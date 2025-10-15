DNA a reținut patru administratori de firme de ride-sharing. Prejudiciu de zeci de milioane de lei, prin evaziune fiscală, acuză procurorii

DNA a anunțat că a început urmărirea penală împotriva a patru administratori de societăți comerciale pentru evaziune fiscală în formă continuată, prin intermediul companiilor de transport alternativ pe care le controlau în județele Arad și Timiș. Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore.

Procurorii de la Serviciul Teritorial Timișoara al DNA susțin că cei patru au creat un mecanism de evaziune fiscală prin neînregistrarea și nedeclararea, în ultimii doi ani, a unor venituri de peste 110.000.000 lei, fapt ce creat statului un prejudiciu de peste 30,5 milioane lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit.

Cei patru au înființat firme care au colaborat cu peste 800 de șoferi cărora li s-a oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă, prin plata în numerar.

„În timpul derulării activității de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, suspecții care coordonau societățile de transport își rețineau un comision de 10 %, plus o sumă fixă de 70 lei/șofer, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor fiind remise în numerar șoferilor. Suma reținută săptămânal fiecărui șofer, în cuantum de 70 lei, în fapt nu era virată vreunui contabil, ci folosită în interes propriu tot de către suspecți”, se spune într-un comunicat al DNA.

Suspecții scoteau banii din conturile firmelor pe care le controlau și le împărțeau între ei, folosind banii pentru achiziția de imobile, mașini de lux sau automobile folosite penru activitățile comerciale de transport.

„Activitatea se desfășura în modalitatea descrisă mai sus pe o perioadă de maxim un an, până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate. Pentru eludarea răspunderii penale, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate în ultima parte a activității, când se proceda, în schimbul oferirii unor sume de bani (1.000 lei/săptămânal sau lunar), la desemnarea altor reprezentanți legali, persoane cu statut social și economic precar”, afirmă procurorii.

Anchete succesive la firmele de ridesharing

În ultimele săptămâni, DNA a anunțat deschiderea mai multor dosare penale în care sunt cercetate companii din domeniul transportului ridesharing, suspectate de evaziune fiscală după metode similare celei prezentate anterior.

Pe 15 septembrie, parchetul anticorupție anunța că cinci persoane, coordonatori sau administratori ai unor firme de ride sharing, au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală, dare de mită şi spălarea banilor, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Sunt acuzate că începând cu 2022 nu au înregistrat în contabilitatea a 14 firme veniturile impozabile şi au recrutat peste o mie de şoferi care lucrau fără contract de muncă, fiind plătiţi la negru.

Potrivit DNA, toate sumele încasate de la clienţi, din care platforma îşi oprea un comision de 25%, au fost împărţite între inculpaţi şi şoferi, fără ca bugetul de stat să fi încasat taxele cuvenite (TVA, impozit pe venit, contribuţii salariale). Din banii obţinuţi, unul dintre inculpaţi şi-a cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant şi un service auto.

De asemenea, pe 22 septembrie doi administratori ai mai multor firme de ride-sharing şi livrări au fost plasaţi sub control judiciar într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de peste 18,6 milioane de lei, a informat, luni, Direcţia Naţională Anticorupţie, transmite Agerpres.

„În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenţie şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul E.T., în calitate de administrator în fapt al mai multor societăţi comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu inculpata M.A.G., în scopul sustragerii de la obligaţiile fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către propriii angajaţi, prin operaţiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidenţa contabilă şi nu ar fi fost declarate organelor fiscale, cu consecinţa cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 11.580.140 lei, reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă (taxe salariale cu reţinere la sursă şi contribuţie asigurătorie de muncă)”, notează procurorii anticorupţie în ordonanţă.

Potrivit anchetatorilor, în aceeaşi perioadă menţionată, cei doi, cu intenţie şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ar fi omis înregistrarea în evidenţa contabilă a celor patru societăţi comerciale şi nu ar fi declarat organelor fiscale veniturile impozabile, cu consecinţa cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 7.088.736 lei.

Până la acest moment, prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 18.668.876 lei, menţionează procurorii. DNA arată că aproximativ 90% dintre şoferii sau curierii care prestau servicii în cadrul acestor societăţi administrate în fapt de către cei doi nu ar fi fost angajaţi cu carte de muncă iar pentru aceştia nu ar fi fost declarate şi achitate contribuţiile datorate bugetului de stat.