Ethan Hawke a dezvăluit sfatul simplu pe care i l-a dat fiicei sale actriță, după ce a rămas fără rolul din cel mai urmărit serial Netflix

Maya Hawke și Ethan Hawke, fotografiați în 2023 la premiera filmului „Wildcat” în care ea a jucat rolul principal iar el a ocupat scaunul regizoral, FOTO: Joel C Ryan / AP / Profimedia

Proaspăt nominalizat pentru a cincea oară la Premiul Oscar, Ethan Hawke spune că își dorește să joace la un moment dat într-un film alături de fiica sa, Maya Hawke, care s-a făcut remarcată în serialul-fenomen „Stranger Things” al Netflix, scrie revista Variety.

Realizarea de filme a fost uneori o afacere de familie pentru Ethan Hawke, acum în vârstă de 55 de ani. El a fost regizorul fiicei sale cu trei ani în urmă în filmul independent „Wildcat” o dramă biografică despre scriitoarea americană Flannery O’Connor. Ethan Hawke a rămas în spatele camerei pentru acea colaborare, însă afirmă că este nerăbdător să joace alături de Maya.

„Bineînțeles! Glumești?,” a spus el, întrebat despre această perspectivă. „Vreau să fiu alături de starul din ‘Stranger Things’…”, a adăugat Ethan Hawke într-un interviu acordat revistei Variety la Festivalul de Film Sundance.

Maya Hawke a jucat rolul lui Robin Buckley în serialul „Stranger Things”, care s-a încheiat recent odată cu cel de-al cincilea sezon al său. Revista Variety scria încă din 23 decembrie, înainte de lansarea episoadelor 4-7 ale sezonului final, că acesta a ajutat Netflix să stabilească noi recorduri de audiență. Printre altele „Stranger Things” a devenit cel mai urmărit serial din istoria Netflix, de-a lungul tuturor sezoanelor sale.

Vorbind la Sundance, celebrul festival de film independent care se va muta după 46 de ani, Ethan Hawke a dezvăluit că i-a oferit câteva sfaturi fiicei sale, acum, că serialul Netflix s-a terminat.

„E timpul să mergi mai departe. Trebuie să o faci și să mergi mai departe”, i-a spus el. „Nu te uita înapoi”, a subliniat actorul pentru fiica sa, potrivit propriei relatări.

Ethan Hawke își testează din nou șansele la Premiul Oscar după ce a jucat și într-un serial apreciat

Actorul veteran pare cu siguranță să își urmeze propriul sfat. Deși este unul dintre cei mai cunoscuți și emblematici actori ai generației sale, el este unul dintre puținii care nu au fost recompensați cu niciunul dintre marile premii ale industriei cinematografice – Oscarul, Globul de Aur sau statueta BAFTA – și nu a avut mai mult succes nici la festivalurile europene de film precum cel de la Cannes sau Berlin.

Cu toate acestea, el și-a continuat neabătut cariera și spune că e ceva „magic” să facă filme.

„De ce nu pot să stau liniștit? De ce muncesc atât de mult?”, s-a întrebat Hawke în interviul acordat la Sundance. „Îmi place. Mă uimește când oamenii fac un film o dată la cinci ani. Îmi place cu adevărat să fac filme. Am început de tânăr și m-am îndrăgostit nebunește de proces. Nu poți face asta singur. Are magie atașată. Odată ce ai simțit senzația de a crea ceva mai mare decât tine și vezi cum se conectează cu publicul, o cauți din nou. Pur și simplu o caut mereu”, a explicat el.

El a apărut doar anul trecut în filmul de dramă „Blue Moon”, lungmetrajul de groază „Black Phone 2” și în două seriale de televiziune: drama istorică „The American Revolution” și „The Lowdown”, o comedie dramatică ce poate fi văzută și în România pe platforma de streaming Disney+. Serialul, în care Hawke joacă un „veridician” obsedat de adevăr, este considerat unul dintre cele mai bune apărute în 2025.

Hawke a obținut reccent a cincea sa nominalizare la Premiul Oscar și prima la categoria pentru cel mai bun actor într-un rol principal, grație interpretării sale din „Blue Moon” – în care îl joacă pe Lorenz Hart, unul dintre cei mai renumiți textieri din istoria Broadway.

Însă concurența la gala din 2026 va fi una dintre cele mai puternice din ultimii ani, Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio și Michael B. Jordan concurând la rândul lor la statueta pentru cel mai bun actor principal. Gala Premiilor Oscar va avea loc în data de 15 martie.