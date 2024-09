Evoluția profesională: De ce merită să urmezi un MBA la ASE la Bucharest Business School

Luna septembrie este ultima lună în care Academia de Studii Economice din București invită liderii mediului de business să se înscrie la programele EMBA și MBA oferite de Bucharest Business School, ASE fiind singura universitate din România în grupul global al celor 300 acreditate de Association of MBASs (AMBA). Mai mult, ASE a devenit prima universitate din Europa de Sud-Est, care intră în reputatul clasament QS Executive MBA Rankings 2024: Joint Programmes, poziționându-se, prin programul său ROCA Executive MBA (Româno- Canadian), pe locul 27. Acum poți aplica pentru ultimele locuri ale seriei 2024 accesând paginile programelor (www.bbs.ase.ro)

Într-o lume din ce în ce mai competitivă, unde schimbările sunt la ordinea zilei, educația și dezvoltarea profesională sunt piloni ai succesului în carieră. Printre numeroasele opțiuni disponibile pentru a te dezvolta profesional, un Master of Business Administration (MBA) rămâne una dintre cele mai recunoscute și apreciate calificări la nivel global. Un program EMBA/MBA nu oferă doar cunoștințe teoretice, ci și o serie de beneficii care pot transforma profund abilitățile de management, rețeaua profesională și perspectiva ta de carieră.

Bucharest Business School (BBS) activează pe piață de un deceniu și s-a impus ca cea mai importantă școală de afaceri din România, fiind totodată gazda celor mai longevive programe de MBA din țară (www.bbs.ase.ro ). Cu un număr impresionant de peste 3.000 de absolvenți și peste 120 de studenți, BBS beneficiază de expertiza cadrelor didactice de la Academia de Studii Economice din București (ASE) și a profesorilor de la universități renumite din străinătate, cum sunt Université du Québec à Montréal (UQAM) din Canada și Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, Franța .

BBS coordonează în prezent 3 programe Executive MBA și MBA destinate profesioniștilor. Cu o istorie de peste 30 ani, ROCA Executive MBA este un program cu dublă diplomă, organizat de Academia de Studii Economice din București, prin intermediul facultății Bucharest Business School, și derulat în parteneriat cu Universitatea din Quebec la Montreal (UQAM), facultatea ESG (Ecole des Sciences de la Gestion). Programul are una dintre cele mai mari comunități de absolvenți de MBA din România (peste 1000 persoane), iar UQAM derulează la nivel global programe similare de Executive MBA în alte 10 țări din Europa, Asia, America de Nord și de Sud, Africa, având o comunitate globală de peste 12.500 absolvenți (www.canadian-mba.ro )

Programul ROCA Executive MBA se adresează profesioniștilor care au minimum 4 ani experiență în poziții de management, dețin o diplomă de licență, au un nivel de Engleză peste mediu și doresc să avanseze în carieră la nivelul următor. Vârsta medie a cursanților în cadrul programului este 37 ani și este astfel soluția potrivită atât pentru managerii cu experiență care țintesc în carieră poziții de tip C-level. Programul durează 2 ani de-a lungul a 4 semestre, include 15 module, în limba engleză – fiecare materie/modul desfășurându-se pe parcursul a două weekenduri, unul față în față (în campus) și unul online; jumătate dintre module sunt predate de către profesori canadieni de la UQAM, iar cealaltă jumătate de profesori români de la ASE. Cursanții pot opta pentru participarea la Summer School UQAM, Canada.

Înscrierile pentru cohorta 2024-2026 continuă până pe 20 septembrie, pentru ultimele 3 locuri disponibile – mai multe informații despre program și procesul de admitere le puteti gasi pe website: www.canadian-mba.ro. Bucharest Business School oferă oportunitatea potențialilor candidați, dar și tuturor celor interesați să urmeze un program de tip Executive MBA, să experimenteze sesiuni de cursuri, dar și să interacționeze cu studenți și absolvenți ai programului și, în același timp, să primească răspunsuri la diversele întrebări din partea echipei de management, în cadrul unui eveniment Sneak Peek în data de 17 septembrie. Detalii accesând linkul: ROCA Sneak Peek.

Programul INDE MBA este un program, cu predare în limba engleză, organizat de Bucharest Business School – ASE, în parteneriat cu CNAM (Conservatoire National des Arts et des Métiers) Paris. Absolvenții programului INDE MBA vor obține o dublă certificare: Diplomă de MBA (Master in Business Administration) oferită de CNAM (Conservatoire National des Arts et des Métiers) Paris, dar și o diplomă de MBA oferită de Academia de Studii Economice din București. Cursurile INDE MBA au o durată de 2 ani de zile, la care se adaugă între 4 – 12 luni timpul pentru elaborarea lucrării de disertație (proiectul final).

Mai multe informații cu privire la programul INDE MBA se pot obține accesând pagina web www.inde.ro. Adresa de e-mail pentru corespondentă este inde@ase.ro. Pentru a putea aplica în cadrul programului Romanian-French INDE MBA, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în mod cumulativ: să dețină o diplomă de licență, să aibă cel puțin 3 ani de experiență și să vorbească fluent limba Engleză. Din statistica anilor trecuți, vârsta medie a studenților este 34-37 de ani, cu experiență în industrii diverse precum: IT, asigurări, fintech, automobile, pharma, petrol etc. dar și în administrația publică, deținând poziții de middle și de top management.

Eveniment special de prezentare a programului, Sneak Peek se va desfășura în data de 17 septembrie, la sediul Bucharest Business School. Participarea la acest eveniment este condiționată de înscrierea prealabilă. Detalii la: INDE MBA Sneak Peek.

ENERGY MBA este un program destinat profesioniștilor și managerilor din domeniul dinamic al energiei. (www.energy.fabiz.ase.ro ). Programul este conceput ca o combinație echilibrată de abilități tehnice și soft-skills aduse împreună pentru a crea o adevărată călătorie de transformare pentru managerii și liderii actuali și viitori din domeniul energiei.

Acest MBA își propune să echipeze studenții cu o înțelegere holistică a peisajului energetic, combinând înțelegerea afacerilor cu cunoștințe specializate din industrie pentru a conduce la decizii durabile și de impact.

Iată câteva dintre principalele avantaje ale unui astfel de program în cadrul BBS, ASE.

Dezvoltarea abilităților manageriale și de leadership

Un MBA este adesea ales de cei care doresc să-și dezvolte abilitățile de management și leadership. În cadrul acestui program, vei învăța despre strategia de afaceri, finanțe, marketing, resurse umane și operațiuni. Practic, te vei pregăti să iei decizii bine gândite, să conduci echipe și să gestionezi organizații cu succes.

Pe lângă aceste cunoștințe, programul pune un accent puternic pe leadership. Un lider eficient nu doar implementează viziunea strategică a companiei, ci și inspiră și motivează echipa. Prin cursuri și proiecte de echipă, vei dezvolta aceste abilități într-un mod practic și aplicat.

Construirea unei rețele globale de profesioniști

Un alt avantaj major al unui MBA este oportunitatea de a-ți extinde rețeaua profesională. În timpul programului, vei interacționa cu colegi din diverse industrii și țări, cu profesori de renume și chiar cu lideri de afaceri internaționali. Această rețea te va susține nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung, oferindu-ți acces la sprijin și oportunități pe parcursul carierei.

După absolvire, vei face parte dintr-o comunitate globală de absolvenți MBA, ceea ce poate fi esențial pentru dezvoltarea ta profesională. Fie că vrei să accesezi noi piețe, să formezi parteneriate sau să primești sfaturi valoroase, această rețea va fi un aliat de încredere în cariera ta.

Perspective îmbunătățite de carieră

Absolvirea unui MBA poate deschide multe uși în carieră. În multe companii mari, un MBA este considerat un avantaj competitiv pentru pozițiile de management sau leadership. De fapt, multinaționalele preferă ca managerii lor să aibă un MBA, considerând că aceasta reflectă o înțelegere profundă a afacerilor și a managementului strategic.

Absolvenții de MBA tind, de asemenea, să aibă salarii mai mari și să avanseze mai rapid în carieră. Studiile arată că cei cu MBA câștigă semnificativ mai mult decât colegii lor fără această calificare, iar acest avantaj crește pe măsură ce avansezi în carieră.

Îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor și gândire critică

Un MBA nu se concentrează doar pe teorie, ci pune un mare accent pe dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor și gândire critică. Vei fi provocat să rezolvi situații complexe din lumea reală, să identifici problemele esențiale și să propui soluții viabile. Aceste abilități sunt cruciale pentru succesul în afaceri, mai ales într-un mediu globalizat și dinamic, unde schimbările sunt rapide și provocările frecvente.

