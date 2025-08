Eddie Murphy îl va juca pe inspectorul Clouseau în noul film „Pantera roz” / Serialul de Cartea Recordurilor se întoarce cu încă un sezon / Noi probleme pentru „BioShock”

După doi ani de la apariția primelor zvonuri privind un nou film „Pantera Roz”, Eddie Murphy a confirmat oficial că va fi noul inspector Clouseau; la capitolul seriale oferta disponibilă în streaming se va îmbogăți în curând cu un nou sezon pentru cel mai longeviv sitcom din istorie; iar din industria jocurilor video vin noi vești proaste, pentru fanii „BioShock”, cel puțin. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre vedeta nouă care s-a alăturat următorului film „Meet the Parents”, când ar urma să apară noul sezon al serialului „Tulsa King” cu Sylvester Stallone, dar și noul proiect interesant al lui Russell Crowe.

Eddie Murphy îl va juca pe inspectorul Clouseau în noul film „Pantera roz”

După ce anul trecut a revenit în rolul unui detectiv celebru (în SUA, cel puțin) pentru filmul Beverly Hills Cop: Axel F de pe Netflix, legendarul actor de comedie Eddie Murphy urmează să preia un rol care nu are nevoie de nicio fel de prezentare (cred) nici în partea noastră de lume. „Și o să fiu – sunt inspectorul Clouseau în următorul film Pantera Roz”, a anunțat relaxat Murphy în timpul unei apariții de săptămâna aceasta în emisiunea Today Show. „Da, eu sunt noul Clouseau”, a subliniat el, ca să fie lucrurile cât se poate de clare.

Al Roker, gazda care l-a intervievat, l-a întrebat apoi dacă intenționează să interpreteze celebrul detectiv în stilul său clasic franțuzesc, la care Murphy a răspuns: „Poate. Ei bine, trebuie să fie francez, dar ar putea fi și haitian. Vă spun doar atât: e de culoare. E de culoare, cu siguranță”. După cum îți poți imagina, vestea a fost comentată aprins pe rețelele de socializare (din alte țări, că la noi a trecut neobservată, din câte pot să îmi dau seama). „Nu îmi pasă dacă e ‘Noire’. Dar poate vorbi cu un accent francez. Știți, aici nu e Beverly Hills Cop cu acțiunea în Paris”.

Eddie Murphy confirming he's going to play Inspector Clouseau in a new Pink Panther movie.

Așa a sunat unul dintre comentariile mai echilibrate, citate de The Independent. Acum, dacă informația îți pare oarecum familiară, asta poate fi deoarece HotNews a scris încă din aprilie 2023, citând presa de la Hollywood, desigur, că un nou film Pantera Roz e pe o listă de peste 10 filme clasice pe care studioul Amazon MGM intenționează să le reșapeze. Doar o lună mai târziu, The Hollywood Reporter dezvăluia că Eddie Murphy poartă negocieri cu studioul pentru a prelua rolul inspectorului Clouseau. Am scris și despre asta într-o rubrică Nerd Alert de atunci.

Filmul original Pantera Roz a fost lansat în 1963, iar rolul preluat acum de Murphy – excentricul, dar crucialul inspector Clouseau – a fost jucat de actorul britanic Peter Sellers, care a revenit în rol pentru alte 5 lungmetraje. „Cititorii mai în vârstă își vor aminti probabil că în primul film ‘Pantera roz’ a fost o bijuterie faimoasă. Însă o panteră animată de aceeași culoare a apărut în genericul de la începutul filmului, aceasta devenind apoi un personaj popular în sine, care a fost subiectul mai multor serii de desene animate”, mai scriam în mai 2023.

Rotițele s-au mișcat greu în privința noului film din mai multe motive, de la greva care a paralizat Hollywood în anul respectiv, la faptul că divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos a stat probabil să analizeze ce poate face cu cinemateca uriașă a faimosului studio Metro Goldwyn Mayer (MGM) – pe care îl cumpărase cu un an înainte pentru fabuloasa sumă de 8,5 miliarde de dolari. Acum că Murphy a confirmat oficial că a bătut palma pentru rol, e foarte probabil ca lucrurile să se miște mai repede și să aflăm în curând și alte vești.

