Reacția lui Ovidiu Vanghele, după ce președintele a spus ce l-a deranjat. „Îmi cer iertare pentru asta”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, interzis de preşedintele Nicuşor Dan la conferinţele de presă de la Cotroceni, şi-a cerut scuze, joi, pentru folosirea cuvântului „gunoi” la adresa șefului statului.

„Am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context şi-mi cer iertare pentru asta”, a afirmat jurnalistul, potrivit News.ro. El a precizat că, la nivel „uman, personal”, președintele are dreptul la această reacţie. Vanghele a explicat şi că postarea în care l-a jignit este din 8 aprilie 2026, în contextul numirii procurorului general, persoană pe care o considera nepotrivită.

Jurnalistul a comentat, joi seară, într-un podcast, declaraţiile lui Nicușor Dan în ceea ce-l priveşte şi a recunoscut că l-a făcut „gunoi”: „Da, da, am făcut asta, da. E cazul să spun din capul locului că am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context şi-mi cer iertare pentru asta. N-am nicio problemă să o fac. Mi se pare o chestie de civilizaţie să revii asupra unui lucru contondent, ofensiv, pentru că cineva îţi spune că l-a resimţit ca atare”.

Jurnalistul a precizat că este prima dată când preşedintele a precizat ce anume din „multitudinea de invective” folosite la adresa sa l-a deranjat.

„Pentru prima oară în această declaraţie aflăm ce anume din multitudinea de invective ce le-am folosit la adresa lui – nu i le-am adresat niciodată, le-am folosit la adresa lui în spaţiul public, admit. (…) Nu am ştiut niciodată ce anume l-a deranjat”, a mai spus Ovidiu Vanghele.

Ce spune despre postarea în care l-a jignit pe președinte

Acesta s-a referit şi la momentul în care a făcut postarea respectivă: 8 aprilie 2026, când preşedintele Nicuşor Dan a făcut numirile procurorilor-şefi la mai multe parchete, inclusiv la Parchetul General.

„Este absolut inadmisibil ce face acest netrebnic de președinte. Din acest moment acest gunoi pentru mine nu mai există. Un nemernic”, a sunat acea postare de pe Facebook a lui Ovidiu Vanghele, reluată de Costi Rogozanu de la Libertatea, după conferința de presă de marți seară de la Cotroceni.

„Preşedintele face el însuşi legătura foarte clară, prin momentul în care eu am azvârlit această vorbă negândită (…) La nivel personal, uman, are tot dreptul, înţelege deci că această invectivă este o consecinţă a unui act făcut de preşedintele Nicuşor Dan”, a mai declarat joi seară jurnalistul.

Jurnalistul a explicat, însă, că aparatul Administraţiei Prezidenţiale i-a permis participarea la conferinţă, deşi era necesară acreditare prealabilă, dar, pentru că nu se afla în sală în momentul în care jurnaliştii trăgeau la sorţi ordinea în care vor pune întrebări, el a fost ultimul din listă.

Explicațiile oferite de Nicușor Dan de la Dublin, pentru decizia din conferința de marți

Mai devreme în cursul serii, Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Dublin, la finalul primei zile a summitului cu liderii europeni, în care șeful statului a venit cu explicații privind decizia lui.

Președintele a declarat că are dreptul, în calitate de persoană, să refuze dialogul cu cineva care nu îl respectă, subliniind că nu acceptă nici ca angajații statului român să fie tratați în mod jignitor de către cetățeni.

„Al doilea subiect la care vreau să mă refer este cazul jurnalistului Vanghele, iar aici sunt trei niveluri de discuție. În primul rând, demnitatea persoanei. Eu nu sunt un gunoi și în calitate de om am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă. Mai important de atât, este demnitatea funcției publice, pentru că eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători, și nu pot să accept că vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat, pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”, a spus Nicușor Dan în Irlanda, unde a participat la cea de a noua reuniune a Comunității Politice Europene (CPE).

„Evident că cetățenii au… cel mai bine ar fi să colaboreze cu autoritatea, dar dacă nu se poate asta, cetățenii au diverse forme de contestare, de protest, de chemare în judecată, plângere penală, toate astea sunt mijloace democratice cu care nu am nimic de spus, dar e o formă de respect a statului însuși în momentul în care te adresezi față de un angajat al statului”, a continuat el.

Conform lui Nicușor Dan, al treilea nivel de discuție legată de acest subiect este cel de violență în spațiu public.

„Violența verbală generează violență fizică, e documentat. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean poate să se adreseze președintelui țării ca fiind un gunoi? Va înțelege poate că și el poate să se raporteze la fel față de profesorul lui, poate față de părintele lui, poate mâine poate să-i dea cu ceva în cap. Deci noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a mai spus că el nu consideră că poziția lui față de jurnalistul Ovidiu Vanghele reprezintă o îngrădire a libertății presei.

Toate declarațiile președintelui Dan făcute la Dublin, AICI.

Emilia Șercan, despre „răul pe care-l face” Nicușor Dan prin interzicerea lui Ovidiu Vanghele la Cotroceni. „Cam asta e moștenirea pe care o va lăsa”

Marți seară, la finalul conferinței de presă organizate la Palatul Cotroceni, șeful statului a făcut un anunț-surpriză – și anume că Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la evenimentele sale de presă, Nicușor Dan invocând injuriile pe care i le-a adresat jurnalistul.

Atitudinea preşedintelui a provocat reacţii vehemente în spațiul public și pe reţelele de socializare, atât din partea altor jurnalişti, cât şi din partea politicienilor.