„Salutul lupului” turcesc, simboluri rasiste și mesaje pro-Putin la Euro 2024. Cum au devenit stadioanele din Germania și tribune ale extremismului 

Internaționalul turc Merih Demiral riscă să fie suspendat după ce a arătat, în meciul cu Austria, „salutul lupului”, simbol al organizației turcești de extremă dreaptă, interzis în unele țări europene. Acesta este doar unul dintre incidentele de la Euro 2024, care au intrat în vizorul Camerei de disciplină a UEFA.

UEFA a confirmat deschiderea anchetei împotriva lui Demiral miercuri, 3 iulie 2024, potrivit publicației germane de sport, Sportschau. Demiral a arătat salutul cu ambele mâini, în timpul meciului împotriva Austriei, de marți, la Leipzig. Salutul este simbolul organizației turcești de extremă dreaptă, „Lupii gri”.

Salutul lupilor gri

Demiral a postat pe X o fotografie cu el, făcând salutul. „Lupii gri” sunt o organizație ultra-naționalistă, rasistă și violentă. Este considerată cea mai mare mișcare de extremă dreaptă din Germania, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției evaluează că peste 12.000 de persoane sunt adepți ai grupării.

Nici organizația, nici salutul nu sunt interzise în Germania. Prin urmare, nu există nicio infracțiune comisă de Demiral. Însă în Austria și Franța salutul e interzis. Iar UEFA sancționează frecvent simbolurile politice, care sunt adesea considerate „nepotrivite pentru un eveniment sportiv”, de către organul disciplinar.

Demiral a ripostat, potrivit publicației citate. „Modul în care am sărbătorit are legătură cu identitatea mea turcă”, a declarat la conferința de presă Demiral, care a fost numit jucătorul meciului de către UEFA.

„De aceea am făcut gestul ăsta. Am văzut oameni pe stadion făcând și acest gest. Nu există niciun «mesaj ascuns» în spate. Toți suntem turci, sunt foarte mândru că sunt turc și acesta e sensul acestui gest. Am vrut doar să demonstrez cât de fericit sunt și de mândru sunt. Sperăm că vor exista mai multe oportunități de a arăta acest gest”, a adăugat fotbalistul turc.

Salutul „Lupilor gri” era deja vizibil în faza grupelor. Mii de fani turci au sărbătorit după victorii, în numeroase orașe germane. „Salutul lupului poate fi văzut la sărbătorile din fiecare mare oraș german. Dar este un simbol antidemocratic”, a declarat autorul Burak Yilmaz, într-un interviu pentru Sportschau, după meciul Turciei împotriva Georgiei.

Yilmaz a urmărit cu atenție „Lupii gri” timp de ani de zile și solicită o abordare diferită a mișcării, în Germania. În Franța, de exemplu, organizația a fost interzisă în 2020. „Acesta e un pas pe care ar trebui să-l facă și Germania”, spune el, atenționând că „Lupii gri” folosesc fotbalul pentru a recruta noi adepți. „Încearcă să-și normalizeze simbolurile, în jurul meciurilor echipei naționale”.

Societatea pentru Popoarele Amenințate (STP), din Göttingen, a cerut o acțiune mai strictă din partea oficialilor fotbalului european. „UEFA ar trebui să adopte o poziție clară împotriva afișării simbolurilor extremiste de dreapta”, a spus consultantul organizației pentru drepturile omului în Orientul Mijlociu, Kamal Sido, într-o declarație pentru presa germană.

Turcia va juca împotriva Olandei în sferturile de finală sâmbătă, 6 iulie, la Berlin.

Mesajele extremiste ale fanilor austrieci

În timpul fazei de grupe, chiar și după meciurile Germaniei, au avut loc mai multe incidente care au implicat extremismul de dreapta sau naționalismul, în special fiind vorba de fani.

Susținătorii austrieci, de exemplu, au afișat un banner pe care scria „Apărați Europa” – un slogan în spatele căruia extremiștii de dreapta se unesc pentru o schimbare radicală a politicii migrației.

Înainte de meciul împotriva Turciei, fanii austrieci au scandat sloganuri extremiste de dreapta. La televiziunea elvețiană s-a văzut cum aceștia au cântat sloganul „Germania pentru germani, străinii afară” pe melodia „L’amour toujours”. Potrivit Agenției de Presă Germane, poliția din Leipzig a anunțat că investighează incidentul.

Sloganul rasist a devenit cunoscut la nivel național printr-un videoclip de pe insula Sylt. Prin urmare, cântecul nu ar trebui să fie permis la unele festivaluri populare și, de asemenea, nu este permis la Campionatele Europene. Asociația Austriacă de Fotbal (ÖFB) a solicitat ca piesa să poată fi cântată pe stadioanele din Germania, după meciurile victorioase din Campionatul European, dar UEFA a respins acest lucru.

În timpul campionatului, șeful echipei austriece, Ralf Rangnick, a avertizat despre creșterea extremismului de dreapta în Europa. Iar jucătorul austriac, Michael Gregoritsch, a spus la postul de televiziune austriac, Servus TV: „Ar trebui să ne îndepărtăm foarte mult de ideile de dreapta și să știm cât de important e că suntem cu toții egali, că suntem cu toții acolo pentru țara noastră și, poate, atât de pasionați de o cauză.”

