De ce a continuat să predea Alexandru Toader, după primele acuzații de agresiuni sexuale, care au ajuns în discuția Consiliului facultății. Cum explică decanul

În 24 noiembrie 2025, Consiliul Facultății de Drept din Iași a stabilit, în unanimitate, o recomandare adresată lectorului Alexandru Toader de a se autosuspenda din funcție. Decizia a venit în aceeași zi în care Reporter de Iași publica mărturiile a două studente care îl acuzau pe Toader de abuz sexual. El a continuat să predea, pentru că „nu am identificat o modalitate legală prin care să-i interzicem să mai desfășoare activități didactice”, susține, pentru publicul HotNews, decanul Facultății de Drept, Horia Țiț.

În 24 noiembrie 2025, Consiliul Facultății de Drept i-a recomandat lui Alexandru Toader să nu mai predea până la clarificarea acuzațiilor. „Nu a dat curs”, spune decanul Horia Țiț.

Comisia de Etică, care a anunțat atunci că s-a autosesizat, așa cum a făcut și Consiliul, nu are nicio concluzie după aproape un an.

Șapte foste și actuale studente ale Facultății de Drept din Iași îl acuză pe Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, de abuzuri sexuale. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Consiliul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a votat în unanimitate, pe 24 noiembrie 2025, o recomandare prin care îi cerea lui Alexandru Toader „să se abţină, în condiţiile prevăzute de lege de la efectuarea oricăror activităţi didactice şi de evaluare a studenţilor până la clarificarea situaţiei semnalate în mass-media”.

Alexandru Toader a continuat, însă, să predea.

„ Exista doar o știre de presă”

Consiliul Facultății de Drept este organismul de conducere al facultății, format din cadre didactice și reprezentanți ai studenților. El este condus de decanul Horia Țiț. Consiliul decide planurile de învățământ și programele de studii. Decizii privind activitatea cadrelor didactice sunt luate de Senatul Universității și de rector, pentru că Universitatea este angajator, și nu facultatea.

Întrebat de HotNews de ce Facultatea de Drept a emis doar o recomandare pentru Alexandr Toader, decanul Horia Țiț a spus că „din punct de vedere legal, nu existau alte modalități de a reacționa la acel moment”.

„Raportat la dispozițiile Codului Muncii, noi nu am identificat – și aici vorbim despre Universitate – o modalitate legală prin care să-i interzicem domnului lector să mai desfășoare activități didactice. La momentul respectiv, nu exista un dosar penal, nu existau alte măsuri dispuse în ceea ce-l privește pe dânsul. Exista doar o știre de presă”, susține Țiț.

El explică că la nivelul Consiliului Facultății nu se pot lua decizii privitoare la încetarea activității didactice a unui profesor. Deciziile sunt luate de către rectorul și senatul Universității din Iași. Însă, susține Țiț, nici Universitatea nu avea motivele necesare pentru care să îi suspende activitatea lui Toader.

„Eu am avut o discuție personală cu Alexandru Toader. I-am spus – raportat și la obligațiile etice ale unui cadru didactic – să facă un pas în spate la momentul respectiv, față și de gravitatea acuzațiilor și de natura faptelor de care era acuzat. Dar nu a dat curs”, spune decanul Facultății de Drept.

Horia Țiț susține că recomandarea „era maximul pe care putea să-l facă inclusiv Universitatea la momentul respectiv”, pentru că „situațiile de suspendare a unui contract de muncă sunt prevăzute în mod expres și limitativ în codul muncii, în legislația specifică statutului cadrelor didactice din învățământul superior”.

Despre teama studenților de a reclama abuzurile, Țiț spune că „aș specula dacă aș da un răspuns în sensul ăsta”. El afirmă, însă, că luni dimineață, Consiliul Facultății s-a întâlnit casă aprobe măsuri „prin care încercăm să protejăm studenții și să restabilim pe cât posibil această încredere”.

Comisia de Etică, fără o decizie după aproape un an. „Nu e vorba de reavoință“

Tot în data de 24 noiembrie 2025, Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-a autosesizat în privința acuzațiilor de abuz sexual care îl vizează pe Alexandru Toader, potrivit Digi24. După aproape un an, Comisia de Etică nu are nicio concluzie.

