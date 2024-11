Filmul de pe Netflix care „face pe toată lumea să plângă” / HBO vrea un „Sir” pentru serialul „Harry Potter” / Un site de satiră a cumpărat InfoWars

Un film documentar lansat recent pe Netflix vine cu o poveste cu adevărat emoționantă, HBO are în vedere un actor de top să joace unul dintre cele mai importante roluri din viitorul său serial „Harry Potter”, în timp ce Alex Jones se plânge că oculta i-a furat compania InfoWars de sub el. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre viitorul film „Predator: Badlands”, cine e vizată să o joace pe Lara Croft în viitorul serial „Tomb Raider”, dar și aniversarea de 20 de ani a unuia dintre cele mai emblematice jocuri video din istorie.

Filmul de pe Netflix care „face pe toată lumea să plângă”

Așa îl descriu cei de la The Daily Beast și tind să le dau dreptate având în vedere că filmul documentar are o rată a aprobării de 98% pe Rotten Tomatoes atât din partea criticilor de film, cât și a publicului. Iar pe IMDb nota medie e de 8,3, din peste 7.000 de recenzii, dintre care peste o treime îi dau nota 10. Este vorba de The Remarkable Life of Ibelin, povestea gamerului norvegian Mats Steen.

Steen s-a născut cu Distrofia musculară Duchenne, o boală genetică debilitantă cauzată de o mutație a cromozomului X care afectează în mod preponderent băieții. Familia lui Steen a încercat să îl ajute pe cât de mult posibil să ducă o viață plină, dar realitatea a fost că de la o vârstă încolo el și-a petrecut majoritatea timpului jucându-se jocuri video înainte să moară în somn la vârsta de 25 de ani.

„Cea mai mare durere a noastră”, explică tatăl său în filmul documentar, „constă în faptul că el nu a cunoscut niciodată prietenia, dragostea sau să facă o diferență însemnată în viețile altor oameni”. Doar că documentarul aruncă o altă lumină asupra vieții lui Steen cu ajutorul propriilor cuvinte pe care el le-a scris pe blogul său. Deși interacțiunile sale cu lumea exterioară au fost sever limitate din cauza bolii, el a dus o viață bogată în interiorul jocului World of Warcraft și a comunității sale online.

Viața remarcabilă a lui Ibelin folosește animații originale și 42.000 de pagini de jurnal pentru a reconstrui viața lui Mats din interiorul jocului în care a petrecut 8 ani jucându-se ca un personaj pe care l-a numit Ibelin Redmoore. Nu intru în mai multe detalii fiindcă e genul de film/documentar pe care e mai bine să îl vezi fără să știi prea multe înainte. Trailerul pentru el cred că e succint din același motiv, deși mi se pare destul de edificator:

Filmul „Predator: Badlands” va spune povestea din perspectiva Predatorului

Tot la capitolul filme, scriam recent că anul viitor ne va rezerva nu unul, ci două lungmetraje Predator noi, dintre care unul a fost filmat în secret. Ei bine, Dan Tractenberg, regizorul ambelor filme, a dezvăluit acum un lucru interesant într-un interviu acordat revistei Empire. Era deja știut că Predator: Badlands, programat să apară în cinematografe pe 7 noiembrie 2025, va fi primul film Predator a cărui poveste se va desfășura pe o planetă extraterestră.

Trachtenberg a plusat acum, dezvăluind că eroul din Badlands va fi Predatorul. „Creatura va fi în față și centru, conducând șarja. El încă e tare de tot (‘badass’, în original) dar există ceva care te atinge de asemenea emoțional. A fost o provocare să creezi un personaj cu care să rezonezi, dar care să fie și super-intimidant”, a relatat el. Pentru cei care au uitat, Trachtenberg a fost și regizorul Prey, filmul Predator apărut în 2022.

El a explicat acum că ideea pentru această abordare nouă i-a venit din dorința „de a găsi o altă piesă esențială de cinema care să facă ceea ce a făcut Prey spiritual – să împingă granițele francizei, lăsându-ne să ținem cu un erou cu care rareori avem ocazia să ținem – dar într-un fel diferit”. Despre acest film mai știm că o va avea protagonistă pe tânăra actriță americană Ella Fanning, în timp ce cel filmat în secret rămâne în continuare un mister complet.

WORLD-EXCLUSIVE 🚨#PredatorBadlands will have the #Predator itself as its hero, director Dan Trachtenberg tells Empire.



"The creature is front and centre," he says.



