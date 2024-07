Decontul de TVA față în față cu Decontul precompletat de TVA: încă 6 luni la dispoziție pentru calibrarea RO e-TVA, de la 1 ianuarie 2025

Decontul precompletat RO e-TVA a generat multă efervescență în spațiul public, așa cum am putut observa pe parcursul ultimelor două săptămâni de la adoptarea Ordonanței de urgență 70/2024 privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific.

Amintim că decontul de TVA precompletat a fost de altfel reglementat încă de la finele anului trecut, prin Ordonanța de urgență nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea şi evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare, prin care:

considerate de interes strategic naţional, necesare pentru prevenirea, reducerea şi combaterea evaziunii fiscale şi a fraudelor fiscale, cele 6 sisteme informatice : RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-Sigiliu, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice și RO e-TVA

interes strategic naţional, necesare pentru prevenirea, reducerea şi combaterea evaziunii fiscale şi a fraudelor fiscale, : RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-Sigiliu, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice și RO e-TVA RO e-TVA, definit cu scopul de a precompleta informaţii privind operaţiunile impozabile în deconturile de TVA şi de a le pune la dispoziţia agenților economici prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, termenul prevăzut pentru operationalizarea acestui modul fiind 1 august 2024

RO e-TVA, prevăzut să se bazeze pe utilizarea datelor existente din RO e-Factura, RO e-Case de marcat electronice, precum şi din alte baze de date existente în sistemele informatice gestionate de Ministerul Finanţelor.

Astfel, pentru fiecare perioadă, până la 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale, administrația fiscală își asumase să pună la dispoziția plătitorilor de TVA prin SPV decontul precompletat de TVA. S-a instituit în sarcina companiilor, plătitoare de TVA, ca până la termenul de 25 al lunii de depunere a Decontului de TVA, să verifice, să modifice şi să completeze informaţiile din decontul de TVA potrivit stării de fapt fiscale reale, care să fie depus conform legii.

Așadar, fundația decontului de TVA precompletat a fost setată încă din decembrie 2023, acesta urmând să fie trimis întâia oară prin SPV pentru luna iulie, până la 20 august 2024. Tot OUG 116/2023 prevedea și că decontul precompletat de TVA ar avea ca bază datele din facturile B2B disponibile începând cu 1 iulie prin RO e-Factura, datele pentru vânzările B2C pe bază de bon fiscal disponibile deja prin RO e-Case de marcat electronice, dar și alte baze de date.

Astfel, pe marginea textului de lege adoptat, se puteau intrevedea deja cel puțin 3 direcții:

Anumite tranzacții, precum facturile B2C sau tranzacțiile cu nerezidenți, neputând fi preluate din cele două sisteme clar nominalizate, ar necesita extracția din alte surse. În ce alte baze de date disponibile Ministerului de Finante s-ar putea regăsi informații despre aceste tranzacții? La o primă vedere, în orice combinație între declarațiile și evidențele disponibile Ministerului Finanțelor, precum: Declaraţia informativă privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (i.e. D390), Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (i.e. D394), evidențele Vămii Române sau chiar Declarația informativă privind fișierul standard de control fiscal (i.e. D406)

Furnizarea decontului precompletat, până la data de 20 ale lunii, așadar înainte de depunerea decontului de TVA, ar putea să influențeze calendarul de depunere al altor declarații privind TVA care ar sta la baza decontului de TVA precompletat (D390, D394)

Obligația plătitorului de TVA de a verifica, modifica şi completa informaţiile din decontul de TVA potrivit stării de fapt fiscale reale comparativ cu datele din decontul precompletat poate veni cu implicații asociate privind indicatorul gradului de risc fiscal.

Ori, odată ce aceste direcții au fost și mai clar așezate prin textul inițial al OUG 70/2024, adoptat la 21 iunie, nu puține au fost criticile aduse în spațiul public asupra măsurilor avute în vedere pentru operaționalizarea decontului de TVA precompletat. În acest context, în urma discuțiilor purtate cu mediul de afaceri, Ministerul Finanțelor a ajustat procedura prevăzută inițial privind implementarea și utilizarea decontului precompletat RO e-TVA, acordând o păsuire de încă 6 luni pentru elementele legate de contravenții și impactul asupra indicatorului de risc fiscal, timp în care decontul precompletat de TVA să se așeze mai bine atât la nivelul companiilor, cât și la nivelul administrației fiscale. Anume, în data de 28 iunie 2024, a fost aprobată de către Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial, Ordonanța de urgență nr. 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