„Și Parchetul s-a sesizat tot în urmă cu un an. În momentul în care a apărut sesizarea articolului de presă, noi ne-am sesizat din oficiu și am demarat cercetările. Cercetările pe care noi le facem presupun administrarea de probatorii. Probatoriile astea, în cazuri de viol, de hărțuire sexuală, de abuz sexual sunt fapte care, de regulă, nu se comit în public, de față cu martori sau fiind filmate. Și atunci, esențial în astfel de cazuri, sunt declarațiile date de părți și de martori.

Ori, eu nu am la Comisia de Etică instrumentele pe care le are Ministerul Public. Eu nu pot să trimit victima la IML pentru obținerea unui certificat de medicină legală. Eu nu pot să fac percheziții domiciliare, nu pot să fac percheziții informatice, nu pot să atribui martorilor forme de protecție, identitate protejată, ceea ce prevede legea privind protecția martorilor”, a explicat, pentru publicul HotNews, președintele Comisiei de Etică, Daniel Atasiei.

El spune că instrumentele Comisiei, comparativ cu cele ale Parchetului sunt „infinit mai subțiri”.

„Parchetului i-a luat un an de zile pentru a aduce oficial aceste acuzații, având instrumente mult mai puternice. Deci nu e vorba de niciun caz de o reavoință din partea cuiva sau de o tergiversare. Noi am făcut toate demersurile necesare pentru a asculta părțile și pentru a identifica și asculta eventualii martori”, spune Atasiei.

El susține că în acest moment Comisia de Etică a încheiat etapa de strângere a probelor și crede că rezultatul anchetei va apărea în aproximativ 30 de zile. Nu garantează, însă, pentru această perioadă de timp.

Alexandru Toader, suspendat. Tatăl și avocata lui nu mai predau nici ei studenților

Într-un dialog cu HotNews, recotul Universității din Iași, Liviu George Maha a anunțat că Alexandru Toader va avea interdicție să predea în instituție chiar dacă măsura arestării preventive va fi ridicată.

Nici tatăl și avocatul său, Tudorel Toader și avocata Andreea Urda, care îl apără și ea pe Alexandru Toader, nu vor mai preda studenților de licență și masterat din Iași.

Fostul ministru Tudorel Toader avea cursuri la plata cu ora și este coordonator de doctorat, în timp ce Andreea Urda este lector universitar.

Pe lângă aceste măsuri, rectorul spune că vrea să colaboreze cu asociații care lucrează cu victime ale abuzului sexual: „Ne dorim să organizăm activități de conștientizare, mese rotunde, workshop-uri care sunt adresate atât studenților cât și cadrelor didactice pentru a asigura un climat de încredere. Îmi doresc să fie cunoscute aceste subiecte, să nu existe teamă de a se discuta aceste subiecte și studenții se găsească în facultate un mediu de încredere pentru ca formarea lor profesională și umană să-și atingă scopul”.

Alexandru Toader, cercetat pentru viol și agresiune sexuală

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual.

Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi şi poate fi atacată cu recurs.

El fusese reţinut în cursul zilei de vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Ancheta în cazul lui Alexandru Toader a pornit toamna trecută în urma unui articol publicat de Reporter de Iaşi. Două studente au reclamat în noiembrie anul trecut că Alexandru Toader le-ar fi condiționat promovarea examenelor cu servicii sexuale.

Ambele tinere au spus că au fost abordate de Alexandru Toader după ce au rămas restante la examenul de Drept Civil, materie pe care acesta o predă la universitatea din Iași în primul an. „Domnișoară… nu prea v-ați descurcat. Haideți un pic să vedem ce facem”, a povestit una dintre tinerele care au fost invitate de profesor în biroul său din facultate.

„Toată lumea știe”, a spus una dintre ele pentru Reporter de Iași. „Ne anunțăm între noi: «Băi, vezi să nu rămâi cu refacere la Toader, că nu e bine»” a afirmat cealaltă studentă.

După reținerea fiului, fostul ministru a reacționat într-o postare pe Facebook, afirmând că „este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”.