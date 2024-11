Cutremur cu magnitudinea de 5,2 în Grecia

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a lovit nordul Greciei duminică seara, au anunţat autorităţile, potrivit AP și News.ro.

Seismul a avut loc în largul peninsulei Halkidiki, la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Salonic, al doilea oraş ca mărime din Grecia, a raportat Institutul de Geodinamică din Atena.

Cutremurul s-a înregistrat la ora locală 19:03 (17:03 GMT), la o adâncime de 15,9 kilometri, a precizat institutul, adăugând că un cutremur cu magnitudinea de 4,2 a fost înregistrat patru minute mai târziu, împreună cu mai multe cutremure mai mici.

„Există o mică fisură în zonă, care are o activitate seismică moderată. Va fi o mare surpriză dacă va avea loc un eveniment major”, a declarat pentru The Associated Press Costas Papazachos, profesor de geofizică aplicată şi seismologie la Universitatea din Salonic.

Un cutremur de 3,9 a avut loc în aceeaşi zonă sâmbătă.

Până în prezent nu au fost raportate pagube, au declarat pentru presa locală oficiali ai poliţiei şi pompierilor.

Cutremurul a fost resimţit pe o suprafaţă mare din nordul Greciei.