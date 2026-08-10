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Declarația lui Călin Georgescu despre euro nu e întâmplătoare, ci anunță ceva. În Germania și Franța s-a întâmplat deja

Redactor-șef

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Nu este de mirare că primul care s-a aliniat tezelor lui Călin Georgescu în a-l ataca pe președintele Nicușor Dan pentru că a vorbit despre aderarea la euro a fost importantul lider AUR Petrișor Peiu. Nu a făcut-o imediat, nici a doua, a treia sau a patra zi. A făcut-o abia după ce fostul candidat Călin Georgescu a preluat tema. Cu mare întârziere, ce-i drept. Înainte de declarația făcută în 1 august despre aderarea la euro, Nicușor Dan a vorbit despre asta  de cel puțin cinci ori în ultimul an.

  • Reacția lui Călin Georgescu, dublată de cea a AUR, nu vine într-un moment întâmplător.
  • Rapoartele Comisiei Europene și ale Băncii Central Europene au o evaluare clară în privința aspirației României de a adera la euro. Cum stăm în acest moment?
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