READ MORE: https://t.co/y3tFVXA6h2 pic.twitter.com/3ukKkVYwCA — Empire (@empiremagazine) November 15, 2024

HBO vrea un „Sir” pentru serialul „Harry Potter”

Trecând de la filme la seriale, de la revista Variety am aflat recent că șefii HBO și-au făcut lista pentru Moș Crăciun și că și-l doresc pe actorul britanic Mark Rylance pentru serialul Harry Potter confirmat oficial în luna noiembrie a anului trecut. Rylance, de care unii își vor aminti din filmul Don’t Look Up care a făcut furori pe Netflix în decembrie 2021 (l-a jucat pe miliardarul acela nebun), e dorit pentru rolul lui Dumbledore.

Dacă serialul Harry Potter e bătut în cuie, HBO începând toamna aceasta să caute actorii copii pentru el, nu același lucru e valabil și în cazul prezenței lui Rylance în serie. Variety subliniază că deocamdată nu au început negocierile între cele două părți, dar că televiziunea americană a luat legătura cu reprezentanții actorului pentru a vedea dacă el ar fi interesat și disponibil. Așteptările pentru serial sunt desigur uriașe.

O posibilă problemă ar fi faptul că HBO vrea să facă nu mai puțin de 7 sezoane pentru seria la care autoarea J.K. Rowling va fi unul dintre producători. Cum filmările durează și rareori se întâmplă ca un sezon să fie egal cu un an în ceea ce privește lansările, actorii care își vor asuma rolurile principale vor trebui probabil să își ia un angajament de peste un deceniu pentru serial. Richard Harris, care l-a jucat pe Dumbledore în primele două filme Harry Potter, avea 70 de ani în momentul în care a acceptat rolul.

El a murit în 2002, rolul fiind preluat apoi pentru restul filmelor de Michael Gambon, care s-a stins la rândul său din viață anul trecut, la vârsta de 82 de ani. Rylance are 64 de ani. Ce pare deocamdată cert e că, în timp ce copiii din serial vor fi jucați de noi-veniți, HBO vrea pentru serial unii dintre cei mai apreciați actori britanici ai momentului. Cu Harris în rolul lui Dumbledore, Maggie Smith ca profesoara McGonagall și Alain Rickman în rolul profesorului Snape, același lucru a fost valabil și pentru filmele Harry Potter.

Iar Mark Rylance s-ar încadra cu siguranță în această categorie, el având în palmares un Premiu Oscar pentru interpretarea din filmul Bridge of Spies din 2015, 3 Premii BAFTA decernate de industria cinematografică britanică, 3 Premii Laurence Olivier, acordate anual de Societatea teatrului londonez, și 3 Premii Tony, acordate pentru piesele de teatru jucate pe Broadway. Nu e de mirare, deci, că regina Elisabeta a II-a l-a făcut „Sir” în 2017.

Sir Mark Rylance e și un actor de teatru consacrat, FOTO: Donald Cooper / Alamy / Profimedia Images

Amazon Prime negociază cu Sophie Turner să o joace pe Lara Croft în serialul „Tomb Raider”

În general evit în rubrica Nerd Alert informațiile care nu au parte de o confirmare oficială, dar săptămâna aceasta am făcut excepție nu doar pentru una, ci două știri. Asta fiindcă Variety și Deadline, au scris separat, bazându-se pe sursele lor din industria cinematografică, că Amazon Prime negociază cu actrița Sophie Turner să o joace pe Lara Croft în serialul Tomb Raider pentru care și-a asigurat drepturile de adaptare în ianuarie anul trecut.

Variety scrie chiar că negocierile au intrat pe ultima sută de metri, chiar dacă părțile nu au bătut încă palma. Acum în vârstă de 28 de ani, Turner a devenit instant o vedetă internațională în 2011, când și-a făcut debutul la Hollywood în rolul Sansei Stark în serialul Game of Thrones original. Dacă va ajunge la un acord cu Amazon Prime, ea le va urma lui Angelina Jolie și Alicia Vikander, care au jucat-o pe Lara Croft pentru marele ecran.

Deocamdată știm sigur că serialul Tomb Raider de la divizia cinematografică a Amazon va fi scris și produs de actrița și cineasta britanică Phoebe Waller-Bridge, care cel mai recent a jucat-o pe Helena Shaw, fina lui Indiana Jones, în ultimul film al francizei. „Avem deja un public al persoanelor care o iubesc pe Lara și sperăm că o vor continua să facă”, a declarat ea într-un interviu acordat revistei Vanity Fair anul trecut.

Au trecut anii și Sansa Stark a crescut mare (da, Turner e în poză, fotografiată în luna septembrie), FOTO: Matt Crossick / PA Images / Profimedia Images

Un site de satiră a cumpărat InfoWars

Site-ul de satiră The Onion a câștigat licitația din lichidare pentru a cumpăra rețeaua InfoWars deținută până recent de Alex Jones, probabil cel mai cunoscut adept al teoriilor conspirației din întreaga lume. Vânzarea a fost confirmată separat joi de șefii de la The Onion și Jones însuși. „Tocmai am primit de veste cu 15 minute în urmă că avocații mei și tipii [de la The Onion] s-au întâlnit dimineața aceasta cu administratorul lichidării noastre”, a transmis Jones într-un mesaj video publicat joi pe „X”.

