„E vina sistemului”. Ce spune bunicul elevului care a comis atacul cu cuțitul la școala din Bistriţa

Bunicul adolescentului care a atacat o profesoară și un elev într-o școală din Bistrița spune că nepotul său era un copil liniştit, care nu a provocat niciodată probleme, ba dimpotrivă – a fost victima bullyingului.

Un dosar penal pentru tentativă la omor calificat a fost deschis în cazul atacului de la școala gimnazială din Bistrița. O profesoară a fost înjunghiată, luni dimineață, de un elev de clasa a VII-a, care avea asupra sa un cuțit. Un alt elev, care a intervenit pentru a o ajuta pe profesoară, a fost și el rănit.

„La învățătură, dacă mergeți la școală și luați notele de anul acesta, a fost premiant. Și în fiecare an a fost premiant”, a declarat ulterior presei locale bunicul elevului agresor. El a povestit apoi că nepotul său ar fi fost victima bullyingului.

„Începând de prin clasa a treia, a patra, s-a întâmplat că s-au făcut niște grupuri de copii în care s-a făcut bullying, iar copilul ăsta fiind mai liniștit, fiind la locul lui, învățând bine, n-a vrut să intre în anumite grupuri în care au fost mai agresivi”.

„Deci nu, el e foarte liniștit. El stă cu mine în casă. Nu-l auzi o dată să țipe sau să aibă vreo problemă, dacă s-a atins de tine să nu spună scuză-mă… N-a avut absolut nimic. Dar din cauza grupurilor care s-a făcut în școală, de bullying, s-au făcut anumite grupuri și pe el l-au cam dat la o parte. Îi puneau piedică, îl trânteau, îl agresau, a fost victima bullyingului”.

„Părinții s-au dus, au spus profesorilor, la învățătoare înainte încă de clasa a patra (…) s-a anunțat la școală despre problema respectivă, dar în ziua de astăzi profesorii nu mai pot lua nicio măsură împotriva copiilor. Copiii când se duc acasă mint sau spun alte povești, iar poliția și normal că nu intervine pentru fiecare mișcare”.

Dacă îi spunea învățătoarei sau profesoarei ce s-a întâmplat… „păi lasă că nu ți-a făcut nimic, lasă că nu-i nimic”. Probabil în timp copilul a acumulat, nu nu pot să-mi dau seama. Cum să vă zic, cred că s-a inspirat de pe internet, se uită mult pe internet. Pe TikTok? Nici nu știu dacă are TikTok”.

„Eu l-am dus la școală azi dimineață, nu era agitat deloc. (…) El umblă cu bicicleta și se echipa și cu genunchieră, cotieră, cască, cagulă pe față contra aerului, știu eu, cum e tineretul astăzi, cum a văzut. Nu am văzut să le ducă la școală. Eu l-am dus dimineață, iar el avea același ghiozdan cu care mergea în fiecare zi la școală”.

„Dar toată chestia e vina sistemului care e, școlile cu învățământul din ziua de astăzi, că nu poate să ia nicio măsură. În școli, profesorul nu poate să-ți facă nimic. Nici ca părinte. A încercat o dată taică-su să-i zică ceva și a zis că nu poți să mă bați, că sun la poliție. Dar nu l-a bătut, nici nu l-a agresat, dar câteva cuvinte și vă spun ce răspunde înapoi, ca orice copil”.

Ce s-a întâmplat la școala din Bistrița

O profesoară de matematică de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a fost atacată luni dimineață de un elev de clasa a VII-a, care avea asupra lui un cuțit. Un alt elev, care a intervenit pentru a o ajuta pe profesoară, a fost și el rănit.

Elevul agresor, în vârstă de 13 ani, a fost imobilizat de un paznic și de profesorul de sport, apoi preluat de poliţişti. Ulterior, a fost dus la spital pentru investigații medicale. După evaluare, acesta a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, relatează Stiri BN.

Incidentul a avut loc la prima oră de cursuri, când profesoara de matematică preda la o clasă a VI-a. Elevul și-a înjunghiat profesoara în zona capului.