Steve Martin a jucat rolul inspectorului Clouseau în alte două filme apărute în anii 2000, dar acestea au fost considerate mai degrabă eșecuri, FOTO: Planet Photos / Planet / Profimedia Images

Ariana Grande va juca în noul film „Meet the Parents”

Apropo de francize celebre de comedie, mai pe la începutul săptămânii am aflat că viitorul film Meet the Parents are în sfârșit un titlu oficial și o nouă vedetă confirmată. Filmul se va numi Focker In-Law și în el va juca și Ariana Grande, după cum a relatat inclusiv CNN. Pe lângă Grande, Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Blythe Danner și Teri Polo își vor relua rolurile din lungmetrajele originale despre escapadele familiei Focker. Vestea a fost confirmată pe conturile de social media ale filmului despre care primele zvonuri au apărut în decembrie.

Spre deosebire de viitorul film Pantera roz, pentru acesta avem și o dată de lansare: 23 noiembrie 2026. Mai avem de așteptat, fiindcă filmările pentru Focker In-Law sunt programate să înceapă mai târziu în cursul acestei luni, așa că lansarea sa în cinematografe a fost gândită să cadă de Ziua Recunoștinței în SUA anul viitor – de unde și sloganul oficial al filmului: „Fii recunoscător pentru familie”. Deocamdată, detaliile despre scenariu sunt ținute secrete, dar jurnaliștii de la THR au aflat un detaliu interesant de la sursele lor din industria cinematografică:

Un fir narativ central va fi despre fiul personajelor interpretate de Stiller și Polo, care se logodește cu o femeie dominatoare, „ce pare complet nepotrivită pentru el” (Ariana Grande). „Ceea ce a stârnit ideea este faptul că am acum vârsta pe care o avea Bob (n.r. Robert de Niro) când am făcut primul film”, a spus Ben Stiller la o proiecție specială de anul acesta la Festivalul de Film Tribeca, adăugând că „a părut ca o oglindă a primului film, una în care unul dintre copiii mei (ai personajului său, adică) se gândește să-i prezinte familiei partenera lui”.

Un alt detaliu interesant e că regizor și scenarist va fi cineastul american John Hamburg, unul dintre scenariștii pentru cele 3 filme originale Meet the Parents ce au apărut în anii 2000. Primul apărut chiar în 2000 a fost apreciat deopotrivă de critici și spectatori, iar al doilea (Meet the Fockers din 2004) a fost cel mai mare succes la box office. Specialiștii au fost mai puțin convinși. Titlul cu numărul 3, Little Fockers din 2010, a fost însă pur și simplu eviscerat de critici, iar nici fanii nu au părut foarte convinși, având în vedere nota de doar 5,5 / 10 de pe IMDb.

Serialul de Cartea Recordurilor se întoarce cu încă un sezon

Laitmotivul rubricii Nerd Alert de săptămâna aceasta pare a fi comedia și, trecând de la filme la seriale, din newsletter-ul lunar al Disney+ am aflat că noul sezon al apreciatului său serial de comedie Sub soarele Philadelphiei („It’s Always Sunny in Philadelphia”) se va întoarce cu un nou sezon în data de 27 august, când vor fi lansate concomitent toate episoadele. „Cinci prieteni egocentrici conduc un bar în Philadelphia”, notează descrierea sumară publicată de Disney, probabil fiindcă se așteaptă ca toată lumea să știe de serial până acum.

Spun asta fiindcă noul sezon va fi al 17-lea, în condițiile în care serialul a stabilit încă din al 15-lea sezon recordul pentru cel mai longeviv sitcom din istoria televiziunii americane. A depășit atunci un serial difuzat de ABC între 1952 și 1966, timp de 14 sezoane. Sigur, nu e deloc neobișnuit ca serialele de tip „soap opera” (telenovelă) să se întindă pe decenii întregi în SUA și e arhicunoscut și la noi exemplul Tânăr și neliniștit. Dar un sitcom rareori depășește borna de 10 sezoane. Câte glume să și faci până să rămâi fără idei? Inclusiv Seinfeld s-a încheiat după 9 sezoane.

