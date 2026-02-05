De ce 2026 va fi „un an al premierelor și al vârfurilor” pe autostrăzile din România

Nu este vorba doar despre numărul total de kilometri de autostrăzi care vor fi deschiși traficului. Anul 2026 vine cu tipuri de proiect inaugurate în premieră în România. Unul dintre ele este primul tunel forat de autostradă din România. Săpat în apropiere de Curtea de Argeș, pe A1, tunelul cu o lungime de peste un kilometru are termen de deschidere a doua parte a anului.

„Anul acesta va fi un an al premierelor și al vârfurilor”, a declarat pentru HotNews Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructură, una dintre cele mai active organizații civice din țară care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură.



An record la kilometri inaugurați

„În primul rând, vorbim despre numărul de kilometri care vor fi deschiși anul acesta. Va fi un an record – pentru prima dată, vom avea peste 200 de kilometri de autostradă inaugurați într-un an, poate chiar 250, cu puțin noroc”, a detaliat Ciurea.

El subliniază că atenția cea mai mare va fi acordată Autostrăzii „Moldovei” A7, care este finanțată până la Pașcani din PNRR, program cu termen de finalizare în luna august.

În prezent, din A7 sunt deschiși circulației circa 210 kilometri din 450, cât va avea în total, iar de la Adjud până aproape de Ploiești, la intersecția cu A3, este autostradă continuă.

În primăvară, va fi deschisă continuarea spre nord de la Adjud, în iunie-iulie autostrada ar urma să ajungă la Bacău, iar în august A7 este termenul să ajungă la Săbăoani, la nord de Roman. Asta va însemna un alt eveniment important.

„E anul când scăpăm de DN2, partea unde se circulă de obicei neregulamentar, pe câte o bandă și jumătate. Adică scăpăm de „Drumul Morții”. DN2, cu platforma sa lărgită, ajunge până la Săbăoani”, explică Ciurea.

Se deschide primul tunel forat pe o autostradă din România

2026 vine și cu deschiderea primului tunel forat de autostradă din România. Săpat în apropiere de Curtea de Argeș, pe A1, tunelul Momaia are o lungime de 1,35 kilometri și va fi deschis circulației în a doua parte a anului, la pachet cu cei aproape 10 km ai Secțiunii 4 din A1 Sibiu – Pitești.

Tunelul Momaia este primul tunel forat pe o autostradă românească. A fost realizat prin tehnologia NATM (New Austrian tunneling method), care presupune excavarea secvențială a tunelului și ranforsarea pe parcurs a pereților. Asta se face prin pulverizarea de straturi de beton.

Acum, în România există un singur tunel de autostradă, tot pe A1, lângă Sibiu. Tunelul „Săcel” are o lungime de 340 de metri, însă el nu a fost forat, ci săpat și apoi acoperit cu un plafon de beton și strat vegetal deasupra.

Tot la capitolul tuneluri, anul 2026 mai vine cu o premieră: primul tunel forat cu o „cârtiță”, un TBM (Tunnel Boring Machine). Este vorba despre un utilaj specializat care forează continuu un tunel de la un capăt la celălalt, așa cum sunt forate, de exemplu, tunelurile la metrou. Doar că TBM este mult mai mare în cazul unui tunel de autostradă.

În prezent, în România, tunelurile care se construiesc pe A1 sunt fie prin tehnica NATM descrisă mai sus (Tunelul Momaia, Tunelurile dintre Margina și Holdea, parțial tunelul Robești), fie prin detonare și excavare (parțial tunelul Robești).

Tot pe A1 Sibiu – Pitești, pe secțiunea 3, italienii de la WeBuild (Ex-Astaldi) vor începe în 2026 să foreze cu un TBM cel mai lung tunel al autostrăzii – Tunelul Poiana, care va avea o lungime de peste 1,78 kilometri.

