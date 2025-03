Elon Musk critică din nou anularea alegerilor din România

Elon Musk, un apropiat al președintelui american Donald Trump, a transmis un nou mesaj în care critică decizia autorităților române de a anula alegerile prezidențiale din 2024.

Mai precis, miliardarul american a criticat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care joi a respins ca „inadmisibilă” cererea formulată de Călin Georgescu pentru reluarea turului 2 de la alegerile prezidențiale, în care intraseră el și liderul USR, Elena Lasconi.

„Ce este acest tribunal și cum pot ei să anuleze alegeri?”, a scris Musk într-o postare pe X, platformă pe care o deține, în care a distribuit mesajul lui Mario Nawfal, un susținător al mișcării MAGA, cu privire la decizia CEDO.

What is this court and how can they annul elections? https://t.co/6SUp6gOGmB