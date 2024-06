Elena Lasconi, despre scandalul legat de familia tradițională: Nu a fost cu ghinion / Drulă m-a scos de pe lista de la europarlamentare

Primarul reales al municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a mărturisit sâmbătă că a trecut prin momente dureroase în noiembrie 2023, după dezbaterile aprinse privind declarația sa conform căreia a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. Ea a precizat că liderul USR, Cătălin Drulă, a decis să o scoată de pe lista candidaților la alegerile europarlamentare.

Ea a dezvăluit că nu consideră că ceea ce s-a întâmplat atunci, când a fost scoasă de pe lista de pe lista de candidaţi a USR pentru alegerile europarlamentare, unde ocupa primul loc, a fost ghinion, Lasconi dezvăluind, în schimb, că a trecut prin momente dureroase.

„Din punctul meu de vedere, nu a fost cu ghinion. Vedeţi, Dumnezeu are metode interesante de a lucra. A fost cu durere, atunci, pentru mine. (…) Nu are niciun sens să mai reluăm toată discuţia aia (din USR, de după emisiune – n.r.) care este istorie, din punctul meu de vedere. Mi-a comunicat (Cătălin Drulă, fostul preşedinte al USR – n.r.) să mă dau jos de pe listă, în sensul ăsta. Eu am spus că dacă decide Biroul Naţional chestia asta, nu am nimic împotrivă, că nu eu m-am cocoţat”, a declarat Elena Lasconi în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima Tv, scrie News.ro.

Aceasta a precizat că nu forul de conducere al USR a decis schimbarea sa din fruntea listei de candidaţi pentru alegerile europarlamentare, ci hotărârea a fost luată de Cătălin Drulă.

„Nu a fost nicio înţelegere. El a decis, ceea ce nu voi face eu niciodată. Ca preşedinte al USR nu voi face niciodată fără să mă consult, plus că nu există situaţii de criză peste care să nu poţi să treci, nu există aşa ceva! Adică, doar pentru incompetenţi”, a spus Lasconi.

În luna noiembrie, Elena Lasconi, la acea vreme cap de listă USR la alegerile europarlamentare, dezvăluia că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018.

„Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi în emisiunea Insider politic, de la Prima TV. Declaraîia a determinat reacţii vehemente din partea fiicei sale, Oana.

„Sunt în şoc şi absolut dezgustată. Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie şi din acest motiv nu o mai susţin pe mama”, a afirmat tânăra.

Ulterior, preşedintele USR Cătălin Drulă a susţinut că Elena Lasconi nu a fost scoasă de pe lista pentru alegerile europarlamentare din cauza faptului că a votat favorabil la referendumul pentru familia tradiţională.

„S-au întâmplat mai multe lucruri: chestiuni legate de familie, de o zonă intimă, de o anumită atenţie care ne-ar fi dăunat acum în campanie. Plus că Elena şi-a dorit foarte mult să continue la Câmpulung”, a spus Cătălin Drulă, la Prima TV. Liderul USR nu considera că Elena Lasconi va pleca din partid.