Detaliile dezbaterii prezidențiale de luni, 18 noiembrie. Care sunt candidații care au confirmat prezența și cum se va desfășura confruntarea

O parte dintre candidații la alegerile prezidențiale se vor înfrunta, luni seara, la dezbaterea organizată de către Digi24, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca. Șase dintre ei au confirmat până acum prezența la dezbaterea care va dura timp de trei ore, scrie paginademedia.ro.

Pentru dezbatere, postul Digi24 a amenajat un decor special în cel mai mare platou al televiziunii, în care va avea loc și publicul alcătuit din echipe de susţinători ai candidaţilor şi jurnalişti, din grupul Digi şi din alte instituţii de presă din România (Agerpres, News.ro, Inquam Photos) şi din străinătate (Financial Times, RFI, AFP, Deutsche Welle, Reuters, Bloomberg şi AP).

Ciolacu și Ciucă, două prezențe incerte

Până acum au confirmat prezența certă următorii candidați: Mircea Geoană, Elena Lasconi, Kelemen Hunor, Geoge Simion, Ludovic Orban și Cristian Diaconescu. Este incertă prezenţa lui Marcel Ciolacu şi a lui Nicolae Ciucă. Premierul ar avea un alt program, în timp ce Nicolae Ciucă încă nu a luat o decizie cu privire la participare.

Alți candidaţi la preşedinţie (Cătălin Georgescu, Ana Birchall, Sebastian Popescu) au fost prezenţi zilele trecute la Digi24 în studioul de ştiri. Singurul care ar fi refuzat categoric invitaţia a fost Silviu Predoiu (fost ofiţer de informaţii şi prim-adjunct al directorului SIE, acum candidat din partea partidului Liga Acţiunii Naţionale).

Dezbaterea propriu-zisă va avea loc în intervalul orar 20.00 – 23.00, însă live-urile speciale vor începe de la ora 18.00, pe măsură ce vor veni candidații cu echipele de susținători, alcătuite din zece persoane fiecare.

Moderatori vor fi Cosmin Prelipceanu și Liliana Ruse, însă un alt pupitru va fi rezevat rectorului UBB, Daniel David, care va pune întrebări fiecărui candidat și va face o analiză post-dezbatere a prestației fiecărui prezidențiabil.

Concurența cu alte posturi TV

Întrebările vor puse de jurnalişti, de rectorul UBB, şi de cei din sală printre care vor fi jurnaliştii de la Digi 24 Claudiu Pândaru, Florin Negruţiu, Anca Suciu, Dan Filoti (DigiSport), Vlad Craioveanu şi Oana Zamfir (Digi FM), Ionuţ Bodonea (Pro FM) şi Dan Marinescu (din partea site-ului Digi 24.ro).

O întrebare va fi pusă candidaţilor de către jurnaliştii Digi 24 din partea Declic (o comunitate care adună aproape 1,2 milioane de membri), anunță Pagina de Media. În sală vor fi prezenți și invitaţi permanenţi ai Digi 24: Adrian Cioroianu, Ion M. Ioniţă, Cristian Pîrvulescu, Ioan Stanomir, Sabin Orcan. De asemenea, candidații își vor putea pune întrebări unii altora.

Dezbaterea prezidențială va avea o concurență serioasă pe alte posturi de televiziuni unde, pe un segment orar similar, va fi difuzat meciul de fotbal România-Cipru la Prima TV, iar Antena 1 și ProTV vor difuza emisiunile cu specific gastronomic „Chefi la cuțite”, respectiv „Masterchef”.

Până acum, în această campanie prezidențială nu au existat dezbateri electorale care să aducă candidații față în față. Antena 3 a organizat, la finele lunii octombrie, în zile succesive,dezbateri separate în care candidații Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și Mircea Geoană au răspuns întrebărilor jurnaliștilor acestui post TV. De asemenea, ei au putut să înregistreze întrebări destinate contracandidaților lor.

Dezbaterile anterioare, confruntări de la distanță

Fiecare dintre ei a trecut prin momente dificile, după ce unele întrebări i-au pus în încurcătură. Astfel, lidera USR, Elena Lasconi, nu a ştiut duminică seară să spună ce ţări fac parte din Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), afirmând în mod fals, că România este membră, deşi țara noastră nu face parte din acest organism. Mai mult, lidera USR nu a știut nici câți membri ale Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Ea a vorbit despre 13 membri, deși CSAT are doar 12.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a trebuit să dea explicații despre contractele PNRR primite de către firma nepotului său despre care HotNews a relatat, într-o serie de investigații. Mihai Cristian Ciolacu a obținut de la Transelectrica avizele tehnice de racordare (ATR) la rețeaua transportatorului național de energie, pentru două firme fondate în 2022, care aveau zero cifră de afaceri în ambii ani, potrivit Registrului Comerțului.

În mai 2023, cele două firme ale lui Mihai Cristian Ciolacu au ajuns pe listele cu finanțări prin PNRR, pentru două proiecte de parcuri fotovoltaice și stocare a energiei, deși aceste companii aveau cifre de afaceri zeri în 2022 și 2023. Premierul a dat asigurări că nu a intervenit pentru nepotul său în niciun fel și a promis că iese din politică dacă cineva dovedește asta: „Dacă cineva din statul roman, vreun ministru, vine că eu l-am sunat sa intervin pentru nepotul meu plec a doua zi din politică”. „E un băiat deștept, muncitor, eu nu pot să-i interzic”, a mai spus Ciolacu.

Președintele PNL Nicolae Ciucă a trebuit să explice, în urma unei întrebări adresate de către Marcel Ciolacu, relațiile sale cu PCR în timpul regimului comunist. „Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989, fiecare ofiţer al Armatei Române era membru al partidului, dar nu am fost niciodată comunist, ca atare, până în 1989 asta a fost, pentru toţi militarii Armatei Române, toţi cei care am absolvit şcoala militară”, a răspuns Ciucă. De asemenea, liberalul a semnat un angajament scris că el, în calitate de președinte al PNL, nu va face o alianță cu PSD după alegeri.

Lui Mircea Geoană i s-a cerut de către Elena Lasconi să dea explicații privind o presupusă întâlnire pe care ar fi avut-o cu Tal Hannan, un cetățean israelian, care ar conduce „o fermă de troli”, implicată în procesele electorale din mai multe țări.

„Mi-era simpatică doamna Lasconi într-o vreme, zău! Cred că armata de furnicuțe s-au apucat să caute diviziile de hackeri. Nu știu cine-i domnul acesta. Eu unul cred că cine o sfătuiește, o sfătuiește greșit și dă și informații proaste”, a fost prima reacție a lui Mircea Geoană.

Dezbatere prezidențială, după un deceniu

Ultimele confruntări prezidențiale directe au avut loc în noiembrie 2014 între candidații care ajunseseră în turul II al alegerilor prezidențiale din acel an: Victor Ponta și Klaus Iohannis. Prima dintre ele a avut loc la Realitatea TV, iar a doua la B1 TV.

La alegerile prezidențiale din 2019, nu a existat nicio dezbatere electorală majoră întrucât președintele Klaus Iohannis a refuzat să participe la o confruntare cu adversara sa de atunci, Viorica Dăncilă. „Nu poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a călcat în picioare statul de drept”, se justifica Iohannis într-un comunicat de presă.