Albanezul Mirlind Daku, suspendat două meciuri

Au mai existat și alte incidente extremiste de dreapta la Campionatul European din 2024, în care au fost implicate și alte țări. De exemplu, Asociația Serbiei cere luare de măsuri, după apelurile controversate ale fanilor albanezi și croați, dar ea însăși a fost deja pedepsită de UEFA.

Scandările de la Hamburg sunt un astfel de moment. Jovan Šurbatović, secretarul general al Asociației Sârbe de Fotbal, a cerut UEFA să pedepsească formațiile din Croația și Albania, după ce fanii lor au strigat „Ubi, ubi, ubi Srbina” („Ucideți, ucideți, ucideți sârbul!”), la meciul de miercuri (19 iunie), de la Hamburg. „Ceea ce s-a întâmplat e scandalos și cerem sancțiuni de la UEFA”, a spus Šurbatović la postul sârb, RTS, citat de presa germană. Camera de disciplină a UEFA a început acum o anchetă.

Mirlind Daku a fost un jucător remarcat și pedepsit. După ce internaționalul albanez a făcut comentarii discutabile despre Macedonia la un megafon, Daku a fost suspendat pentru două meciuri. Camera de disciplină a UEFA a amendat anterior și formația Albaniei cu 10.000 de euro, pentru că aceleași strigăte („Ucide sârbul!”) s-au auzit în timpul primului meci împotriva Italiei.

Fanii albanezi au afișat și steagul KLA – o organizație paramilitară care a luptat pentru independența Kosovo în anii 1990 și care este acuzată de numeroase crime de război. Fanii croați au fost văzuți la Berlin aducând un omagiu unui criminal de război croat, înainte de meciul împotriva Spaniei.

Potrivit informațiilor din revista politică BR Kontrovers, fanii sârbi au strigat la München, înainte de meciul cu Slovenia, numele lui Ratko Mladic, un criminal de război sârb condamnat. Același steag care a fost folosit în meciul împotriva Angliei a atârnat în mai multe versiuni, pe stadionul din München.

Scandări pro-Putin, „Free Gigi” și „Heil”

Piesa „L’Amour toujours” a muzicianului Gigi d’Agostino este acum considerată simbol al extremismului de dreapta. UEFA a interzis asociației austriece să cânte melodia în timpul meciurilor de la Campionatele Europene. Dar fanii Ungariei au afișat un banner pe care scria „Free Gigi” și au cântat piesa înainte și în timpul meciului împotriva Germaniei, de la Stuttgart.

Și unii fani germani s-au remarcat în cadrul unor incidente extremiste de dreapta, deși în afara stadioanelor. Potrivit rapoartelor poliției, după victoria cu 5-1 împotriva Scoției, s-au strigat lozinci rasiste, naționaliste și s-a arătat salutul hitlerist, la Bremen,Warnemünde și în două orașe din Saarland.

Fanii sârbi au strigat și numele președintelui rus, Vladimir Putin, la Gelsenkirchen. Aceasta nu constituie o infracțiune, spune avocata germană, specialistă în drept constituțional, Paula Rhein-Fischer de la Universitatea din Köln, într-un interviu pentru Sportschau. „Pentru ca asta să se întâmple, ar trebui să existe o aprobare clară a războiului de agresiune, probabil că apelurile nu sunt suficiente”. Situația ar fi diferită, de exemplu, dacă simbolul Z ar fi afișat în timpul apelurilor legate de războiul din Ucraina, spune Rhein-Fischer.

Înainte de meciul Serbiei împotriva Sloveniei, poliția din München a subliniat că simbolul Z „poate fi relevant în temeiul dreptului penal”. Iar„atenția la gesturi și simboluri naționale relevante pentru securitatea statului, precum și pentru cele din țările din care sosesc oaspeții, face de obicei parte din pregătirile noastre operaționale”, s-a mai precizat.

UEFA recționează, dar pericolul nu dispare

Organul disciplinar al UEFA a luat deja măsuri, în unele cazuri. Asociației sârbe i-a fost impusă o amendă de 10.000 de euro după ce fanii au arătat un steag cu o hartă a Serbiei – inclusiv Kosovo, care este independent și membru UEFA independent, din 2008.

Acum ar putea urma și alte consecințe. Dar planul în trei etape, care ar trebui să fie utilizat inițial în cazul apelurilor discriminatorii cu o întrerupere a jocului, nu a fost folosit. Întrebată, UEFA nu a răspuns inițial de ce nu s-a întâmplat acest lucru, precizează Sportschau.de.

„Meciurile internaționale sunt în general o scenă pentru naționalism, iar echipele naționale sunt adesea exploatate pentru asta”, spune jurnalistul Ruben Gerczikow, într-un interviu pentru Sportschau, care cercetează subiectul extremismului de dreapta în fotbal. „Acest lucru se vede adesea cu echipele din Balcani. Conflictele sunt translatate în fotbal”.

Principala problemă este că autoritățile, asociațiile și societatea nu acordă suficientă atenție acestor simboluri și structuri, spune Gerczikow. În opinia sa, „deplasarea spre dreapta în Europa este evidentă și pe stadioanele Campionatului European, ca într-o oglindă”.