Adaptabilitate și inovare

Într-o lume a afacerilor care evoluează constant, adaptabilitatea este esențială. Un program MBA te pregătește să fii flexibil și deschis la noi idei și tehnologii. Cursurile de inovare, antreprenoriat și tehnologie îți oferă instrumentele necesare pentru a face față schimbărilor și pentru a profita de noile oportunități.

Acces la resurse și cunoștințe actualizate

Un program MBA îți oferă acces la resurse educaționale de top, inclusiv cele mai recente studii de caz, cercetări și teorii din domeniul managementului și afacerilor. Aceste cunoștințe actualizate te ajută să rămâi la curent cu tendințele și evoluțiile din industrie.

Studenții sunt expuși la o gamă largă de subiecte, de la finanțe și contabilitate la marketing, resurse umane și strategie. Această expunere multidisciplinară îți permite să înțelegi modul în care funcționează afacerile și cum se leagă diferitele departamente și funcții. Cursurile de MBA sunt predate de profesori care sunt experți în domeniul lor și au experiență practică în industrie.

Programele de MBA oferite de BBS, ASE beneficiază de acces la studiile de caz dezvoltate de universitatea Harvard, care sunt adesea folosite în cursuri și aplicații practice.

Înțelegerea globală a afacerilor

Într-o lume tot mai globalizată, înțelegerea dinamicii globale a afacerilor este esențială. Programele MBA moderne recunosc acest lucru și oferă studenților oportunitatea de a învăța despre afaceri într-un context global. Acest lucru poate include cursuri despre piețele internaționale, schimburi valutare, legislație internațională, cultură de afaceri și etică globală.

În plus, un MBA te ajută să dezvolți abilități interculturale și să îți crești conștientizarea diversității, aspecte esențiale pentru liderii de astăzi. Înțelegerea diferențelor culturale și capacitatea de a gestiona echipe diverse sunt competențe valoroase în orice organizație internațională.

Vizite de studiu internaționale

Călătoriile de studiu internaționale reprezintă un element esențial al experienței MBA, oferind o oportunitate unică de a înțelege direct dinamica globală a afacerilor. Aceste vizite presupun, de regulă, întâlniri cu corporații multinaționale, interacțiuni cu afaceri locale și lecții învățate de la lideri străini, contribuind la îmbogățirea programului MBA cu o perspectivă practică și globală. În cadrul programului INDE MBA oferit de Bucharest Business School, participanții au ocazia să participe la două astfel de vizite: în primul an de studiu la Paris, Franța, și în al doilea an în California, SUA. Pentru studenții de la ROCA Executive MBA (Româno-Canadian), cursanții pot opta pentru o școală de vară organizată de UQAM, în care, alături de colegi din programele Executive MBA de pe trei continente, lucrează la un caz de afaceri real, prezentat ulterior unui grup de directori. De asemenea, sunt organizate vizite de studiu la parteneri europeni în ecosisteme de afaceri precum Berlin, Tallinn și Copenhaga.

Încredere și recunoaștere profesională

Finalizarea unui program MBA îți oferă un sentiment sporit de încredere și recunoaștere profesională. MBA-ul este recunoscut și respectat la nivel global, iar faptul că ai obținut această calificare arată că ai cunoștințele, abilitățile și determinarea necesare pentru a avea succes în roluri de leadership.

Concluzie

Un MBA oferă numeroase beneficii care pot avea un impact profund și de durată asupra carierei tale. De la dezvoltarea abilităților de leadership și management, la accesul la o rețea globală de profesioniști și oportunități îmbunătățite de carieră, un MBA este o investiție valoroasă în viitorul tău profesional.

Bucharest Business School, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, a fost înființată în anul 2014 și coordonează trei programe MBA: programul ROCA Executive MBA (Româno – Canadian), INDE MBA și programul Energy MBA. De asemenea, Bucharest Business School oferă și programe personalizate special concepute pentru companii. Bogdan Dumitrescu, este profesor de Monedă și Bănci în cadrul ASE București și prodecan responsabil cu activitatea didactică în cadrul Bucharest Business School.

Articol susținut de Bucharest Business School