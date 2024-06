VIDEO Cannes 2024. Lista câștigătorilor competiției / Palme D'Or, obținut de filmul „Anora” / Grand Prix a mers la Payal Kapadia pentru „All we imagine as light” / Pentru prima oară a fost premiată o actriță trans

Le Grand Prix est attribué à ALL WE IMAGINE AS LIGHT de PAYAL KAPADIA.

The Jury Prize goes to ALL WE IMAGINE AS LIGHT by PAYAL KAPADIA.#Cannes2024 #Palmares #Awards #GrandPrix pic.twitter.com/Ew5SfmFmvZ

