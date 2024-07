Mai poate un gen de filme îndrăgite cu ani în urmă să stârnească valuri în ziua de azi? „Regele blockbusterelor” spune pentru HotNews că da

Un gen de film îndrăgit cu ani în urmă încearcă o revenire pe cai mari atât în cinematografe, cât și pe Netflix, avându-l în spatele său pe „regele blockbusterelor”, producătorul Jerry Bruckheimer, care a vorbit cu HotNews.ro despre ultimul său lungmetraj.

Acum în vârstă de 80 de ani, Bruckheimer e o legendă a Hollywood-ului, producând de-a lungul anilor filme ca Crimson Tide, The Rock, Armageddon, Enemy of the State, Pearl Harbor, Black Hawk Down, dar și francize ca Beverly Hills Cop, Top Gun, Bad Boys, Pirates of the Caribbean și National Treasure.

În 2003 el a reușit o premieră în istoria Hollywood, devenind primul producător ale cărui filme au debutat în același weekend atât pe prima, cât și a doua poziție la box office: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl și Bad Boys II. Zece ani mai târziu, The Guardian îl numea simplu „regele blockbusterelor”.

Drept urmare, îmi imaginez că poate să aleagă cam orice scenariu pe care își dorește să îl transpună pe marele ecran. Însă el a ales acum să facă filmul Beverly Hills Cop: Axel F („Polițistul din Beverly Hills: Axel F”) pentru micile ecrane pentru a fi difuzat direct în streaming pe Netflix.



Decizia mi s-a părut cu atât mai interesantă întrucât Bruckheimer e unul dintre producătorii filmului Top Gun: Maverick, cunoscut, printre altele, pentru faptul că Tom Cruise a refuzat în mod faimos să permită lansarea sa în streaming în timpul pandemiei de COVID-19, înainte de a fi difuzat în cinematografe.

„Regele blockbusterelor” își încearcă norocul cu un nou film, pe Netflix

Pentru Bruckheimer Beverly Hills Cop: Axel F, un film de comedie-acțiune cu și despre polițiști, va fi abia al doilea film pe care îl produce pentru o platformă de streaming, așa că l-am întrebat ce anume sau cum l-a convins Netflix să facă asta.

„Păi, mereu mi-am dorit să mă întorc la Beverly Hills și să îl văd pe Eddie Murphy provocând mai mult haos. Iar Netflix, din fericire, ne-a oferit această oportunitate. Iar Mark [Molloy, regizorul filmului] a fost încântat de scenariul la care lucram și a ajutat la aducerea sa pe ecran. El a fost minunat pe partea de casting și toate celelalte în ceea ce privește ce îți poate oferi un film grozav de acțiune, dar și de comedie”, a răspuns el.

„Iar să îl convingem pe Eddie să se întoarcă nu a fost o sarcină ușoară. Însă el s-a întors mulțumită lui Mark și a unui scenariu grozav”, a subliniat Jerry Bruckheimer pentru HotNews.ro.

Capul de afiș pentru noul film e fără doar și poate Eddie Murphy, după cum menționează și Bruckheimer, însă unul dintre lucrurile care sar în evidență încă din trailer-ul pentru Beverly Hills Cop: Axel F e distribuția sa. Printre actorii ce joacă în film se numără Kevin Bacon, Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser și Joseph Gordon-Levitt, ca să nu îi enumăr chiar pe toți.

Practic, dacă ai văzut un film sau serial cu polițiști care ți-a plăcut în ultimii 20-30 de ani, e foarte probabil că noul Bevery Hills Cop să aibă măcar un actor din el. Acest lucru se datorează probabil în mare măsură faptului că Jerry Bruckheimer, pe lângă toate filmele pe care le-a produs, e și producătorul unor seriale ca CSI: Crime Scene Investigation, CSI: Miami, CSI: NY, CSI: Cyber, Without a Trace sau Cold Case.

„Axel F”, noul film „Beverly Hills Cop”, vine cu o distribuție impresionantă

După ce am văzut Axel F, care a apărut miercuri pe Netflix, am rămas și mai mult cu impresia că filmul a încercat să aducă laolaltă ce e mai bun din două lumi: filmele de acțiune-comedie cu polițiști și serialele mai serioase cu crime și investigații. Regizorul Mark Molloy mi-a spus însă că nu a avut neapărat în vedere acest lucru când s-a ocupat de alegerea distribuției.

