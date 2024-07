Didier Deschamps și explicația pentru evoluția sub așteptări a Franței la Euro 2024

Franța nu a impresionat la Euro 2024, criticile la adresa Les Bleus fiind multe de-a lungul turneului final găzduit de Germania. Didier Deschamps a vorbit după eliminarea din semifinale contra Spaniei (scor 1-2) despre neajunsurile pe care le-a întâmpinat naționala pe care o pregătește.

Selecționerul Franței spune că mulți dintre jucătorii săi nu au fost la 100% pe durata Euro 2024

La conferința de presă de după eliminarea de la Euro 2024, Deschamps și-a început discursul prin a-și asuma „întreaga responsabilitate” pentru eșecul Franței de marți seara.

Mai apoi, selecționerul francez a adus în discuție problemele de lot pe care le-a întâmpinat pe durata Euro 2024, cea mai importantă fiind aceea că mulți dintre jucătorii săi nu au fost la 100% din diferite motive.

„În faţa unei echipe spaniole de această calitate, trebuie să fii cel mai bun. Nu o să caut scuze, dar când am început nu l-am avut pe Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot a fost accidentat, Upamecano a ajuns în condiţii grele.

Ne-am ocupat de cele mai stringente nevoi, fiind cât se poate de eficienţi, în ciuda tuturor lucrurilor. Nivelul era ceva mai sus, chiar dacă am avut norocul să deschidem scorul”, a spus într-o primă fază Deschamps.

„În joc, această echipă spaniolă are foarte mult control. Am fost mai puţin eficienţi în orientarea jocului. Ne-a lipsit verticalitatea, chiar dacă am forţat până la capăt.

Nu îi voi învinovăţi pe jucători, pentru că au dat tot ceea ce au avut. Nu au fost toţi 100% pentru această competiţie din diferite motive”, a continuat explicația selecționerului Franței.

Franța și-a luat adio de la Olivier Giroud, cel mai bun marcator din toate timpurile la prima reprezentativă

Meciul cu Spania a fost ultimul pentru Giroud (37 de ani) la naționala Franței, iar Deschamps a găsit momentul potrivit pentru a-i mulțumi atacantului pentru tot ceea ce a făcut pentru Les Bleus.

„Este dezamăgit ca toţi jucătorii (n.r. Giroud). A fost acolo de la început, e ultimul rămas de la primul meci împotriva Uruguayului de la Le Havre (prima întâlnire din era Deschamps, în 2012).

A avut momente grele şi a ajuns să fie cel mai bun marcator. Este un exemplu de longevitate, seriozitate şi profesionalism.

Chiar dacă a avut mai puţin timp de joc la EURO, a fost pe deplin implicat în grup. A fost unul dintre lideri, chiar dacă nu era pe teren. Sunt bucuros să-i spun „Bravo” şi să-i mulţumesc pentru tot ce a făcut”, a conchis Deschamps, citat de Agerpres.

Olivier Giroud, cel care va împlini 38 de ani pe 30 septembrie, a marcat de-a lungul carierei de 57 de ori pentru naționala Franței, el conducând lista golgheterilor Les Bleus.

Este urmat de Thierry Henry (51 de goluri – retras din activitate) și Kylian Mbappe (48 de goluri).

