Donald Trump spune pe față de ce nu vrea ca Netflix să cumpere HBO și Warner Bros: „Este o rușine”

Președintele american Donald Trump a transmis până acum cel mai clar semnal că se opune achiziției Warner Bros, HBO și HBO Max de către Netflix, afirmând că este „imperativ” ca și televiziunea de știri CNN ce face parte din conglomeratul media mai larg Warner Bros Discovery să fie vândută ca parte a oricărui acord, relatează revista Variety.

Vorbind miercuri la o întâlnire de la Casa Albă, Trump le-a spus reporterilor că în „orice acord” referitor la Warner Bros Discovery „ar trebui să fie garantat și sigur că CNN face parte din acesta sau este vândută separat”.

Președintele a adăugat: „Cred că CNN ar trebui vândută, pentru că eu cred că oamenii care conduc CNN acum sunt ori corupți, ori incompetenți”. Trump a spus că nu dorește ca actuala conducere a CNN să fie recompensată prin faptul că i s-ar permite să continue să administreze rețeaua de știri „cu bani” proveniți dintr-un acord.

„Nu cred că oamenii care conduc compania aceea acum și conduc CNN, care este un grup de oameni foarte lipsiți de onestitate, nu cred că ar trebui să li se permită să continue”, a subliniat Donald Trump. „Cred că CNN ar trebui vândut împreună cu toate celelalte”.

Ce prevede acordul dintre Netflix și Warner Bros Discovery

Ca parte a acordului de 82 de miliarde de dolari anunțat oficial pe 5 decembrie, după lungi de negocieri, Netflix intenționează să cumpere de la conglomeratul media Warner Bros Discovery studiourile de film Warner Bros, televiziunea HBO și platforma de streaming HBO Max. Acordul vizează practic divizia de divertisment a Warner Bros Discovery. Însă el nu include rețelele TV ale Warner Bros Discovery, precum TNT, Euronews sau CNN.

În schimb, acestea ar urma să fie desprinse într-o entitate distinctă pe care directorii de la Warner Bros Discovery intenționează să o listeze pe bursă după scindare.

„Cred că oamenii care au condus CNN în ultimul [timp], lunga perioadă de timp sunt o rușine”, a continuat Donald Trump miercuri în fața reporterilor. „Cred că este imperativ ca CNN să fie vândut, pentru că, în mod cert, nu ai vrea să lași acei oameni cu niște bani, bani buni, și cu CNN, astfel încât să poată cheltui și mai mulți bani răspândind otravă, pentru că sunt minciuni. Este o rușine”, a adăugat el.

Noile sale comentarii vin după ce Trump a spus la sfârșitul săptămânii trecute că se va implica personal în revizuirea tranzacției dintre Netflix și Warner Bros în condițiile în care o achiziție de o asemenea anvergură are nevoie de aprobarea autorităților antitrust. În SUA șefii acestora sunt numiți de președinte, nominalizarea având nevoie de aprobarea Senatului.

Biroul Netflix din Los Angeles, „capitala” industriei cinematografice americane, FOTO: Mario Tama / Getty images / Profimedia

Cel mai clar semnal de până acum că Trump nu vrea ca achiziția Netflix să aibă loc

Președintele SUA a fost totuși atent să nu spună explicit în intervențiile sale precedente pe acest subiect că se opune tranzacției dintre Netflix și Warner Bros Discovery.

Revista Variety amintește că, istoric, președinții Statelor Unite nu au făcut parte oficial din niciun proces de revizuire a unei tranzacții de tip fuziuni și achiziții.

În timpul primului mandat al lui Trump, Departamentul de Justiție a intentat o acțiune în instanță pentru a bloca achiziția Time Warner de către AT&T, pe motive antitrust. Un judecător federal a decis în favoarea companiilor, iar în februarie 2019 Curtea de Apel a Circuitului D.C. a menținut acea decizie.

„Procesul Departamentului de Justiție ar fi fost motivat de antipatia lui Trump față de CNN”, scrie Variety.

Cum a intrat ginerele lui Trump pe firul achiziției Warner Bros Discovery

La doar o zi după ce Donald Trump a declarat că se va implica în revizuirea noii tranzacții dintre Netflix și Warner Bros Discovery, grupul rival Paramount Skydance a anunțat că va face o ofertă de preluare ostilă a celei de-a doua companii. O astfel de tranzacție presupune o ofertă directă către acționarii companiei listate pe bursă, peste capul Consilului de Administrație al Warner Bros Discovery, cel care a parafat acordul cu Netflix.

Paramount Skydance este grupul media format din fuziunea Skydance, compania media a lui David Ellison – fiul miliardarului Larry Ellison -, cu legendarul studio de film Paramount în urma unei tranzacții anunțate anul trecut. Skydance a „înghițit” studioul de film, unul dintre cele mai vechi de la Hollywood, David Ellison devenind CEO-ul noii companii.

Spre deosebire de oferta Netflix, cea a Paramount Skydance vizează cumpărarea întregii companii Warner Bros Discovery, inclusiv a rețelelor sale de știri precum CNN. Marți, presa financiară din SUA a dezvăluit că oferta ostilă îndrăzneață a Paramount Skydance, în valoare de 108 miliarde de dolari, îi are printre susținătorii financiari firma de capital privat deținută în totalitate de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Affinity Partners, compania lui Kushner, este unul dintre partenerii financiari externi ai Paramount Skydance care susțin propunerea, alături de fondurile suverane ale Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului.

Jared Kushner este căsătorit cu Ivanka Trump, prima fiică a președintelui ales al SUA, FOTO: John Nacion / Imago Stock and Peopșe / Profimedia Images

Cum a ajuns Netflix să cumpere Warner Bros, HBO și HBO Max

Anunțul din 5 decembrie al Consiliului de Administrației al Warner Bros Discovery privind acceptarea ofertei Netflix a venit după un război al licitațiilor care a durat mai multe săptămâni și în care au fost implicate atât compania de streaming, cât și Paramount Skydance și Comcast, un alt gigant media american.

Conglomeratul Warner Bros Discovery a fost aruncat în haos în octombrie când David Ellison a făcut o ofertă nesolicitată de a cumpăra întreaga companie.

Warner Bros Discovery a descis să accepte oferta Netflix după luni de speculații și anxietate în sectorul mai larg al divertismentului și media din Statele Unite în ceea ce privește potențiala vânzare a sa către Skydance Paramount. Îngrijorările sunt legate în mare parte de legăturile apropiate ale tatălui lui David Ellison cu președintele Donald Trump și administrația sa.

Ellison Sr. a fost unul dintre directorii din Silicon Valley care a stat alături de Trump când acesta a anunțat la scurt timp după preluarea celui de-al doilea său mandat prezidențial o investiție masivă de 500 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

În condițiile presiunilor puse de administrația lui Trump pentru concedierea unor prezentatori TV și a amenințărilor cu revocarea licențelor unor posturi, directorii marilor televiziuni au fost îngrijorați că o achiziție a Warner Bros Discovery de către compania lui David Ellison ar oferi Casei Albe o pârghie prin care să influențeze deciziile luate în mass-media.