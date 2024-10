DOCUMENT Ciolacu propune investiţii publice de 155 de miliarde de euro în următorii 5 ani. Lista măsurilor

Candidatului PSD la alegerile prezidenţiale, premierul Marcel Ciolacu, şi-a lansat duminică proiectului de ţară, anunţând că propune un plan de investiţii publice de 155 de miliarde de euro în următorii cinci ani. Documentul detaliază planurile PSD privind refacerea demografică a țării și măsurile pe care se angajează să le ia pentru a duce economia României în primele 10 economii europene.

Vezi aici documentul PSD

Ce-și propune PSD, prin Marcel Ciolacu. Lista măsurilor

Intrarea României în rândul primelor 45 de țări în privința dezvoltării umane și în rândul primelor 30 de state în privința calității vieții, la nivel global.

Scăderea taxelor și impozitului cu până la 5 puncte procentuale la salariile brute de sub 5.700 de lei, respectiv 8.500 de lei în 2029, regresiv și în funcție de numărul de copii.

Până la finalul anului 2029 putem ajunge cu salariul mediu brut la 2.600 de euro pe lună și la un salariu minim brut de 1.300 de euro pe lună, prin mecanismul salariului minim european. De asemenea, în următorii 5 ani vom ajunge la cel puțin 1,5 milioane de contracte de muncă cu o valoare netă de peste 1.500 de euro pe lună.

Vom introduce un sistem de vouchere de până la 800 de euro pentru cetățenii care vor să obțină noi calificări în meseriile de interes pentru investitori. Astfel, vom crește ocuparea în rândul tinerilor, vom avea locuri de muncă mai bine plătite și vom deveni atractivi pentru investitorii care caută forță de muncă înalt calificată.

Creșterea pensiei medii la 810 euro până la finalul anului 2029. Pensia minimă va ajunge la 415 euro.

Vom genera investiții masive în infrastructura din zonele sărace ale României, pentru a genera noi oportunități economice. Toți cetățenii trebuie să aibă acces la locuri de muncă bine plătite și la servicii de calitate în educație și sănătate, indiferent de locul în care trăiesc în România.

Propun Reindustrializarea României, prin patriotism economic și productivism. Adică Producție, Investiții și Locuri de muncă stabile și bine plătite aici, în România. O Strategie de Reindustrializare finanțată cu scheme de ajutor de stat, garanții și facilități de 6-8% din PIB anual, pentru dezvoltarea a 9 clustere de competitivitate – industrii cu intensitate tehnologică ridicată, industria auto, industria chimică, energia, industria farmaceutică, materialele pentru construcții, industria alimentară și metalurgică. Vreau o politică industrială inteligentă și ofensivă pentru stimularea creării de campioni regionali. O politică industrială compatibilă cu strategia de creștere a competitivității industriei europene

Demografie

O soluție imediată este să investim în politici care să sprijine familiile și să încurajeze creșterea natalității. Să facem acest lucru prin stimulente financiare, prin îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate și educație, dar și prin creșterea nivelului de trai, astfel încât familiile să aibă siguranța economică necesară pentru a crește copii într-un mediu sănătos și stabil.

Pe termen lung, este esențial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri, astfel încât aceștia să își dorească să rămână în țară. Avem nevoie însă de o schimbare de paradigmă, unde fiecare român să simtă că face parte din soluție

Acordarea de sprijin angajatorilor/consorțiilor de angajatori pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii și îngrijirii copiilor cu vârstă preșcolară (0-6 ani), în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie. Stimulente în valoare de 2.000 de lei pentru creșterea ocupării femeilor din grupurile dezavantajate – formare profesională, consiliere, continuare/reintegrare în sistemul de învățământ, cheltuieli pentru găsirea unui loc de muncă.

Acordarea a 1.000 de granturi de 20.000 de euro, plus garanții pentru credite în condiții avantajoase, pentru susținerea antreprenoriatului feminin, în sectoare cu potențial de creștere. Programe de atragere a tinerelor către profilul liceal și universitar real – STEM și înaltă tehnologie.

Finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, care dorește să-și schimbe domeniul profesional, vouchere before și after-school etc.

Încurajarea muncii prin prelungirea vieții active. Vom susține acordarea de facilități fiscale companiilor care angajează persoane cu vârsta de peste 55 de ani și/sau oferă un program flexibil sau part-time pentru persoanele vârstnice care doresc să își pună în valoare experiența profesională.

Vom susține acordarea de facilități fiscale companiilor care angajează persoane cu vârsta de peste 55 de ani și/sau oferă un program flexibil sau part-time pentru persoanele vârstnice care doresc să își pună în valoare experiența profesională. Inițierea unui program de vouchere anuale de 1.500 de lei pentru fiecare copil, până la împlinirea vârstei de 18 ani, pentru achiziția de rechizite, îmbrăcăminte pentru școală, cărți, tabletă etc. De program beneficiază familiile al căror venit net lunar pe membru de familie este sub 1.500 de lei, sub condiția prezenței la școală.

Programul card pentru familia numeroasă– Care oferă familiilor cu cel puțin 3 copii și familiilor monoparentale cu venituri reduse anumite beneficii – transport public gratuit pentru copii, locuri gratuite în tabere, scutirea de costuri la creșe și grădinițe, acces la activități culturale precum teatru, film, bibliotecă și concerte, consiliere psihologică gratuită, acces gratuit la evenimente sportive, cursuri de înot, fotbal, baschet, tenis etc.

Scutirea de impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri pentru cetățenii români care se întorc în țară și investesc în România banii obținuți în străinătate.

Românii care revin în țară sunt luați în evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și beneficiază de asistență în vederea găsirii urgente a unui loc de muncă/locuri de muncă, în cazul familiilor, în localitatea unde s-au stabilit. Fiecare cetățean român, stabilit legal în străinătate minimum 1 an de zile, care se reîntoarce definitiv în țară și se angajează pe un loc de muncă cu perioadă nedeterminată, va primi o Primă de stabilitate pe 2 ani în cuantum de 1.000 lei net lunar/primele 12 luni și 1.250 lei lunar/următoarele 12 luni. Statul român va acorda o subvenție lunară de 2.250 de lei angajatorilor, timp de 12 luni, pentru fiecare român reîntors în țară, cu condiția menținerii raporturilor contractuale de muncă 18 luni de la data încadrării în muncă.

Fiecare cetățean român, stabilit legal în străinătate minimum 1 an de zile, care se reîntoarce definitiv în țară și se angajează pe un loc de muncă cu perioadă nedeterminată, va primi o primă de instalare. Prima de instalare va fi în cuantum de 12.500 lei, neimpozabilă pentru persoanele singure, și de 15.500 lei dacă persoanele sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care părintele este însoţit de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere. Prima de instalare are ca scop stimularea încadrării în muncă, asigurarea cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă şi/sau pentru reîntregirea familiei. În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, cuantumul acesteia per familie va fi de 15.500 lei.

Pentru a facilita integrarea familiei cetățeanului român se vor acorda gratuit cursuri de limba română timp de 1 an de zile.

Toți tinerii cu vârsta mai mică de 26 de ani care sunt plătiți cu salariul minim – indiferent dacă au copii în întreținere sau nu) și cei care au sub 4.050 lei, cu 3 sau mai mulți copii în întreținere, vor avea ZERO impozit pe venit.

Scutire de CASS (10%) pentr u tinerii carelucrează în timpul studiilor de licență și masterat. Încurajăm astfel implicarea activă a tinerilor în activitatea economică si micșorăm presiunea legată de deficitul de forță de muncă în marile centre urbane universitare.

