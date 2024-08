Deloitte România a asistat compania turcă de energie Entek în intrarea pe piața locală de energie solară, prin achiziția Eco Sun Niculești și a Euromec-Ciocanari

Deloitte România a asistat compania turcă de energie Entek Elektrik Üretimi A.Ș. (Entek), activă în principal în sectorul energiei verzi, în preluarea companiilor românești Eco Sun Niculești S.R.L., care deține autorizații, dintre care unele sunt în proces de obținere, pentru o centrală solară de 214,26 MWdc în curs de dezvoltare, și Euromec-Ciocanari S.R.L., care deține terenul pe care va fi dezvoltat proiectul, de la Econergy International Limited.

Entek se concentrează pe investiții în tehnologii energetice de nouă generație, precum și pe surse regenerabile de energie și este o filială a companiei energetice turcești Tüpras, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ș., care deține 99,23% din Entek. Tüpraș este cea mai mare companie din Turcia din domeniul industrial și a șaptea cea mai mare rafinărie din Europa, producând diverse tipuri de combustibili.

Tranzacția are o valoare de aproximativ 32,9 milioane de euro, sub rezerva ajustărilor din faza de finalizare, și marchează intrarea Entek pe piața de energie din România. Aceasta a fost semnată în luna iunie a acestui an și este supusă aprobării organismelor de reglementare, precum și anumitor condiții, care includ obținerea autorizațiilor de proiect pentru realizarea construcției. Tranzacția este estimată să se finalizeze până la 31 ianuarie 2025.

O echipă de consultanți fiscali din cadrul Deloitte România a asistat Entek în etapa de due diligence fiscal și cu servicii de asistență în tranzacție, în special în faza de finalizare a contractului de vânzare-cumpărare. Din echipă au făcut parte Dan Bădin, Partener, Ana Petrescu-Mujdei, Senior Manager, Ana Bica, Senior Consultant, și Bianca Husariu, Consultant.

„Salutăm intrarea Entek Elektrik pe piața energiei regenerabile din România, care va contribui la creșterea sectorului energiei solare și care confirmă potențialul țării noastre de a deveni un jucător regional important în domeniul energiei verzi. Suntem mândri că am putut contribui, prin expertiza vastă a consultanților noștri fiscali specializați în domeniul energiei, la succesul acestei tranzacții. De asemenea, suntem recunoscători companiei Entek, clientul nostru vechi, pentru că ne-a oferit încrederea de a-i oferi asistență și de a deveni consultantul său fiscal”, a declarat Dan Bădin, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România.

Compania Entek, înființată în 1995, este activă în diferite segmente ale domeniului energiei, inclusiv în producția de energie electrică, prin intermediul a 11 centrale electrice situate în șapte orașe din Turcia, în tranzacționarea energiei electrice și în oferirea de soluții pentru investiții în energia solară. Portofoliul grupului este acum alcătuit în principal din energie regenerabilă, în proporție de aproximativ 80%.

Eco Sun Niculești, înființată în 2021, va dezvolta un parc fotovoltaic de 214,26 MWdc în România. Firma care deține terenul, Euromec-Ciocanari, a fost înființată în 1995.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 175 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 457.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 3.400 de profesioniști.