Profesoara (în vârstă de 28 de ani) și elevul rănit (în vârstă de 12 de ani) au fost transportați la spital. Ambele victime sunt în stare stabilă.

De la fața locului, inspectorul școlar Vasile Șteopoaie a povestit cum s-a produs atacul. Potrivit lui, elevul agresor căuta un alt elev, „căruia dorea să îi facă rău”.

„Din păcate, avem un eveniment neplăcut. Un elev de clasa a VII-a a intrat în școală cu un cuțit, căuta un elev de clasa a VI-a căruia dorea să îi facă rău, a bătut la ușă, profesoara a deschis și nu i-a dat voie să intre. În acel moment a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuțit în zona frunții și în zona laterală abdominală. Profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând elevul pe care îl viza. N-a reușit să îl rănească, au sărit ceilalți colegi, unul dintre elevi fiind lovit la rândul său cu cuțitul”, a spus inspectorul, citat de TimpOnline.

Totodată, martori citați de TimpOnline au declarat că elevul purta cagulă și cască de motociclist.

Cu câteva zeci de minute înainte de atac, elevul a anunțat pe contul său TikTok ce va face, a scris site-ul local Bistrițeanul. Un cont de TikTok cu numele de utilizator andy_1919_14 a postat luni dimineață o serie de story-uri, în care băiatul susține că pregătea atacul de opt luni. El apare în imagini purtând o cagulă și o cască de airsoft. Bistrițeanul scrie că acest cont aparține elevului de clasa a VII-a.

„Pregătesc asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, a anunțat acesta în video și story-urile postate.

Contul acestuia reposta conținut extremist.

Contactat de HotNews, inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie a declarat că elevul „nu era în evidențele școlii cu probleme, nici agresive, nici de comportament”.

„Nu sunt în măsură să vă spun exact despre schimbările de comportament, ele vor fi verificate la consilierul școlar. Nu știu să se fi observat schimbări de comportament. Am înțeles că de când a venit era puțin mai singuratic, nu prea se integra în colectiv, dar nu am informații că s-ar fi schimbat ceva în comportamentul lui”, a spus inspectorul școlar din Bistrița.

Transferat în această școală în 2019

Directoarea unităţii de învăţământ unde s-a produs incidentul, Claudia Feldrihan, a explicat că băiatul s-a transferat la această şcoală în anul 2019, din Spania.

„Nu a mai avut până în acest moment nicio manifestare care să ne facă cumva să credem că ar putea face ceea ce a făcut astăzi. Echipa managerială regretă profund incidentul de astăzi. Vrem să vă spunem că în acest context credem că este un semnal de alarmă pentru toate şcolile din sistemul de învăţământ românesc. Noi nu avem voie să-i percheziţionăm la poartă. Din acest moment, nu o să solicităm Primăriei să ne pună la dispoziţie, nu ştiu exact cum se numesc, dar nişte dispozitive prin care să putem să detectăm metalul, pentru că dacă puteam face acest lucru, cu siguranţă am fi putut preveni”, a declarat ea presei locale.

Directoarea a explicat că elevul a fost exemplar până în acest moment.

„Am vorbit cu mama copilului, vă daţi seama şi ca mamă în ce situaţie s-a aflat şi dânsa. Nu a manifestat niciodată o atitudine care să ne facă să credem cumva că va face acest gest necugetat”, a mai declarat Claudia Feldrihan.

Căuta un elev căruia îi spunea „indianul”

În declarația dată anterior presei locale din Bistrița, inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie a susținut că elevul atacator căuta un alt elev, cu un an mai mic, care „era de altă religie”.

În dialogul cu HotNews, Șteopoaie a explicat că acestui elev i se spunea „indianul”: „Acel copil nu a zis că a fost amenințat vreodată. El nu știa că este în vizorul cuiva”.

În ceea ce îi privește pe părinți, inspectorul spune că aceștia au fost chemați la școală, iar audierea băiatului de clasa a VII-a s-a făcut în prezența mamei sale, „care era distrusă”.