„Am încercat doar să găsim cei mai buni actori pe care îi puteam găsi. Acesta a fost obiectivul meu: să găsim cei mai buni actori disponibili. Și, din fericire, am avut abilitatea extraordinară să îi aducem în distribuție pe Taylor Page și Joseph Gordon-Lewit și Kevin Bacon. Când ai actori de acest calibru, îi iei la bord”, a răspuns el.

Un alt lucru care mi se pare interesant e că Beverly Hills Cop: Axel F a fost lansat pe Netflix la mai puțin de o lună după ce filmul Bad Boys: Ride or Die, al patrulea titlu al francizei produse de asemenea de Jerry Bruckheimer, a avut premiera în cinematografe.

Spun că e interesant întrucât filmele (și serialele) de acțiune-comedie cu polițiști, pe care americanii le mai numesc și „buddy cop movies”, reprezintă un gen clasic al Hollywood-ului, făcând furori în anii ‘80, ‘90 și începutul anilor 2000. În ultimul deceniu ele au intrat însă într-un con de umbră pe măsură ce gusturile publicului, și nu doar a celui tânăr, s-au mai schimbat.

E momentul unei reveniri pentru filmele de acțiune-comedie cu polițiști?

Însă Hollywood trece acum printr-o nouă schimbare de paradigmă, rețete de filme care în ultimii 10 ani garantau succesul eșuând acum în mod spectaculos la box office. Așa-zisa „oboseală față de supereroi” s-a făcut probabil resimțită cel mai puternic. Edificator însă în acest sens e și faptul că e deja trecut de jumătatea anului și primul film care a reușit să depășească pragul de un miliard de încasări la nivel mondial în 2024, Inside Out 2, a făcut acest lucru abia la începutul lunii iulie.

L-am întrebat așadar pe Jerry Bruckheimer dacă crede că spectatorii sunt pregătiți pentru revenirea filmelor „buddy cop” și dacă lungmetrajele sale Bad Boys: Ride or Die și Beverly Hills Cop: Axel F au fost o tentativă deliberată din partea sa sa de a readuce în prim-plan un gen care și-a pierdut din strălucire în ultima perioadă. Cu prima parte a fost, evident de acord, în timp ce a doua a pus-o pe seama coincidenței.

„Mi-aș dori să fiu atât de deștept să pot face asta. Lucrurile au evoluat în direcția respectivă. S-a întâmplat să avem patru filme făcute și lansate anul acesta, așa că am fost foarte norocoși”.

Unul dintre celelalte două filme la care s-a referit Bruckheimer (pe lângă Young Woman and the Sea, un film sportiv biografic cu Daisy Ridley) a demonstrat însă că nici „regele blockbusterelor” nu e tocmai imun față de eșecuri. Este vorba de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, o repovestire ficţionalizată a Operaţiunii Postmaster, raidul desfăşurat în 1941-1942 asupra vaselor germane şi italiene din largul coastelor Africii de Vest de către o unitate de comando creată de prim-ministrul britanic Winston Churchill şi Special Operations Executive.

Calcule la box office cu o legendă a Hollywood

Filmul produs de Bruckheimer și regizat de Guy Ritche, cu o distribuție ce i-a inclus pe Henry Cavill, Henry Golding şi Eiza González, a obținut încasări de doar 27 milioane de dolari la box office, versus un buget de producție estimat la 60 de milioane de dolari. Eșecul este cu atât mai mare când se ține cont de faptul că filmele cu pretenții de „blockbuster” au de regulă un buget de marketing și promovare egal cu cel de producție.

Însă nu același lucru se poate spune și despre Bad Boys: Ride or Die. Filmul de acțiune-comedie cu Will Smith și Martin Lawrence a vândut bilete pentru sălile de cinema în valoare de peste 340 de milioane de dolari, potrivit site-ului de specialitate boxofficemojo.com.

Având în vedere că bugetul său de producție a fost de 100 de milioane de dolari, acest al patrulea film Bad Boys e fără doar și poate un succes financiar. În clasamentul box office pe 2024 el se plasează pe locul 6 în topul filmelor cu cele mai mari încasări de anul acesta și are toate șansele să mai urce, având în vedere că a fost lansat în cinematografe abia pe 7 iunie.

