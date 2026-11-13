Doi dintre judecătorii care au reclamat abuzurile din justiție explică de ce Nicușor Dan „nu e șeful meu”

„Președintele țării nu poate fi „șeful” judecătorilor”, a spus, pentru HotNews, Raluca Moroșanu, magistrata care a înfruntat conducerea Curții de Apel București la celebra conferință organizată de instanță după documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Mesajul scurt, „Nu e șeful meu”, postat de ea pe Facebook după ce Nicușor Dan a spus că este „în mod simbolic și șeful judecătorilor”, a atras replica a sute de omeni: „Nici al meu”.

Joi seară, la scurt timp după declarațiile prin care Nicușor Dan și-a apărat decizia de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de la Cotroceni, judecătoarea Raluca Moroșanu a reacționat printr-un scurt mesaj pe Facebook: „Nu este șeful meu”.

„Ce am vrut eu să spun este ca președintele țării nu poate fi șeful judecătorilor. Rolul președintelui este de mediator între puterile statului”, a spus Raluca Moroșanu, rugată de HotNews să își explice mesajul.

„Nici al meu”

Până acum, postarea judecătoarei a adunat peste 1.400 de reacții și 170 de distribuiri. A fost preluată și de procurorul Laurențiu Beșu de la Parchetul Giurgiu, cu mesajul: „Nici al meu”. Replica a generat și ea un val de reacții, fiind preluată apoi de sute de oameni.

Contactat de HotNews, Laurențiu Beșu și-a explicat mesajul postat pe Facebook.

„Am vrut să transmit că la președinte nu ne ducem cu dosarele să demonstrăm nevinovăția pentru ca nu are astfel de atribuții. Rolul președintelui în domeniul justiției se manifestă, conform legii, în plenul CSM” a declarat Laurențiu Beșu.

„Românii sunt interesați de subiectul justiției pentru că, opinez eu, s-au săturat de nedreptăți”, a adăugat el.

Laurențiu Beșu, fost judecător al Curții de Apel București, în prezent procuror, este magistratul împotriva căruia Inspecția Judiciară a declanșat o cercetare disciplinară după ce a acuzat în documentarul Recorder fapte grave petrecute la Curtea de Apel București. Mai exact, schimbarea completurilor de judecată în dosarele „sensibile”.

În urmă cu o săptămână, Secția pentru judecători a CSM a anunțat că prin declarațiile făcute în documentarul Recorder fostul judecător „a încălcat secretul deliberării, săvârșind o abatere disciplinară cu intenție indirectă”. CSM a decis să nu îi aplice nicio sancțiune, pe motiv că în prezent Beșu este procuror.

Declarațiile lui Nicușor Dan care au generat reacțiile

Nicușor Dan a spus, joi seară, la Dublin, vorbind despre decizia de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de la Cotroceni, că el este, în mod simbolic, „șeful aparatului statului român”:

„Mai important de atât, este demnitatea funcției publice, pentru că eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători și nu pot să accept ca vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat. Pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”.

Președintele a făcut trimitere la o postare mai veche de pe Facebook în care jurnalistul îl numise „gunoi”. În aceeași seară, Ovidiu Vanghele și-a cerut scuze public pentru acel termen jignitor.

Interdicția pentru Ovidiu Vanghele a fost anunțată de Nicușor Dan marți seară, în direct, la finalul unei conferințe de presă, imediat după ce jurnalistul l-a întrebat pe șeful statului despre un vot din Consiliul Superior al Magistraturii privind-o pe procuroarea generală Cristina Chiriac.

Nicușor Dan nu a răspuns la întrebare și i-a spus jurnalistuluică nu va mai fi primit la Palatul Cotroceni pe durata mandatului său, invocând „injuriile” pe care Vanghele i le-a adresat anterior.

Câteva zeci de organizații non-guvernamentale și publicații din România au semnat un comunicat în care consideră ilegală interdicția și cer Administrației Prezidențiale să precizeze dacă are „o listă neagră” cu alți jurnaliști neagreați.