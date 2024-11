Ștefan Mandachi respinge acuzația de simpatie față de Georgescu: „Nu am susținut niciun candidat/ Legionarii și Antonescu au fost călăi, nu eroi”

Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a afirmat, într-o postare pe Facebook, că nu este un susținător al lui Călin Georgescu și s-a delimitat de orice afirmație pro-rusă, împotriva NATO sau favorabilă față de mișcarea legionară.

„Nu am susținut niciun candidat și nu am încurajat pe nimeni să voteze pe cineva (…) Cu cine am votat este strict treaba mea, fac ce vreau cu ștampila mea, în cabină, într-o democrație în care există candidați validați. Nu am votat PSD, PNL, USR, AUR. Nu votez cu partidele. Punct. Am votat împotriva sistemului. E strategia mea de vot, nu-i grija altora”, a scris Ștefan Mandachi, într-o postare pe Facebook.

Rusia, „cea mai mare nenorocire pentru români”

Mandachi a precizat că, dintre podacasturile pe care le-a realizat în săptămâna dinaintea alegerilor cu cinci candidați, cel realizat cu Călin Georgescu a avut cele mai multe vizualizări, 450.000, fără însă să contribuie la promovarea sa suplimentară.

„Nu am promovat cu bani niciun trailer, nu am promovat niciun produs/serviciu propriu, am eliminat toate reclamele și am debifat generarea de venituri de la Youtube”, a precizat Mandachi.

El spune că nu a ascultat declarațiile pro-Rusia făcute de către Georgescu, însă spune că acestea ar fi, dacă există „o aberație sinistră”.

„Cea mai mare nenorocire pentru români în istorie a fost Rusia și cojocul comunist pe care l-a azvrâlit peste noi. Nu vrem!!! Doamne ferește! Nu mă interesează ce candidat ar face o astfel de declarație dar și Papa Paul a Doilea dacă învie și zice să mergem spre ruși, nu mergem. Te ia panica numai când auzi cuvintele Kremlin, Moscova, davai, nietparuski”, a afirmat Mandachi.

În al doilea rând, omul de afaceri se declară un susținător al aparteneței României la Alianța Nord-Atlantică. „NATO? Scut invizibil, umbrelă de oțel. Punct. Cine dracu e sinucigaș să renunțe la NATO? Renunți la NATO, riști harta țării. Doamne ferește!”, spune omul de afaceri.

De asemenea, Mandachi se delimitează de orice simpatii legionare sau față de mareșalul Antonescu. „Legionarii și Antonescu au fost călăi, nu eroi. Cu aceste subiecte nu este de glumă. Nu am promovat niciodată în viața mea așa ceva, ba din contră, am realizat materiale educaționale pentru conștientizare. Dar cine să verifice asta?”, a mai scris Mandachi.

Georgescu, la podcastul lui Mandachi

Antreprenorul Ștefan Mandachi, cunoscut pe internet pentru manifestul #șîeu, în urma căruia afaceristul a construit primul metru de autostradă din Moldova, a făcut în ultimele cinci zile podcast-uri cu Mircea Geoană, George Simion, Ana Birchall, Cristian Terheș și Călin Georgescu.

Cel cu Călin Georgescu a fost amical. „V-am auzit cu celebrul proiect cu un metru de autostradă. Tema a fost senzațională, pentru că a fost o lecție pentru cei de atunci, aceeași ca și astăzi, că se poate, dacă vrei (…) Marea schimbare trebuie să fie o schimbare profundă și vorbim despre o schimbare de sistem, altfel este imposibil”, a spus Georgescu la podcastul lui Mandachi.

Sâmbătă seară, înainte de ziua votului, la câteva ore după publicarea podcastului, Ștefan Mandachi a postat pe pagina sa de Facebook un sondaj despre alegeri, realizat pe canalul lui de YouTube, la care au răspuns 4.300 de persoane.

Suceveanul și-a întrebat urmăritorii pe cine preferă în primul tur al alegerilor prezidențiale, variantele fiind Călin Georgescu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și George Simion. Sondajul îl arată câștigător pe Georgescu, cu un procent de 62%, urmat de Simion cu 19%.

„Un sondaj clasic are 1.000-2.000 de persoane. Sondajul meu are 4.300. Este doar o realitate socială și nu am de gând să promovez vreun candidat, dar nici să mă ascund de realitate”, a scris afaceristul pe Facebook.

Ștefan Mandachi este avocat și afacerist român. El deține un hotel în Suceava, în care a cazat, în 2020, cadrele medicale suspecte de Coronavirus din tot județul.