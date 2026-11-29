„Ne puteți jigni, puteți răspândi cifre false despre noi, puteți visa să ne remigrați, dar cine aparține Europei nu decideți dumneavoastră”, spune președintele USR într-un clip filmat în fața Parlamentului de la Berlin.

Dominic Fritz a publicat, duminică, pe Facebook, un mesaj în limba germană adresat co-președintei partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, după atacurile repetate ale acesteia la adresa românilor.

„M-am dus la Bundestag și i-am spus vreo două”, a scris liderul USR alături de înregistrarea video. În intervenția sa, el respinge ideea de „remigrare” a cetățenilor străini și le transmite extremiștilor din ambele țări că nu va pleca din România.

„Apropo de remigrare: și camarazii dumneavoastră de extremă dreaptă din România visează să mă remigreze în Germania. Dar nu le fac această plăcere, așa cum nici românii din Germania nu vă vor face dumneavoastră această plăcere”, a spus el.

Fritz, născut în Germania, a fost criticat în trecut de AUR pe tema procedurii prin care a obținut cetățenia română și a vorbit despre mesajele primite în mediul online prin care i se cerea să plece din țară.

De la ce a pornit schimbul de replici

Reacția liderului USR vine după ce Alice Weidel a susținut miercuri, 25 noiembrie, de la tribuna Bundestagului, că familii de români și bulgari ar trăi „regește” din alocațiile copiilor lor din Germania, copii despre care s-a întrebat dacă există cu adevărat, și a cerut „remigrarea” celor care nu au cetățenie germană.

Liderul USR a mai spus că alocațiile copiilor români din Germania sunt de 259 de euro pe lună, iar statul german plătește doar diferența față de alocația din România. Totodată, el ironizează îndoiala exprimată de Weidel cu privire la existența acestor copii: „E ca și cum aș spune: «Nu știe nimeni dacă AfD are un plan, dar funcționează de minune»”.

De asemenea, Fritz afirmă că Alice Weidel are un salariu de 24.000 de euro, sumă echivalentă cu peste 90 de alocații ale copiilor străini.

„Impozitele din care vă este plătit salariul le plătesc și jumătate de milion de asistente, șoferi de tir sau muncitori în construcții din România, care muncesc pe brânci, în timp ce dumneavoastră îi jigniți în timpul programului de lucru. Partea adevărat perfidă a discursului dumneavoastră este soluția pretins evidentă: remigrarea”, spune el.

În cazul unei astfel de măsuri, din spitalele germane ar lipsi 5.000 de medici români, „sparanghelul va rămâne pe câmp, pentru că majoritatea culegătorilor vin din România, iar coletul dumneavoastră nu va mai ajunge, pentru că stă în depozit”, avertizează liderul USR.

„Știți și dumneavoastră, doamnă Weidel, că dezbaterea despre azil nu are legătură cu cetățenii UE din România și Bulgaria care au, evident, drepturi depline și libertate deplină de circulație, că vă alimentați totuși retorica despre migrație cu cele mai ieftine prejudecăți despre români și acceptați ca sute de mii de oameni care muncesc din greu să se simtă ceva mai puțin în siguranță în Germania. Asta este lipsit de onoare”, spune Dominic Fritz, adăugând că încă așteaptă ca Alice Weidel să își ceară scuze.

Nu este primul schimb de replici dintre Fritz și lidera AfD. La începutul lunii noiembrie, Dominic Fritz a criticat-o pe Alice Weidel după ce aceasta acuzase că românii „jefuiesc sistemul social” din Germania, iar ulterior i-a transmis un mesaj video similar în germană și politicienei Sahra Wagenknecht.