„Eroul” Turciei din optimi, suspendat două etape de UEFA pentru că a făcut „salutul lupului”

Fotbalistul turc Merih Demiral a fost suspendat două etape de către UEFA după ce în meciul din optimi, în care a marcat de două ori, a făcut cu ambele mâini semnul „Lupilor gri”, o grupare de extremă dreapta din țara sa, relatează Golazo.ro.

Astfel, „eroul” Turciei care a calificat echipa în sferturi cu cele două goluri marcate în optimi împotriva Austriei nu se va putea bucura de performanța obținută întrucât este suspendat pentru meciul din sferturi împotriva Olandei și va sta și în semifinale în cazul unei victorii a naționalei sale.

Conform tabloidului german Bild, UEFA a vrut să rămână constantă, după ce i-a aplicat o sancțiune identică lui Mirlind Daku.

După Croația – Albania 2-2, fotbalistul a luat o portavoce de la fanii albanezi și a început să dea tonul unor scandări jignitoare la adresa sârbilor și macedonenilor, care nu pot fi reproduse.

Salutul lupilor gri

Demiral a postat pe X o fotografie cu el, făcând salutul. „Lupii gri” sunt o organizație ultra-naționalistă, rasistă și violentă. Este considerată cea mai mare mișcare de extremă dreaptă din Germania, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției evaluează că peste 12.000 de persoane sunt adepți ai grupării.

Nici organizația, nici salutul nu sunt interzise în Germania. Prin urmare, nu există nicio infracțiune comisă de Demiral. Însă în Austria și Franța salutul e interzis. Iar UEFA sancționează frecvent simbolurile politice, care sunt adesea considerate „nepotrivite pentru un eveniment sportiv”, de către organul disciplinar.

Demiral a ripostat, potrivit publicației citate. „Modul în care am sărbătorit are legătură cu identitatea mea turcă”, a declarat la conferința de presă Demiral, care a fost numit jucătorul meciului de către UEFA.

„De aceea am făcut gestul ăsta. Am văzut oameni pe stadion făcând și acest gest. Nu există niciun «mesaj ascuns» în spate. Toți suntem turci, sunt foarte mândru că sunt turc și acesta e sensul acestui gest. Am vrut doar să demonstrez cât de fericit sunt și de mândru sunt. Sperăm că vor exista mai multe oportunități de a arăta acest gest”, a adăugat fotbalistul turc.

Salutul „Lupilor gri” era deja vizibil în faza grupelor. Mii de fani turci au sărbătorit după victorii, în numeroase orașe germane. „Salutul lupului poate fi văzut la sărbătorile din fiecare mare oraș german. Dar este un simbol antidemocratic”, a declarat autorul Burak Yilmaz, într-un interviu pentru Sportschau, după meciul Turciei împotriva Georgiei.

Yilmaz a urmărit cu atenție „Lupii gri” timp de ani de zile și solicită o abordare diferită a mișcării, în Germania. În Franța, de exemplu, organizația a fost interzisă în 2020. „Acesta e un pas pe care ar trebui să-l facă și Germania”, spune el, atenționând că „Lupii gri” folosesc fotbalul pentru a recruta noi adepți. „Încearcă să-și normalizeze simbolurile, în jurul meciurilor echipei naționale”.

Societatea pentru Popoarele Amenințate (STP), din Göttingen, a cerut o acțiune mai strictă din partea oficialilor fotbalului european. „UEFA ar trebui să adopte o poziție clară împotriva afișării simbolurilor extremiste de dreapta”, a spus consultantul organizației pentru drepturile omului în Orientul Mijlociu, Kamal Sido, într-o declarație pentru presa germană.

Erdogan, susținere pentru Demiral

Erdogan și-a anulat joi dimineață o vizită oficială în Azerbaidjan și și-a anunțat prezența la meciul din „sferturi” cu Olanda, programat sâmbătă la, Berlin. „Vine special ca să-l susțină pe Demiral” – scrie agenția germană de presă DPA.

Asta după ce, la nivel diplomatic, s-au înregistrat mai multe fricțiuni. Ministerul de Externe german l-a convocat pe ambasadorul Turciei la Berlin, iar în replică, Ministerul de Externe de la Ankara a procedat la fel cu ambasadorul Germaniei în Turcia.