„Iar ei au spus că ne închid din dimineața aceasta fără să aibă măcar un ordin judecătoresc”, s-a plâns el în stilul caracteristic. În pofida comentariului său, vestea vine după ani de procese intentate lui Jones de către familiile victimelor masacrului ce a avut loc în decembrie 2012 la Școala Elementară Sandy Hook din Connecticut. 26 de persoane, dintre care 6 adulți și 20 de copii cu vârsta între 6 și 7 ani, au murit atunci în unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din istoria SUA.

Jones a răspândit mai multe teorii ale conspirației legate de tragedie, cea mai notabilă dintre acestea fiind că ea nu ar fi avut de fapt loc niciodată. Un juriu din Connecticut i-a ordonat în octombrie 2022 să plătească despăgubiri de 965 de milioane de dolari celor 15 reclamanți care l-au chemat în fața instanței. Jones a fost dat în judecată de rude ale victimelor despre care el a spus că erau actori.

Cuantumul despăgubirilor a fost considerat uriaș chiar și după standardele justiției americane. Într-un proces separat care a avut loc anterior lui Jones i s-a ordonat să plătească 50 de milioane de dolari celor pe care i-a defăimat în legătură cu atacul armat. Jones și InfoWars au declarat falimentul, afirmând că nu au de unde să plătească un miliard de dolari. Un judecător american a decis însă în septembrie ca activele InfoWars să fie lichidate pentru a compensa rudele victimelor.

În ceea ce privește The Onion, șefii săi au declarat au dorit să cumpere InfoWars pentru a transforma site-ul său într-o parodie față de el însuși. The Onion l-a satirizat pe Jones de nenumărate ori de-a lungul anilor și a notat într-o postare ironică făcută joi pe blogul său că InfoWars „a arătat un angajament de neclintit în producerea de furie și radicalizarea celor mai vulnerabili membri ai societății – valori cu care noi, cei de la Tetraedrul Global rezonăm profund”.

Explicația completă pentru achiziție poate fi citită pe site-ul The Onion, FOTO: Mario Tama / Getty Images / Profimedia Images

„Half-Life 2” a împlinit 20 de ani

Nu prea ar fi rubrica Nerd Alert dacă am încheia săptămâna fără măcar o știre din lumea jocurilor video, iar joia aceasta s-au împlinit 20 de ani de la lansarea unuia dintre cele mai emblematice din istorie: Half-Life 2. Da, chiar atât timp a trecut de atunci. Acum, asta nu ar fi neapărat o știre în sine, dar studioul Valve nu a ratat momentul și a venit joi cu un cadou aniversar care include un update care îmbunătățește grafica jocului și repară „bug”-uri vechi, un documentar de două ore ce abordează infama anulare a Half-Life 3, și alte „bunătăți”.

Toate noutățile sunt disponibile pe site-ul jocului, pentru cei interesați. Documentarul a fost încărcat și pe canalul de YouTube al Valve, unde poate fi vizionat integral. „Pentru a sărbători a 20-a Aniversare a lansării Half-Life 2, am strâns membri ai echipei HL2 pentru a vorbi de dezvoltarea jocului, cum am fost aproape să rămânem fără bani, cum a fost când am fost hackuiți, ce s-a întâmplat când am fost dați în judecată de publisherul nostru, locul de naștere al Steam, și multe altele”, notează descrierea.

Dacă te numeri printre cei pe care i-a luat nostalgia tinereții vestea și mai bună e că Valve a făcut gratuită descărcarea jocului, precum și cele două extinderi ale sale, deși oferta e una limitată și e disponibilă doar până luni 18 noiembrie. Oferta e disponibilă pe Steam. Cei de la IGN amintesc desigur că Half-Life 2 este considerat până în ziua de azi unul dintre cele mai bune proiecte ale studioului Valve și că în recenzia lor originală apărută cu 20 de ani în urmă i-au dat nota 9,7 / 10.

Hai să vedem și o știre foarte pe scurt, de fapt două, că iar s-au strâns o mulțime de vești săptămâna aceasta iar în cazul de față e vorba de seriale care nu cred că au nevoie de foarte multe prezentări: Disney a anunțat miercuri că al doilea sezon al Andor: O poveste Star Wars, va avea premiera pe 23 aprilie 2025; de la HBO am aflat în schimb că sezonul 2 al The Last of Us va fi lansat cândva în primăvara anului viitor, deci fanii nu vor mai avea chiar atât de mult de așteptat. Ne auzim duminica viitoare!

Iar în caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici: