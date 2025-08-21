Europa îi cere lui Trump să trimită avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Țările europene vor ca președintele SUA Donald Trump să trimită avioane de luptă americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează ziarul britanic The Times, citând perspectivele luate în discuție de șefii militari.

Astfel, potrivit informațiilor obținute de The Times, responsabilii militari de rang înalt din Europa au discutat despre desfășurarea de avioane americane F-35 în România, unde NATO construiește cea mai mare bază aeriană a sa din Europa, pentru a descuraja Rusia să invadeze din nou.

Luni, Trump a exclus trimiterea de trupe americane pe teren în Ucraina, dar a declarat că este dispus să ofere sprijin „aerian” ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA.

După acea întâlnire de luni de la Casa Albă, la care au participat liderii Europei și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, șefii militari s-au reunit la Washington pentru a discuta aspectele logistice ale sprijinului american.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major al forțelor armate ale SUA, a găzduit o reuniune la Pentagon cu generalii de top din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a discuta despre garanțiile de securitate americane.

În prezent, NATO își desfășoară misiunile de poliție aeriană deasupra Mării Negre de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu din România, care a fost un hub important pentru forțele americane în timpul războiului din Irak și este cea mai probabilă locație pentru avioanele de luptă americane.

Dar pe lângă avioanele de vânătoare americane care să fie staționate în România, țările europene vor garanții privind utilizarea în continuare a sateliților americani pentru GPS și recunoaștere în Ucraina, scrie The Times.

Europenii doresc de asemenea un angajament din partea SUA de a furniza Ucrainei rachete de apărare aeriană Patriot și NASAMS pentru a intercepta atacurile rusești, precum și permisiunea de a zbura cu avioane spion deasupra Mării Negre.

RAF (Forțele aeriene britanice) a efectuat misiuni de recunoaștere cu avioane Rivet Joint încă din primele zile ale războiului, dar aceste aparate fabricate de Boeing necesită aprobarea americană pentru a zbura.

Ca parte a așa-numitei Coaliții de Voință (coaliția țărilor dispuse să ajute Ucraina în războiul declanșat de Rusia asupra sa), Marea Britanie s-a oferit să trimită avioane de vânătoare Typhoon în vestul Ucrainei și o brigadă de 3.000-5.000 de militari pentru a instrui armata ucraineană. Franța, Canada și Australia ar putea trimite, de asemenea, trupe în vestul Ucrainei.

Amiralul Sir Tony Radakin, șeful forțelor armate britanice, a participat miercuri la discuțiile de la Pentagon. Radakin se bucură de încrederea ucrainienilor și a contribuit anterior la atenuarea tensiunilor dintre Kiev și Washington, subliniază The Times.

Radakin a luat de asemenea parte la o reuniune virtuală cu șefii apărării din NATO, în cadrul căreia aliații au discutat despre sprijinul lor pentru Ucraina, mai precizează ziarul britanic.

Rusia critică dur discuțiile din Occident despre garanțiile de securitate pentru Ucraina

Rusia se opune însă desfășurării oricăror trupe occidentale. Miercuri, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a susținut că Moscova și Beijingul ar trebui să aibă drept de veto asupra sprijinului militar occidental pentru Ucraina și a afirmat că discuțiile NATO cu privire la garanțiile de securitate sunt „un drum spre nicăieri”.

Lavrov a afirmat că garanțiile de securitate discutate între Rusia și Ucraina la Istanbul în 2022 sunt un „exemplu foarte bun” în legătură cu ceea ce ar aproba Kremlinul.

Conform acelor propuneri, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – China, Rusia, Statele Unite, Marea Britanie și Franța – ar avea fiecare drept de veto asupra oricărui sprijin militar acordat Ucrainei.

Or, un astfel de acord ar permite Kremlinului să blocheze orice încercare de a ajuta Ucraina, punctează The Times.

Miercuri, Serghei Lavrov a fost ambiguu și în privința unei întâlniri între Putin și Zelenski.