Primă de stabilitate pe 2 ani – 1.000 de lei lunar/ primele 12 luni și 1.250 de lei lunar/următoarele 12 luni, pentru tinerii absolvenți care se angajează pentru prima dată pe un loc de muncă și pentru tinerii aflați în șomaj pe termen lung, mai mult de 6 luni, care se angajează cu contract pe perioadă nedeterminată.

Subvenție de 2.250 lei acordată angajatorilor timp de 12 luni pentru fiecare tânăr angajat pentru prima dată pe piața muncii sau tânăr sub 30 de ani, aflat în șomaj pe termen lung, cu condiția menținerii raporturilor contractuale de muncă 18 luni de la data încadrării. Tânărul beneficiar de subvenție are obligația de a absolvi un program de inițiere/specializare/ formare/perfecționare competențe transversale, în primele 12 luni de la încadrare.

Stimuli de 30 milioane lei pentru angajarea tinerilor cu studii de specialitate în domeniul agricol și/sau al industriei alimentare. Angajatorii care angajează minimum 3 tineri cu studii superioare primesc 1.000 de lei/lună/ persoană, pentru studii medii 750 de lei/lună/ persoană, fără studii 500 de lei/lună/persoană.

Încurajarea construcției de locuințe private și mărirea capacității programelor publice de a furniza locuințe, pe de o parte, și facilitarea accesului la o locuință pentru tineri, prin subvenționarea dobânzii și acordarea de garanții la creditele ipotecare, Programul Investește în Casa Ta, pe de altă parte. Stimuli pentru construcția și finalizarea a 200.000 de locuințe pentru tineri – ANL 30.000 locuințe și 170.000 locuințe mediul privat. Schemă de sprijin pentru ocupare și mobilitate prin construcția de locuințe de serviciu. Programul Investește în casa ta! destinat tinerilor de până la 35 de ani, care aplică pentru o finanțare sub formă de credit ipotecar/imobiliar garantat de stat, cu dobândă și comisioane subvenționate.

„Nu avem timp de pierdut, trebuie să începem de acum să construim o economie puternică, pentru că economia este temelia oricărui stat sigur şi prosper. Fără o economie puternică nu putem vorbi nici de venituri mai mari, nici de servicii de sănătate şi educaţie de calitate, mai ales, şi nici de bani pentru sport. În plus, doar printr-o economie consolidată putem ajunge la masa deciziilor pe plan extern”, a spus liderul PSD, în cadrul evenimentului desfăşurat la Palatul Parlamentului.

El propune pentru următorii ani „o transformare profundă”, o trecere de la o economie „bazată pe consum din import” la o economie „care creşte prin investiţii în industrie, producţie internă şi export”.

„Cea mai mare miză este re-industrializarea ţării. Cu investiţii de peste 10 miliarde de euro anual în industrie vom putea produce în ţară tot ce este esenţial pentru economia naţională. (…) Vă propun o reindustrializare modernă şi competitivă în care expertiza şi inovaţia privată să fie stimulate prin capital de stat”, a spus Ciolacu.

„Vin astăzi în faţa românilor cu trei mesaje clare şi ferme: am un plan pentru România, am un crez politic şi un angajament moral. Preşedintele României este şi comandantul suprem al armatei şi reprezintă ţara în relaţiile internaţionale. Dar eu cred că următorii cinci ani sunt vitali pentru dezvoltarea României. De aceea, îmi propun un parteneriat real între preşedinte şi guvern, pentru a întări economia. Voi fi acolo unde oamenii au nevoie. În acest sens, am pregătit acest plan pentru România, un set de priorităţi naţionale cu cinci obiective fundamentale: creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare, re-industralizarea ţării, finalizarea autostrăzilor, şanse egale la educaţie şi sănătate şi, nu în ultimul rând, respect pentru românii din diaspora. Acest plan abordează şi teme fundamentale pentru a putea construi un viitor mai sigur al naţiunii noastre: protejarea tinerilor de consumul de droguri şi stoparea declinului demografic”, a afirmat candidatul social-democrat.

