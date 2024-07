Spania este prima finalistă de la EURO 2024. Astăzi se joacă a doua semifinală: Olanda – Anglia

Spania este prima națională calificată în finala Campionatului European din Germania, după ce a învins marți seara selecționata Franței la Munchen, scor 2-1. Strălucirea puștiului de 16 ani Lamine Yamal și inspirația lui de la Fuente au făcut ca tactica lui Deschamps să fie nefolositoare. A fost un nou meci în care Kylian Mbappe a dezamăgit din nou în tricoul Franței. Miercuri, de la ora 22, în direct pe ProTV și LIVE aici și pe siteul nostru de sport, GOLAZO.ro, se dispută a doua semifinală: Olanda – Anglia.

Spania – Franța 2-1

Selecționata pregătită de Luis de la Fuente a reușit să se califice în ultimul act al competiției din Germania, după un meci foarte dificil împotriva Franței.

Echipa antrenată de Didier Deschamps a deschis scorul în minutul 9 prin Kolo Muani, care l-a executat pe Unai Simon cu o lovitură de cap perfectă.

Spania a revenit în meci prin execuția fabuloasă a lui Lamine Yamal, din minutul 21. Acesta a șutat fantastic la coltul lung și l-a învins pe Mike Maignan.

Super golul lui Yamal Foto: Matthias Schrader / AP / Profimedia

La distanță de doar 5 minute, Spania a trecut la conducerea jocului, după o fază superbă creată și finalizată de Dani Olmo, care a marcat și cu devierea lui Kounde.

Francezii au încercat în a doua repriză să revină în meci și au ratat o mare ocazie de gol prin Upamecano, fundașul de la Bayern nereușind să cadreze lovitura de cap din câțiva metri.

Deschamps a încercat să „reîmprospăteze” atacul formației sale, dar nici Griezmann și nici Giroud nu au adus plusul dorit de tehnicianul din Hexagon.

Eliminarea Franței vine la pachet cu un nou turneu dezamăgitor făcut de Kylian Mbappe, care nu a reușit să marcheze decât un gol din lovitură de la 11 metri, într-un duel cu Polonia.

„Am fost lenți, ne-a lipsit energia și prospețimea (…) Am stat prost din punct de vedere tehnic (…) Am avut o ocazie bună de a egala. Am întâlnit o echipă spaniolă bună (…) Evident, sunt lucruri pe care le-am fi putut face mai bine împotriva unui adversar care are un control bun și știe să se miște rapid în față”, a declarat Didier Deschamps pentru AFP.

Lamine Yamal, eurogol și omul meciului

Spectaculosul Lamine Yamal, ales omul meciului și autorul golului egalizator împotriva Franței în semifinala Euro-2024, marți, la Munchen, l-a numit „cel mai special” gol al tinerei sale cariere, potrivit AFP.

„Nu știu dacă este cel mai frumos gol al turneului, dar pentru mine este cel mai special”, a declarat Lamine Yamal la o conferință de presă, precizând că este „foarte fericit că s-a calificat în finală”.

„Genul ăsta de șut, când îți iese din picior, știi deja unde va ajunge”, a adăugat aripa spaniolă, care a devenit cel mai tânăr jucător care a marcat într-un meci de Campionat European, la 16 ani și 362 de zile.

Lamine Yamal și Kylian Mbappe Foto: Matthias Schrader / AP / Profimedia

Spania – Franța 2-1, în semifinalele EURO 2024

FINAL.

Min 90+4: Yamal și Nico Williams au fost înlocuiți cu Ferran Torres și Zubimendi.

Min 90: Repriza a doua va fi prelungită cu 5 minute.

Min 89: Cartonaș galben pentru Camavinga, după un fault asupra lui Cucurella.

Min 86: Kylian Mbappe are o nouă ocazie de a marca, însă acesta a șutat peste poartă.

Min 81: Lamine Yamal încearcă o nouă execuție pretențioasă, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min 79: Intră Giroud, iese Dembele.

Min 77: Schimbări la Spania. Oyarzabal și Merino îi înlocuiesc pe Morata și Dani Olmo.

Min 76: Theo Hernandez trage cu piciorul drept de la aproximativ 14 metri, peste poartă însă.

