Emilia Șercan, după ce Mircea Geoană a spus că a plagiat, dar sub 1%: „Dacă teza e plagiată doar puțin, de ce nu face publice respectivele rapoarte”

Jurnalista Emilia Șercan, care a scris că Mircea Geoană și-a plagiat teza de doctorat, îi cere acestuia să facă publice cele patru rapoarte despre care adjunctul șefului NATO spune că arată că a plagiat doar 0,84% din teză. Reacția vine după ce Mircea Geoană a spus joi seară, într-o emisiune, că și-a „măsurat” teza cu patru softuri antiplagiat.

„Așa a zis cu gura lui, că teza este plagiată 0,84%. Ceea ce înseamnă că Mircea Geoană admite plagiatul, însă bagatelizează procentul, ducând-l sub celebrele 4% (știți voi ce vreau să zic) sau 2,9% (dr. Bode, remember?)”, a scris Șercan pe Facebook, cu trimitere și la secretarul general al PNL, Lucian Bode, acuzat, de asemenea, de plagiat.

Jurnalista spune că sunt clare dovezile pe care le-a prezentat că secretarul adjunct al NATO a plagiat prin traducere aproape 80 de pagini din cele 279 ale tezei sale.

„Totuși, dacă teza e plagiată doar puțin, prin părțile neesențiale, așa cum susține pe la diverși influenceri și prin interviuri, de ce nu face Mircea Geoană publice respectivele rapoarte și doar ne spune că ele există și, vai, cineva are interes să-l decredibilizeze? Eu am prezentat public toate dovezile, pagină cu pagină, paragraf cu paragraf și rând cu rând. De ce nu pune și el pe masă cele 4 rapoarte?”, se întreabă jurnalista de investigații.

Geoană: „0,84% din lucrarea mea de doctorat, făcută pe bune acum 20 de ani, e în zona de plagiat”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a explicat că teza sa de doctorat, scrisă în urmă cu 20 de ani, este ”făcută pe bune” şi că doar 0,84 la sută din aceasta este în zona de plagiat. Acest lucru, spune Geoană, a fost verificat pe patru softuri diferite, scrie News.ro.

„0,84% din lucrarea mea de doctorat, făcută pe bune acum 20 de ani, este în zona de plagiat. 0,84% dintr-o teză de acum 20 de ani de zile. Asta spune totul din punctul meu de vedere. În rest, cum împachetezi, cum vrei să o comunici într-o logică preelectorală, e altă discuţie. 0,84%, făcută pe bune, muncit la ea, aşa cum am făcut de-a lungul vieţii mele (…) Am măsurat-o cu patru softuri – 0,84%. Dacă asta e o problemă, înseamnă că discutăm despre altceva. 0,84% e 0,84% în orice instanţă, în orice circumstanţă. Deci e un subiect care evident că are o anumită logică”, a declarat Mircea Geoană, la Digi 24, joi seară.

Plagiat din președinții americani

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a plagiat în lucrarea de doctorat, prin traducere, fără vreun fel de atribuire şi fără ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de preşedinţii americani Bill Clinton şi George W. Bush, conform unui articol publicat în PressOne de jurnalista Emilia Şercan.

În replică, Mircea Geoană respinge acuzaţiile şi le pune pe seama discuţiilor din spaţiul public privind o posibilă candidatură a sa la Preşedinţie.