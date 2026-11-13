Mesajul scurt al Ralucăi Moroșanu după ce Nicușor Dan a spus că e șeful aparatului statului român



O reacție la declarația de la Dublin, prin care șeful statului i-a inclus și pe judecători în categoria celor pe care îi reprezintă simbolic, a venit chiar din interiorul Curții de Apel București.

Raluca Moroșanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a înfruntat conducerea instanței la celebra conferință de presă din decembrie 2025, organizată după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, a avut o reacție pe Facebook joi seară, la scurt timp după afirmațiile președintelui Nicușor Dan.

Magistratul a publicat un mesaj de doar patru cuvinte: „Nu e șeful meu”.

Reacția judecătoarei vine după ce șeful statului a afirmat, vorbind despre decizia de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de la Palatul Cotroceni, că este, în mod simbolic, „șeful aparatului statului român.”

„Mai important de atât, este demnitatea funcției publice, pentru că eu în mod simbolic sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători și nu pot să accept ca vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat. Pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a făcut joi seară precizări despre măsura luată împotriva jurnalistului Ovidiu Vanghele. Interdicția a fost anunțată marți seară, în direct, la finalul unei conferințe de presă, imediat după ce Vanghele l-a întrebat pe șeful statului despre un vot din Consiliul Superior al Magistraturii privind-o pe procuroarea generală Cristina Chiriac.

Nicușor Dan i-a spus jurnalistului atunci că nu va mai fi primit la Palatul Cotroceni pe durata mandatului său, invocând „injuriile” pe care Vanghele i le-a adresat anterior.

Câteva zeci de organizații non-guvernamentale și publicații din România au semnat un comunicat în care consideră interdicția ilegală și cer Administrației Prezidențiale să precizeze dacă are „o listă neagră” cu alți jurnaliști neagreați.

Ulterior, joi, președintele a făcut trimitere la o postare mai veche de pe Facebook în care jurnalistul îl numise „gunoi”. În aceeași seară, Ovidiu Vanghele și-a cerut scuze public pentru acel termen jignitor.