia.

Canaan Timothy, în vârstă de 21 de ani, a spus că era cu un an mai mic decât Robinson la liceu. Robinson, a spus el, era un elev obişnuit, interesat de muzică.

„Îl cunoşteam din vedere. Era un copil obişnuit”, a spus Timothy, care locuieşte la două străzi distanţă de familia Robinson. „Tyler era tăcut, dar nu chiar retras”, a adăugat el.

Motivul crimei încă nu a fost stabilit.

Autoritățile spun că Robinson era înscris într-un program de ucenicie în domeniul electric la Dixie Technical College din apropiere, St. George, și a urmat pentru scurt timp cursurile Universității de Stat din Utah (USU).

Walter Williams, un vecin care locuiește în același cartier de patru ani, dar nu-l cunoștea personal pe Tyler, și-a exprimat și el surprinderea când a auzit vestea.



„Sincer, nu știam că locuiește aici”, a spus Williams, în vârstă de 33 de ani. El a numit cartierul un „loc sigur”. „Toată lumea se cunoaște și avem grijă unii de alții”, a spus el.

Miles Meloni, în vârstă de 14 ani, locuiește și el în cartier. Meloni îi urmărea activitatea lui Kirk și a spus că simte „o mare durere” atât pentru familia Robinson, cât și pentru Kirk.



Meloni este alarmat de violența politică din țară.



„Vreau să văd o schimbare”, a spus Meloni. „Cred că pentru oameni ca acesta, dacă familia vede vreo înclinație către această viziune, către violență, trebuie să-și pună copilul, membrul familiei, prietenii, oricine să ceară ajutor”, a spus bărbatul.



El speră că această crimă nu va distorsiona percepția oamenilor asupra statului Utah.

„Pur și simplu nu este ceva ce ai crede că s-ar întâmpla aici”, a spus Meloni.





