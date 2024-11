Deputatul care a exceptat crypto de la impozit spunea în urmă cu 2 ani că are Bitcoin: „Am încredere în cei care au investit în crypto. Îi știu personal”

Ioan Sabin Șărmaș, deputat neafiliat din Cluj (fost membru al grupului parlamentar PNL), a convins Parlamentul să adopte amendamentul său prin care să nu fie impozitate câștigurile din crypto. Prin urmare, cei care au câștiguri din criptomonede mai mari vor plăti doar CASS plafonat la 6, 12 sau 24 de salarii minime. Cu alte cuvinte, tot trebuie să depună Declarația unică.

Într-un interviu din decembrie 2022 acordat The Stakeborg Talks (VIEDO), el spunea că mai deține Bitcoin, „dar nu semnificativ”.

Inițial a spus că prin 2013 și-a „luat un pic de Bitcoin, dar nu să fac bani”. Ulterior s-a corectat și a menționat că este vorba despre 2014.

„Dar tranzacționam din 2015-2016 pentru că aveam un proiect la firmă care făcea un fel de roboți care tranzacționau pe bursa din Chicago. Atunci, să mă uit să văd cum se tranzacționează pe bursă, am învățat pe crypto că era simplu. Am tot câștigat. La un moment dat am avut 0,1 Bitcoin. Ăla a fost vârful, după care l-am înjumătățit, apoi am uitat de el într-un wallet. Nu mi-am făcut portofolii pentru că-ți ia timp să faci asta și e complicat”, spunea el.

Când a luat prima dată Bitcoin, afirmă el, nu a fost cu scopul de a face bani.

„Mi-am dat seama că trebuie să investești cât îți permiți să pierzi. Nu aveam atât de mult de pierdut, fiind student, și atunci am investit puțin”, a afirmat el.

„Eu am încredere în cei care au investit în crypto. Îi știu personal pe mulți din ei”

Într-un alt interviu, de această dată din mai 2024 acordat aceluiași canal, referindu-se la ideea de a fi impozit 0% la câștigul din criptomonede spunea: „Ce are România de pierdut din treaba asta? De ce să nu te duci la maximul posibil, mai ales că e o măsura tranzitorie? E o excepție până la urmă”.

„Eu știu doi oameni din Cluj. Unul e neamț. Ăla din Germania mi-a spus că dacă România vine cu o politică sănătoasă, el rămâne în România cu totul, că are o grămadă de bani în crypto. Îi scoate și vede el ce face. Sunt câteva zeci, sute, sunt câțiva, dacă tot dai un semnal. E minimul la care ne putem duce (cu 0% impozit n.r.), că nu o să-ți dea Statul bani pentru asta”, afirma Sărmaș.

Potrivit acestuia, toată lumea stă cu frica în sân că dacă scoate niște bani din crypto îi blochează banca.

„Ce treabă-i asta? Până la urmă sunt banii oamenilor. Că sunt bandiți pe-acolo care și-au spălat banii prin tot felul de mecanisme, oricum vor face și cu 0% și cu 7%. Eu am încredere în cei care au investit în crypto. Îi știu personal pe mulți din ei. Îi știu pe prietenii mei care au investit în crypto repede. Sunt oameni care erau preocupați de tehnologie și de a investi. Eu am încredere că toată povestea asta o să meargă mai departe”, a mai afirmat deputatul.

Câștigurile din criptomonede vor fi scutite de impozitul pe venit (de 10%), conform unui amendament adoptat de Parlament la Legea de adoptare a Ordonanței privind amnistia fiscală.

„Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit contribuabilii persoane fizice, pentru veniturile realizate din diferența dintre veniturile din investiții în monede virtuale achiziționate în scopul revânzării și veniturile realizate și încasate în monede virtuale, până la 31 iulie 2025 inclusiv”, spune prevederea.

Legea a fost adoptată cu 158 voturi pentru, 40 contra, 16 abțineri, iar 2 nu au votat. Va fi trimisă la Klaus Iohannis pentru promulgare.

Ioan Sabin Șărmaș este președintele Comsisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Camerei Deputaților, iar în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2021 a fost președintele Autorității pentru Digitalizarea României. În 2016 – 2020 a fost consilier local la Cluj-Napoca, iar anterior în 2016 – 2019, managind director la Cicada Technologies SRL, anterior fiind inginer de sistem software la Zmartcoding SRL. A fost student doctorand în Telecomunicații la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, dar nu a susținut teza de doctorat.