La o scurtă trecere în revistă, pornind de la toate aceste modificări legislative, principalele aspecte de reținut raportat la dimensiunea următoarelor 6 luni, respectiv până la finele acestui an, pot fi sumarizate astfel:

Decontul precompletat RO e-TVA se va implementa cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de către contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA

Acesta va fi disponibil prin Spațiul Privat Virtual până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată Altfel spus, primul decont de TVA precompletat aferent lunii iulie va fi disponibil în SPV la 5 septembrie 2024

De unde vor fi preluate datele pentru completarea acestui decont de TVA? Pe lângă datele cheie din RO e-Factura și RO e-Case de marcat, sunt aduse în acest decont și informații din D390, D394, evidențele vamale pentru importuri/ exporturi, dar și din RO e-Transport

Pe lângă datele cheie din RO e-Factura și RO e-Case de marcat, sunt aduse în acest decont și informații din D390, D394, evidențele vamale pentru importuri/ exporturi, dar și din RO e-Transport Deloc de neglijat prevederea conform căreia decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise prin sistemul informatic RO e-SAF-T. Altfel spus, la împlinirea a 2 ani de raportare SAF-T (amintim că prima perioadă de grație pentru depunerea SAF-T s-a împlinit chiar pe 1 august 2022 pentru marii contribuabili) a venit momentul ca fișierul SAF-T să servească și pentru reconcilierea TVA-ului declarat de companii.

prevederea conform căreia decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise prin sistemul informatic Altfel spus, la împlinirea a 2 ani de raportare SAF-T (amintim că prima perioadă de grație pentru depunerea SAF-T s-a împlinit chiar pe 1 august 2022 pentru marii contribuabili) a venit momentul ca fișierul SAF-T să servească și pentru reconcilierea TVA-ului declarat de companii. Un minim necesar ar fi ca agenții economici să se asigure de îndeplinirea testelor de consistență recomandate în trecut de ANAF pentru SAF-T, dar și de o revizuire a regulilor folosite pentru codificarea TVA și evidențierea corectă a sumei de taxă în declarațiile SAF-T, atât în secțiunea dedicată Registrului Jurnal, cât și în Secțiunile de Facturi Emise și Facturi Primite (verificări ce se pot face cu aplicații existente gen EY SAF-Tax Digital Auditor).

Se menține obligația contribuabililor de a efectua o verificare a decontului precompletat, dar și de a sesiza orice erori tehnice care rezultă din implementarea acestui decont precompletat.

Este de așteptat ca în cele 6 luni rămase până la finele anului, în funcție de calitatea datelor disponibile la nivelul Ministerului Finanțelor prin cele 6 sisteme informatice strategice la nivel național, precum și prin declarațiile informative depuse de contribuabili, (D390, D394, dar și D406 privind SAF-T), în funcție de calitatea extracției datelor din aceste sisteme și declarații, dar foarte important și în funcție de ghidajul oferit de mediul de afaceri pe baza revizuirilor primelor deconturi de TVA precompletate primite din partea Fiscului, să se hotărască soarta decontului de TVA precompletat și cum va opera acesta începand cu 1 ianuarie 2025.

Prospectiv, vedem că timpul trece repede așadar, în asteptarea primului e-decont precompletat de TVA, recomandăm companiilor să înceapă deja o revizuire a datelor raportate în declarațiile de TVA, comparativ cu e-Factura, dar și cu e-Case de marcat, o revizuire a datelor din declarațiile D394 și D390, îmbunătățirea proceselor de înregistrare a facturilor pentru a reduce cât mai mult necesitatea unor regularizări, corecții sau rectificative, precum și o revizuire calitativă a informațiilor declarate prin SAF-T.

Fără a diminua efortul depus pentru conformarea cu cerințele asociate e-Factura și RO e-Transport, toate aceste revizuiri sunt critice pentru a avea o imagine cât mai fidelă a decontului de TVA față în față cu decontul precompletat de TVA. Obiectivul imediat: acela ca mediul de afaceri să aducă în atenția Comitetului Național constituit în acest sens ghidaje concrete pentru a pilota cât mai corect inițiativa Decontului de TVA precompletat. Altfel, 2025 ar putea aduce un obositor joc de ping-pong între Fisc și companii, cu multiple Notificări de conformare la care companiile au obligația să răspundă, amenzi, dar și indicatori de risc fiscal denaturați.

Independent de rolul RO e-TVA în combaterea evaziunii fiscale, nu ar trebui uitat că e-decontul de TVA ar putea să ofere companiilor lună de lună (și nu în așteptarea unei inspecții fiscale) mai multă vizibilitate și un nivel mai mare de confort vizavi de modul în care Fiscul se raportează la datele captate în administrația fiscală digitală.

