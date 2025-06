Fritz, despre obținerea cetățeniei: „De peste un an trec prin cea mai românească experienţă ever / Am un mesaj pentru haterii care îmi zic «marş!»”

Preşedintele USR Dominic Fritz, născut în Germania, a declarat sâmbătă că încă nu este român „în acte” şi a explicat că de peste un an trece încearcă să obţină cetăţenia română.

„Să clarificăm o chestie despre mine. Nu am avut privilegiul să mă nasc aici, nu am avut norocul să învăț această limbă grea ca limbă maternă, am învățat-o la 19 ani, nu știam niciun cuvânt pe română înainte”, a declarat Dominic Fritz, la Congresul USR, care l-a validat în funcția de președinte al partidului.

„Dar acest lucru înseamnă, dragi colegi și dragi hateri, că pentru fiecare cuvânt în română pe care îl scoți din gura mea am muncit. Cuvânt cu cuvânt, greșeală cu greșeală, propoziție cu propoziție. De 22 de ani, în fiecare zi, am învățat câte puțin și încă învăț, încă fac greșeli și încă aud cuvinte pe care nu le-am știut. De aceea, spun tuturor haterilor care îmi zic«marş!», care mă înjură şi mă ameninţă pentru că sunt român adoptat, nu născut, folosiţi limba română, în primul rând, corect şi în al doilea rând folosiţi-o pentru a construi, pentru a învăţa, pentru a munci, nu pentru a mă ataca sau doar pentru că nu vă place că nu toţi arătăm ca voi”, a adăugat liderul USR.

Fritz a povestit şi despre demersul pe care îl face pentru a obţine cetăţenia română.

„Da, încă nu sunt român în acte, e de notorietate, de peste un an trec printr-o experiență, cred că cea mai românească experiență ever. Stau la coadă pentru un dosar, nu știu unde este, nimeni nu-mi spune nimic. Zace undeva pe un teanc de acte într-o instituție birocratică depășită, fără niciun semn de la autorități și vă spun, asta mă face să mă simt în fiecare zi un pic mai român”, a mai spus liderul USR.