Min 75: Franța continuă să aibă posesia în repriza a doua. Schimbările făcute de Didier Deschamps au împins jocul către poarta lui Unai Simon. Fără ocazii mari pentru moment.

Min 63: Ocazie pentru francezi. Upamecano reia cu capul din câțiva metri, peste poartă însă.

Min 62: Triplă schimbare la Franța. Rabiot, Kante și Kolo Muani sunt înlocuiți cu Griezmann, Barcola și Camavinga.

Min 60: Cartonaș galben pentru Tchouameni, după un faul tare la Morata.

Min 57: Jesus Navas este înlocuit cu Vivian. Fundașul dreapta iese accidentat.

Min 57: Ocazie mare pentru Franța. Kylian Mbappe trage din poziție ideală, însă în brațele lui Unai Simon.

Min 47: Lansare pentru Nico Williams care se îndreaptă către poarta adversă. Maignan este atent și iese la timp.

Min 46: A început a doua repriză la Munchen. Fără modificări la pauză.

Pauză.

Min 45: Prima repriză va fi prelungită cu două minute.

Min 36: Fabian Ruiz irosește o șansă importantă de gol. Acesta trage la poartă, dar mingea este deviată în corner.

Min 34: Francezii joacă ușor descumpăniți după primirea celor două goluri. Spania deține controlul jocului.

Min 26: GOOOL SPANIA!!! Dani Olmo driblează superb în careu, trage la poartă, mingea îl lovește pe Kounde și intră în plasă.

Dani Olmo aduce Spania în avantaj Foto: Ebrahim Noroozi / AP / Profimedia

Min 21: GOOOOOOOOL SPANIA! FABULOS! Lamine Yamal marchează cu un șut extraodinar.

Lamine Yamal marchează un eurogol Foto: Matthias Schrader / AP / Profimedia

Min 19: Ocazie pentru francezi. Kylian Mbappe pătrunde în centru și șutează la poartă, mingea este blocată de Navas.

Min 16: Kylian Mbappe execută o lovitură liberă, direct în zidul spaniol însă.

Min 14: Jesus Navas primește cartonașul galben pentru un fault tare la Rabiot.

Min 9: GOOOOOL FRANȚA!!! Kolo Muani marchează cu o lovitură de cap, după o centrare venită de la Mbappe.

Randal Kolo Muani deschide scorul pentru Franța Foto: Hassan Ammar / AP / Profimedia

Min 5: Ocazie mare pentru Spania. Fabian Ruiz este servit excelent de Yamal, dar reia cu capul peste.

Min 4: Ritmul de joc este unul alert. Ambele formații joacă mingea rapid.

Min 1: A început meciul de pe Allianz Arena. Atmosferă superbă.

Au fost intonate cele două imnuri. Suporterii francezi domină fondul sonor la Munchen.

Bucuria suporterilor francezi Foto: Tom Weller / DPA / Profimedia

Echipele de start:

Spania: Unai Simon – Navas, Nacho, Laporte, Cucurella – Fabian, Rodri, Olmo – Yamal, Morata, Nico Williams.

Rezerve: Raya, Remiro, Vivian, Merino, Joselu, Ferran, Oyarzabal, Grimaldo, Baena, Zubimendi, Fermin, Ayoze.

Selecționer: Luis de la Fuente

Franța: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Kante, Tchouameni, Rabiot – Dembele, Kolo Muani, Mbappe.

Rezerve: Samba, Areola, Pavard, Mendy, Camavinga, Griezmann, Giroud, M. Thuram, Zaire-Emery, Fofana, Coman, Clauss, Konate, Barcola.

Selecționer: Didier Deschamps

Stadion: Allianz Arena (Munchen)

Arbitru: Slavko Vincic // Asistenți: Tomaz Kancncik Andraz Kovacic (Slovenia).

Arbitru VAR: Nejc Kajtazovic (Slovenia) / Asistenț VAR: Paolo Valeri, Massimiliano Irrati (Italia)

Lamine Yamal și Kylian Mbappe Foto: Ariel Schalit / AP / Profimedia

EURO 2024, tabloul semifinalelor

Spania – Franța 2-1

Olanda – Anglia / 10 iulie, ora 22:00