Amintesc de Seinfeld fiindcă Sub soarele Philadelphiei a fost de multe ori comparat cu acesta, deși având un ton mai accentuat de umor negru. „Seria urmărește peripețiile unui grup de prieteni narcisiști și sociopați care administrează barul irlandez Paddy’s Pub din South Philadelphia, dar își petrec cea mai mare parte a timpului liber bând, uneltind, certându-se între ei și punând la cale escrocherii elaborate unii cu alții – și uneori unii împotriva altora – din dorința de câștig personal, profit financiar, răzbunare sau, pur și simplu, din plictiseală ori beție”.

Așa ar suna o descriere ceva mai lungă, pentru cei care nu au auzit chiar deloc de serialul care a debutat cu primul sezon în 2005. Longevitatea de Cartea Recordurilor se datorează faptului că a reușit să își păstreze umorul și cadența de-a lungul sezoanelor, iar cel nou are o rată a aprobării de 90% pe Rotten Tomatoes din partea criticilor de film care l-au văzut în avanpremieră pentru presă. E în streaming pe Disney+ întrucât e o producție marca FX, televiziunea americană care a dat lovitura recent cu seriale ca Shogun și The Bear.

Paramount+ a stabilit data premierei pentru sezonul 3 al serialului „Tulsa King”

Dar hai să lăsăm la o parte genul de comedie, fiindcă Paramount+ tocmai a anunțat că următorul sezon al serialului său Tulsa King, despre care Sylvester Stallone a spus că i-a adus rolul pe care l-a dorit întreaga sa carieră (de mafiot). Sezonul 3 va avea premiera în streaming pe Paramount+ în data de 21 septembrie. Asta va fi data de lansare în SUA, cum Paramount+ e una din acele platforme de streaming care deservește aproape exclusiv publicul din America de Nord (plus o mână de alte țări din Europa). Noi îl vom putea vedea începând probabil din octombrie.

Asta fiindcă SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează producțiile Paramount+ în România și majoritatea țărilor europene, le transmite cu un ușor decalaj. „Pe măsură ce imperiul lui Dwight (Sylvester Stallone) se extinde, la fel se întâmplă și cu numărul dușmanilor săi – și cu riscurile pentru echipa lui. Acum, el se confruntă cu cei mai periculoși adversari întâlniți până acum în Tulsa: familia Dunmire, o familie influentă, cu bani vechi, care nu respectă regulile lumii de odinioară, forțându-l pe Dwight să lupte pentru tot ce a clădit și să-și protejeze familia”.

Asta ne spune descrierea oficială destul de generică pentru noul sezon. Mai interesant e că un alt actor de top, Samuel L. Jackson, va fi invitat special în mai multe episoade, înainte de a deveni personajul principal în NOLA King, un serial spin-off. Jackson va interpreta un prieten din închisoare al lui Dwight, trimis la Tulsa ca să-l ucidă, dar care ajunge să fie inspirat de organizația mafiotă construită de acesta, până într-acolo încât se întoarce acasă, în New Orleans, pentru a-și face propria mafie. NOLA King va intra în producție la începutul lui 2026.

Cum nu avem deocamdată un trailer pentru sezonul 3, zic să ne reamintim de al doilea

Noi probleme pentru „BioShock”

Din industria jocurilor video am aflat săptămâna aceasta via Bloomberg că BioShock 4 trece în prezent printr-o revizuire majoră a dezvoltării, după ce a căzut recent o evaluare realizată de șefii de la 2K Games. Conform informațiilor obținute de jurnaliștii de la Bloomberg, noul joc BioShock, aflat în dezvoltare de aproape un deceniu, a fost criticat în special pentru problemele legate de poveste și dialog. Dificultățile întâmpinate de BioShock 4 au dus aparent și la înlăturarea Kelley Gilmore, directoarea studioului Cloud Chamber Games deținut de 2K.

