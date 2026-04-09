Dispozitivele Kindle mai vechi rămân fără suport tehnic din partea Amazon

Amazon se pregătește să pună capăt suportului tehnic pentru dispozitivele Kindle lansate înainte de 2012, ceea ce le va tăia accesul la magazinul Kindle și le va face, practic, incapabile să mai încarce conținut nou. Compania a stabilit termenul-limită pentru 20 mai 2026, anunță TechCrunch.

Amazon a trimis săptămână aceasta un email clienților în care anunța că va înceta suportul pentru aceste dispozitive. Conform mesajului, dispozitivele Kindle și tabletele lansate în 2012 sau mai devreme vor pierde accesul la funcțiile magazinului Kindle după termenul-limită. Aceasta înseamnă că dispozitivele afectate nu vor mai putea cumpăra, împrumuta sau descărca cărți noi direct.

După 20 mai, utilizatorii vor putea folosi dispozitivele doar pentru a citi conținutul deja descărcat. Odată ce un dispozitiv mai vechi este eliminat din cont sau resetat la setările din fabrică, acesta nu mai poate fi înregistrat din nou după 20 mai.

Ce dispozitive Kindle vor fi afectate

Lista Amazon a modelelor afectate include Kindle-ul original (prima și a doua generație), Kindle DX și DX Graphite, Kindle Keyboard, Kindle 4 și 5, Kindle Touch și prima generație Kindle Paperwhite.

„Aceste modele au fost susținute timp de cel puțin 14 ani – unele chiar până la 18 ani – însă tehnologia a evoluat mult în acest interval, iar aceste dispozitive nu vor mai beneficia de suport în viitor”, a declarat Jesse Carr, purtător de cuvânt al Amazon, într-o declarație pentru TechCrunch. „Îi informăm pe cei care le folosesc încă activ și oferim promoții pentru a facilita tranziția către dispozitive mai noi”, a adăugat acesta.

Utilizatorii pot continua să își acceseze bibliotecile prin dispozitive mai noi, aplicația mobilă Kindle sau Kindle pentru Web, a precizat reprezentantul Amazon.

Decizia de a scoate practic din uz aceste dispozitive Kindle nu este complet neașteptată, întrucât Amazon a redus treptat suportul pentru modelele mai vechi.

În 2016, compania a cerut ca modelele de dispozitive Kindle din 2012 și mai vechi să instaleze actualizări doar pentru a menține accesul la magazinul Kindle, un semn timpuriu că suportul pe termen lung pentru aceste dispozitive urma, în cele din urmă, să ajungă la final.