Se deschide o șosea rapidă pe un pod hobanat

În 2026, cu aproape doi ani întârziere, vor fi deschiși circulației și cei aproape 11 kilometri de drum expres dintre Galați și Brăila. În apropiere de Galați, șoferii vor traversa una dintre cele mai spectaculoase și complexe structuri de infrastructură rutieră din țară.

O zonă de aproape 2 kilometri este formată numai din structuri: un viaduct care traversează digul de protecție al Siretului, un pod metalic în arc peste calea ferată, altă structură de viaduct peste care se leagă direct de un pod hobanat peste râul Siret, iar la final un alt viaduct lung care traversează liniile de cale ferată din depou.

Podul hobanat este „vedeta”, iar odată deschisă circulației va marca o altă premieră pentru rețeaua de autostrăzi din România. Lung de aproape 310 metri, podul hobanat are două perechi de turnuri înalte de care se prind hobanele – cablurile groase care susțin greutatea tablierului drumului de dedesubt.

Va fi primul pod hobanat de dimensiuni apreciabile pe o autostradă din România. „Mai există un pod hobanat pe A3, unde trece autostrada peste DN1 lângă Ploiești, însă acela este foarte mic, mulți șoferi probabil că nici nu-și dau seama că e un pod acolo când trec”, spune Ionuț Ciurea.

Lângă Ploiești, podul de pe A3 are doi piloni centrali care abia se văd peste autostrada de care se leagă câte trei hobane de fiecare pentru susținerea tablierului. La Galați, însă, podul hobanat are câte două perechi de turnuri de trei ori mai înalte, prinse între ele cu câte trei grinzi uriașe de oțel, iar de fiecare stâlp vor fi prinse 12 hobane pentru a susține tablierul metalic al podului peste Siret.

Începe construcția primei autostrăzi din nordul țării. Deocamdată doar un ciot

Începe construcția la prima autostradă în nordul țării, prima șosea de mare viteză de la granița de vest spre Maramureș. Este vorba despre Drumul Expres de la Oar la Satu Mare, în lungime de doar 11 kilometri.

Oficial, contractul s-a semnat în octombrie anul trecut, iar CNAIR a dat ordin de începere abia din mai 2027. Ionuț Ciurea de la Pro Infrastructura crede că lucrările vor demara, totuși, din acest an. Proiectul are termen de finalizare 24 de luni.

Mai departe, de la Satu Mare, „Someș Expres” așa cum i se mai spune, va continua pe 55 de kilometri până în Maramureș, la Baia Mare. Pentru acea secțiune proiectul este încă la faza de Studiu de Fezabilitate.

Autostrada sau drumul expres Nyiregyhaza- Satu Mare, Foto: Hotnews

Capitala, înconjurată complet de autostradă

„Foarte importantă în 2026 va fi și partea asta de „missing links”, să închidem proiecte importante. Iar cea mai importantă închidere anul acesta va fi centura Capitalei”, a detaliat reprezentantul Pro Infrastructura.

El se referă la deschiderea celor trei loturi aflate azi în lucru, de la A1 până la DN1 (Lotul 1), de la DN2 la DN3 (Lotul 3) și de la DN3 la A2 (Lotul 4). Odată deschise, tot inelul de autostradă de centură va fi întregit, iar Capitala va fi înconjurată de aproape 100 de kilometri de șosea de mare viteză.

„E mega importantă. O să zicem atunci că CNAIR e mai tare ca NASA, că aveam un pariu pus la un moment dat, dacă ajungem noi cu autostradă în jurul Capitalei mai repede decât ajung americanii înapoi pe lună”, spune Ciurea.

Și tot ca premieră, deschiderea integrală A0 va însemna și finalizarea primei și singurei autostrăzi construite de chinezi în România. Lotul 3, circa 8,6 km, este construită de CECC din China, contractată dinainte ca statul român să interzică participarea companiilor chineze la licitațiile de drumuri.