Hogarth de la Plante, directorul creativ al Cloud Chamber, a fost la rândul său transferat într-un rol de publisher. Angajaților li s-a transmis, în cadrul unei ședințe generale recente, că studioul trebuie să devină, potrivit Bloomberg, „mai agil și mai eficient”, ceea ce i-a făcut pe unii dintre ei să se teamă că s-ar putea anunța concedieri în viitorul apropiat. 2K Games a confirmat pentru Bloomberg modificările de rol în cazul lui Gilmore și de la Plante și a declarat că „în acest moment, avem un joc bun, dar suntem hotărâți să livrăm unul grozav” – jargon corporatist.

Cert e că fanii care așteaptă să vadă noua iterație a unora dintre cele mai apreciate jocuri video din toate timpurile vor mai avea de așteptat. Cloud Chamber a confirmat în 2019 ca a început producția la un nou titlu BioShock, după ce zvonuri în acest sens apăruseră în presa de specialitate de ceva timp. Deși de atunci au trecut ani buni, detaliile concrete despre BioShock 4 au rămas evazive. Din anunțurile de angajare am aflat că jocul nu va avea loc în niciunul dintre decorurile cunoscute din jocurile anterioare și că ar putea fi un titlu open-world.

În 2022, scriitoarea Liz Albl, cunoscută pentru munca la Ghost of Tsushima, s-a alăturat echipei în calitate de lider al echipei responsabile de poveste. După cum amintește IGN, o imagine care ar fi provenit din noul BioShock a apărut online anul trecut, stârnind un val de entuziasm în rândul fanilor, înainte să se afle că era dintr-o demonstrație timpurie a jocului, din 2021. Având în vedere că nu am văzut nimic legat de gameplay și nici nu avem vreo fereastră de lansare anunțată, s-ar putea să mai dureze ceva timp până când BioShock 4 va vedea lumina zilei.

Chiar 12 ani au trecut de la lansarea anteriorului titlu BioShock?

Russell Crowe va fi Hermann Göring într-un nou film

Dar hai să nu încheiem săptămâna într-o notă negativă, mai ales că Sky a lansat zilele trecute primul trailer pentru un film despre care cred că va face deliciul pasionaților de istorie. Chit că e scurt, de doar 40 de secunde, trailerul îl dezvăluie pentru prima dată pe câștigătorul Premiului Oscar Russell Crowe în rolul lui Hermann Göring, într-o dramă istorică „provocatoare și plină de substanță”, dacă e să ne luăm după descrierea oficială citată de HeyUGuys. Filmul se va numi simplu Nürnberg și, ai ghicit, va fi despre faimosul proces împotriva liderilor naziști.

Filmul se va învârti în jurul psihiatrului american Douglas Kelley (jucat de un alt câștigător al Premiului Oscar – Rami Malek), însărcinat cu evaluarea stării mintale a prizonierilor naziști pentru a stabili dacă aceștia sunt apți să fie judecați pentru crimele de război. Acesta ajunge într-o confruntare intelectuală complicată cu Hermann Göring, mâna dreaptă a lui Hitler, înainte să cadă în dizgrație. Rolul ar putea suna familiar pentru cei care au văzut docudrama omonimă în două părți ce a apărut în 2000, cu Alec Baldwin, Brian Cox și Christopher Plummer.

Dar Matt Craven l-a interpretat în acela pe Gustave Gilbert, un psiholog american mai cunoscut care a discutat cu cei puși sub acuzare în cadrul procesului. Un mister deocamdată e când vom putea vedea noul film Nürnberg și în România. El va fi prezentat în premieră în septembrie la Festivalul Internațional de Film de la Toronto și în SUA va fi lansat pe 7 noiembrie. În majoritatea lumii, inclusiv la noi, nu și-a găsit deocamdată un distribuitor. Dar, fiind o producție a Sky, îl vom putea vedea aproape sigur în streaming pe SkyShowtime la un moment dat, dacă nu la cinema.

Sper că ți-a plăcut ediția de duminica acesta a rubricii Nerd Alert, mai ales că va fi și una dintre ultimele după puțin sub 5 ani în care a apărut în aproape fiecare weekend pe HotNews. Dar nu va fi chiar un sfârșit și voi reveni cu mai multe detalii în săptămânile următoare.