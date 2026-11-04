Cum va aborda China relația cu Washingtonul după alegeri. Anunțul făcut de Beijing

Ministerul de Externe de la Beijing a reacționat miercuri la victoria zdrobitoare a democraților la alegerile organizate marți în Statele Unite.

Scrutinul de marți a declanșat un adevărat cutremur politic la Washington. Partidul Democrat a obținut o victorie zdrobitoare: a preluat control asupra ambelor camere ale Congresului, Camera Reprezentanților și Senatul.

„Alegerile de la jumătatea mandatului ţin de afacerile interne ale Statelor Unite”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, în cadrul unei conferinţe de presă obişnuite, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Oficialul chinez a mai spus că țara sa „este dispusă să continue să colaboreze cu Statele Unite pentru a păstra şi a pune în aplicare consensul important la care au ajuns cei doi şefi de stat, pentru a consolida comunicarea şi pentru a gestiona în mod corespunzător divergenţele.”

Ea se referă la consensul stabilit în luna mai 2026, în cadrul summitului istoric dintre Donald Trump și Xi Jinping desfășurat în China. Atunci, liderul de la Casa Albă a fost primit cu onoruri militare excepționale și o dovadă neobișnuită de respect din partea oficialilor chinezi, cele două superputeri ajungând la un armistițiu diplomatic și economic fragil.

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Reacții din Europa la scrutinul din SUA

În Europa, ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, a declarat că Trump a rămas la conducere în chestiunile de politică externă, în ciuda înfrângerilor Partidului Republican la alegeri, potrivit Radio Television Hong Kong.

„Fie decide să se ridice deasupra conflictului, recunoscând că sunt necesare schimbări, în special în ceea ce privește prețurile la benzină, care afectează direct populația – și, aș adăuga, își reduce implicarea pe plan internațional; fie nu o face”, a declarat Lescure într-un interviu acordat canalului de televiziune francez BFM.

„Sincer, acesta este un aspect pe care va trebui să-l urmărim cu atenție în zilele următoare”, a adăugat el.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat miercuri că alegătorii din Statele Unite au respins politicile care „nu fac decât să sărăcească populația”, precum și ura, sexismul și negarea schimbărilor climatice, în urma înfrângerilor republicanilor.

Sanchez a afirmat că valul de extremă dreaptă care a susținut mișcările conservatoare de ambele părți ale Atlanticului „se prăbușește”, în loc să crească.