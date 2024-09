Hugh Grant spune că un film din 2012 i-a salvat cariera când nimeni nu îl mai dorea

Hugh Grant, la un moment dat unul dintre cei mai căutați actori de la Hollywood, creditează un film din 2012 cu salvarea carierei sale după ce aceasta a intrat într-un impas major, chiar dacă lungmetrajul în sine nu a impresionat în cinematografe, relatează IndieWire.

Actorul britanic acum în vârstă de 64 de ani a declarat într-un interviu acordat revistei Vanity Fair că, înainte să joace în filmul sci-fi Cloud Atlas („Atlasul norilor”) apărut în cinematografe cu 12 ani în urmă, cariera sa se izbise de un perete.

„Am fost complet în derivă”, a relatat el, afirmând că eșecul la box office al lungmetrajului Did You Hear About the Morgans?, o comedie romantică în care a jucat alături de Sarah Jessica Parker, i-a făcut pe producătorii de la Hollywood să îl evite.

Eșecul filmului respectiv s-a adăugat unui trend mai larg de pierdere a interesului publicului față de comediile romantice, tocmai genul care l-a făcut pe Grant un actor recunoscut la nivel internațional. Însă frații Wachowski, cunoscuți pentru regizarea filmelor Matrix, l-au contactat apoi pe Grant pentru a juca în Cloud Atlas, un film bazat pe romanul omonim publicat în 2004 de scriitorul britanic David Mitchell.

Povestea romanului și a filmului „sare” între ere diferite, de-a lungul a sute de ani, până când fiecare fir narativ ajunge la un deznodământ. Notițele unor personaje din poveștile anterioare sunt regăsite în cele viitoare iar aceleași personaje par să reapară în ere diferite, însă cu relații diferite între ele.

Cloud Atlas a fost primul film live-action în care a jucat Grant după eșecul anteriorului său lungmetraj, la o distanță de 3 ani. Filmul din 2012 al fraților Wachowski nu e disponibil gratuit pe niciuna din platformele de streaming disponibile în România, dar el poate fi închiriat contracost pe Amazon Prime Video în format digital.

Hugh Grant crede că regizorii filmului care i-a salvat cariera nici măcar nu l-au vrut

„[Frații] Wachowski mi-au oferit doar câteva roluri mici în Cloud Atlas și, sincer să fiu, acestea mi-au fost oferite probabil doar fiindcă unii dintre distribuitorii lor internaționali au spus ‘Avem nevoie de niște nume cunoscute. Înghesuiți pe cineva cunoscut aici [în film]’”, a declarat Hugh Grant pentru Vanity Fair.

El a mai spus despre regizorii filmelor Matrix că „s-ar fi gândit ‘Oh, nu îl vrem cu adevărat pe Hugh Grant, dar îi vom da niște roluri minuscule’” și că aceștia „vor nega asta dar eu cred că, în parte, asta s-a întâmplat”.

Chiar dacă rolurile au fost mici, Grant avea să joace în final nu mai puțin de 6 personaje diferite în filmul epic, inclusiv unul pe care el i-a convins pe regizori să îl adauge în scenariu. În ceea ce privește „numele cunoscute”, distribuția filmului avea să îi includă în afară de Grant pe Tom Hanks, Halle Berry și Susan Sarandon, printre alții.

Actorul britanic spune de asemenea că, pe lângă că i-a salvat cariera, filmul Cloud Atlas i-a reamintit cât de mult îi place să fie un actor de personaj, un tip de actor de regulă în rol secundar care interpretează personaje neobișnuite, interesante sau excentrice.

„M-am gândit: ‘Ah, da, obișnuia să îmi placă să fac personaje. De fapt, aproape că îmi plăcea actoria’”, a explicat Grant, amintind de faptul că la începutul carierei sale, înainte să devină un actor cunoscut la Hollywood, era tocmai un actor de personaj.

„Iar apoi din pură întâmplare, poate din cauza modului în care arătam, am fost antrenat în rolul principal al eroului romantic. A decurs bine, dar nu cred că acesta este lucrul la care sunt cel mai bun, în parte și fiindcă e mai puțin distractiv”, a mai spus Hugh Grant.

Actorul britanic joacă un rol șocant în noul său film

Deși Cloud Atlas a fost un eșec financiar, cu încasări de 130 de milioane de dolari la un buget estimat între 100 și 146 de milioane, Grant spune că rolurile sale din el i-au convins peste 10 ani mai târziu pe regizorii Scott Beck și Bryan Woods să îl aleagă pentru rolul din noul lor film, Heretic.

„Două tinere misionare (Sophie Thatcher și Chloe East) care merg din ușă în ușă pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, ajung față în față cu domnul Reed (Hugh Grant), un bărbat aparent inofensiv. După ce sunt invitate în casa domnului Reed, tinerele primesc o lecție sinistră despre pericolele credinței și despre consecințele naivității”, notează descrierea oficială a filmului publicată de Cinemagia.

Pentru Grant rolul este unul care i-ar putea șoca pe unii dintre fanii săi, după cum se poate vedea în trailerul filmului:

Heretic urmează să aibă premiera internațională în data de 15 noiembrie, data lansării în România nefiind stabilită deocamdată.

