Donald Trump susține că în Iran are loc o „schimbare de regim” și cere uraniul îmbogățit al țării

Președintele american Donald Trump a declarat luni că o „schimbare de regim” este în curs în Iran, amenințând în același timp că „va continua cu bucurie bombardamentele” dacă negocierile care au loc în prezent între Washington și un grup de lideri iranieni eșuează, relatează AFP și Agerpres.

„Există automat o schimbare de regim” deoarece „toți reprezentanții regimului (condus de ayatollahul Ali Khamenei) au fost uciși”, a declarat președintele american în fața jurnaliștilor, înainte de pleca din Florida către Memphis.

„Negociem cu oameni pe care îi consider foarte rezonabili, foarte solizi. (…) Sunt foarte respectați și poate că unul dintre ei va fi cel pe care îl căutăm”, a spus el, afirmând de asemenea că noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, este „indisponibil” și nu este implicat în dialog.

Trump a dat exemplul Venezuelei, unde Statele Unite l-au capturat pe fostul lider Nicolas Maduro și, de atunci, Washingtonul discută cu fosta vicepreședintă Delcy Rodriguez, pe care liderul republican o consideră un interlocutor „formidabil”.

Trump, nouă amenințare pentru Iran

Însă președintele american a amenințat totodată luni că „va continua să bombardeze cu bucurie” Iranul dacă negocierile eșuează și a spus că „nu garantează nimic” în ceea ce privește încetarea ostilităților, declanșate pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane, urmate de represalii iraniene.

„Vrem uraniul îmbogățit” al iranienilor, a declarat Trump, fără a preciza însă cum intenționează să îl obțină.

Donald Trump anunțase anterior luni pe rețeaua sa Truth Social că va amâna toate loviturile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice timp de cinci zile în urma „discuțiilor productive” cu Iranul, după ce președintele american amenințase sâmbătă cu atacarea centralelor electrice dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în termen de 48 de ore.

Iranul neagă negocierile de pace cu SUA

Iranul a respins însă afirmațiile președintelui Trump potrivit cărora cele două țări sunt implicate în negocieri „productive” pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Teheranul nu are contacte cu Trump, nici măcar prin mediatori, au transmis agențiile iraniene de stat Fars și Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a emis apoi o declarație în care a afirmat: „Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump cu privire la negocierile care ar avea loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran”.

Președintele SUA a avertizat regimul iranian în weekend că va bombarda infrastructura energetică a țării, dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz.

Iranul a răspuns luni, spunând că va lansa atacuri asupra centralelor electrice din Israel și din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, amenințând că va mina „întregul Golful Persic”.