În ceea ce privește noul film Beverly Hills Cop, ne vom putea face o idee relevantă despre succesul acestuia când Netflix va publica datele de vizionare pentru săptămâna pe cale să se încheie.

Însă site-ul Flix Patrol, care monitorizează în timp real popularitatea filmelor și serialelor disponibile pe marile platforme de streaming, arată că Axel F a urcat rapid pe prima poziție în clasamentul celor mai vizionate lungmetraje ale Netflix la nivel mondial. El e pe primul loc în peste 70 de piețe, inclusiv România, lucru confirmat de altfel și de clasamentul intern publicat pe site-ul Netflix:

Jerry Bruckheimer a făcut un nou film „Beverly Hills Cop” după o pauză de 30 de ani

Axel F, al patrulea film Beverly Hills Cop, apare pe Netflix la exact 30 de ani după ce anteriorul lungmetraj al francizei începute în 1984 a fost lansat în cinematografe. Nu cred că e cazul să subliniez că e o distanță mare de timp. Ca atare, l-am întrebat pe regizorul Mark Molloy dacă a adaptat scenariul sau a venit cu modificări de altă natură care să facă filmul mai atractiv pentru spectatorii mai tineri, ca de exemplu cei din generația Z.

„Am vrut, evident, să aducem câteva personaje noi, să adăugăm niște personaje francizei, [jucate de] Joseph Gordon-Levitt, Taylor Page. Avem această divizune între generații și ne-am jucat puțin cu asta. Dar am vrut cu adevărat să le oferim fanilor anteriori tot ceea ce își doresc, în același timp cu atragerea unui public nou”, a răspuns el.



În alte privințe însă, ca de exemplu folosirea CGI, noul film Beverly Hills Cop a rămas ferm ancorat în rădăcinile francizei.

„Sunt foarte mândru să spun că majoritatea lucrurilor pe care le vedeți în film sunt făcute toate în fața camerei, la fel cum se făcea în anii ‘80 și ‘90. Când am venit la acest film am fost ceva de genul: ‘Vreau să filmez totul în fața camerei’. Vreau să mă întorc la acel stil pe care îl aveau pe vremuri. Vreau să fac pericolul să se simtă real. A fost destul de dificil să facem asta în ziua de azi, dar am făcut totul în mod real, chiar și acea cursă nebunească cu elicopterul, totul în fața camerei”, a explicat Mark Molloy pentru HotNews.ro.

Eddie Murphy alături de producătorii Don Simpson și Jerry Bruckheimer în 1987, când a apărut al doilea film „Beverly Hills Cop”, FOTO: Publicity Still / United Archives / Profimedia

Mai poate Hollywood să dea un actor de calibrul lui Eddie Murphy?

Și apropo de vremurile apuse de ceva timp, când primul film Beverly Hills Cop a apărut în 1984 Eddie Murphy avea doar 23 de ani. L-am întrebat pe Jerry Bruckheimer dacă crede că există la Hollywood acum, 40 de ani mai târziu, un actor de comedie de calibrul lui Murphy, care să vină cu o interpretare atât de bună încât să pună bazele unei francize. Răspunsul său mi s-a părut mai degrabă diplomat:

„Sunt convins că sunt destui, doar că nu sunt eu la curent cu toți dintre ei. Dar există o mulțime de comedianți grozavi ce vin din urmă și unul dintre ei va ieși în evidență și va fi versiunea tânără [a lui Murphy]”.

La final, l-am întrebat pe Bruckheimer ce speră să îi atragă cel mai mult pe spectatori în noul film Beverly Hills Cop.

„Păi, cred că vrem ca lor să le placă tot filmul în ansamblul său, să râdă și să simtă că timp de două ore uită de probleme. Noi spunem că suntem în domeniul transporturilor. Îi transportăm dintr-un loc în altul. Și despre asta este vorba. Ei trebuie să uite de toate problemele din viețile lor și să vină într-o călătorie palpitantă cu Eddie Murphy și noi. Asta este viziunea și cu asta ne ocupăm”, a declarat Jerry Bruckheimer pentru HotNews.ro.

Ca întotdeauna, poți afla mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: