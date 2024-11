Macaulay Culkin va juca într-un serial deja foarte popular / Următorul film al lui Christopher Nolan devine și mai entuziasmant / „Assassin’s Creed” promite că revine la originile francizei

Celebrul actor american Macaulay Culkin va juca într-un serial sci-fi foarte popular difuzat în streaming de Amazon Prime, regizorul Christopher Nolan și-a asigurat încă două nume de top de la Hollywood pentru următorul său film, în timp ce în industria jocurilor video se anunță o resetare majoră pentru îndrăgita franciză „Assassin’s Creed”. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi și despre viitorul serial „Mass Effect”, confirmat oficial acum, un nou lungmetraj „The Fly”, dar și amânarea unui joc ce se dorește un concurent pentru mult mai cunoscutul „The Sims”.

Macaulay Culkin va juca într-un serial deja foarte popular

Vestea săptămânii în materie de seriale a venit de la site-ul specializat pe cinema Deadline, care a aflat pe surse că Macaulay Culkin se va alătura distribuției serialului Fallout de pe Amazon Prime pentru al doilea sezon al său. După ce cei de la Deadline au dat știrea în exclusivitate, revista Variety a confirmat-o independent din propriile surse. Vorbim de două dintre cele mai mari redacții din lume specializate pe industria divertismentului, deci informația e ca sigură, chiar dacă nu a fost confirmată oficial de divizia cinematografică a Amazon sau actorul acum în vârstă de 44 de ani.

Da, chiar atât timp a trecut de când el devenea cunoscut de o lume întreagă datorită filmelor Singur acasă. În ceea ce privește rolul pe care el îi va juca în serial, Deadline a aflat că el va interpeta un personaj de tip „geniu nebun”, în timp ce Variety notează că rolul va fi unul recurent, deci Culkin nu va fi totuși printre actorii principali ai noului sezon al Fallout. Cam la atât se rezumă informațiile din momentul de față. Un alt mister e când ar putea apărea noul sezon al Fallout, având în vedere că primul a fost lansat în streaming de Amazon Prime Video în aprilie anul acesta.

Jurnaliștii de la Business Insider speculează însă că nu îl vom mai putea vedea mai devreme de începutul anului 2026, ceea ce va reprezenta foarte probabil o dezamăgire pentru fanii seriei sci-fi. Dar cam în ritmul acesta se învârt rotițele la Hollywood în ceea ce privește producția de seriale, deci chiar ar fi o surpriză (plăcută) să îl putem vedea mai repede de atât. Pentru cei care l-au ratat, povestea serialului se desfășoară la 200 de ani după ce un război nuclear a devastat Statele Unite și se învârte în jurul personajului lui Lucy MacLean, jucată de actrița Ella Purnell.

MacLean, care a fost crescută într-un buncăr subteran pentru a fi ferită de radiații, iese în lumea exterioară pentru a încerca să-și salveze tatăl (jucat de Kyle MacLachlan), după ce acesta a fost răpit de invadatori din lumea exterioară. Bazat pe franciza de jocuri video omonimă, Fallout s-a bucurat de un succes uriaș pe Amazon Prime după lansarea sa în aprilie, cu 65 de milioane de vizionări unice în primele 16 zile de la premieră și a devenit al doilea cel mai vizionat serial din istoria platformei de streaming, după Stăpânul inelelor: Inele puterii, cel mai scump serial din istorie.

Serialul „Mass Effect” a fost confirmat oficial

Și tot Amazon Prime a fost în centrul celeilalte vești majore de săptămâna aceasta în materie de seriale, Variety dezvăluind în exclusivitate joi că un serial Mass Effect e în lucru la Amazon MGM Studios, antemenționata divizie cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos. De data aceasta Amazon a confirmat oficial informația pentru IGN, cel mai mare site specializat pe industria jocurilor video. De ce pentru IGN? Fiindcă, după cum vor ști desigur gamerii, e vorba de un alt serial ce va adapta pentru streaming o îndrăgită franciză de jocuri video sci-fi.

Pentru cei care nu știu jocurile, povestea Mass Effect e într-un viitor îndepărtat în care omenirea și mai multe civilizații extraterestre au colonizat galaxia, folosind tehnologie lăsată în urmă de civilizații avansate precursoare. Lucrurile o iau la vale când în galaxie își face apariția de nicăieri o forță misterioasă numită „The Reapers”, care pare să fi fost în contact cu civilizațiile puternice din trecut, dispărute între timp. Povestea serialului Mass Effect va fi scrisă de scenaristul american Daniel Casey, cunoscut pentru 10 Cloverfield Lane, Kin și F9. El va fi fi și producător executiv.

Printre producători se vor număra și Michael Gamble, dezvoltatorul-șef al jocului Mass Effect 5, și Avi Arad, cineastul israelo-american care lucrează și la filmul live-action The Legend of Zelda, o altă trecere a unei francize populare de video games în lumea cinematografiei. Chiar dacă a confirmat oficial că serialul Mass Effect e în lucru, Amazon Prime n-a dat niciun indiciu despre când ar putea să apară acesta. Poate fi frustrant, dar nu la fel de frustrant ca faptul că BioWare, dezvoltatorul jocurilor Mass Effect, a confirmat încă din 2020 titlul 5 și n-a anunțat mai nimic nou de atunci.

E în lucru și un nou film „The Fly”

Trecând de la seriale la filme, la începutul săptămânii am aflat că la 20th Century Studios și Chernin Entertainment se află în lucru un nou film The Fly („Musca”). Da, e vorba de acel The Fly din 1986 regizat de David Cronenberg care l-a menținut până în ziua de azi pe Jeff Goldblum pe primele locuri în clasamentele celor mai populari actori printre fanii înrăiți ai genurilor sci-fi / horror. Dar sursele citate de revista Empire și alții insistă că nu va fi un „remake” al filmului-cult apărut în urmă cu 38 de ani. Ni se promite ceva nou, dar cumva tot în universul creat de Cronenberg.

Rămâne de văzut ce o mai însemna și asta. Cert e că The Fly care nu va fi Musca originală cu alt ambalaj va fi regizat de cineasta americană Nikyatu Jusu. E un nume care nu spune multe publicului larg dar unul care e pe cai mari pe Hollywood după ce Nanny, filmul ei horror supranatural care i-a marcat totodată debutul în lungmetraj în 2022, a fost foarte apreciat de critici. Atât de apreciat încât i-a adus chiar Marele Premiu al Juriului la ediția din anul respectiv a Festivalului de Film Sundance. Nikyatu Jusu va scrie și scenariul pentru noul film.

E și acesta un detaliu interesant, având în vedere că filmul original al lui Cronenberg s-a bazat pe povestirea din 1957 a scriitorului franco-britanic George Langelaan, la fel ca lungmetrajul omonim aproape uitat, apărut un an mai târziu. Mie anunțul privind noul film mi-a produs o senzație de Déjà vu, fiindcă scriam într-o rubrică Nerd Alert din luna august că trailerul noului film The Substance cu Demi Moore pare că aduce fugitiv la minutul 01:33 un omagiu ghici cui? Până vom afla mai multe despre noul The Fly, las aici trailerul pentru filmul cu Demi Moore, că pentru acesta măcar avem o dată de lansare și în cinematografele din România: 10 ianuarie 2025, potrivit Cinemagia.

Următorul film al lui Christopher Nolan devine și mai entuziasmant

A trecut abia o lună de când șefii de la Universal Pictures au dezvăluit că l-au convins pe Christopher Nolan să facă un nou film pentru legendarul studio și lucrurile încep să prindă contur. Merită amintit că va fi al doilea film al lui Nolan pentru Universal, după megasuccesul de care s-a bucurat lungmetrajul Oppenheimer anul trecut și ruperea colaborării cu Warner Bros. Regizorul britanic aparent încă n-a trecut peste faptul că Warner Bros. a decis să își lanseze filmele în pandemie direct în streaming, un lucru cu care el nu e de acord. A spus-o în mod repetat.

Când a făcut anunțul luna trecută, Universal a dezvăluit două lucruri: că intenționează să lanseze noul film al lui Nolan pe 17 iulie 2026 și că din el nu va lipsi Matt Damon, cu care Nolan tocmai lucrase pentru Oppenheimer, pe lângă aclamatul său Interstellar din 2014. Apoi, mai târziu în cursul lunii trecute am aflat și că Tom Holland, faimos datorită rolului acelui Peter Parker / Spider-Man din franciza Marvel, va juca și el în viitorul lungmetraj al lui Nolan. După cum relatează THR, distribuției viitorului film de la Universal i s-au alăturat acum Zendaya și Anne Hathaway.

Pentru Zendaya, probabil cea mai în vogă tânără actriță de la Hollywood, va fi un nou rol major după cel din filmele Dune ale lui Denis Villeneuve. Pentru Hathaway, premiată cu Oscar și Globul de Aur pentru filmul Les Misérables din 2013, va fi a doua colaborare cu Nolan după cea pentru The Dark Knight Rises (2008). Fără a mai ține cont de ce alte nume s-ar mai putea alătura distribuției, avem deja una absolut de top, la fel ca în cazul Oppenheimer. Filmul de anul trecut i-a adus lui Nolan primul său Oscar, la fel ca pentru Robert Downey Jr. și Cillian Murphy.

Lungmetrajul despre „părintele” bombei atomice a fost și un succes comercial uriaș, cu încasări de aproape un miliard de dolari, peste cele mai „nebunești” așteptări, cum le place americanilor să zică. Date fiind toate astea, nu cred că e o exagerare să zic despre viitorul său lungmetraj că e unul ce se anunță entuziasmant, chiar dacă deocamdată nu știm nici măcar despre ce naiba va fi. Site-urile de la Hollywood au aflat deocamdată doar că scenariul filmului va fi unul original, scris de chiar Nolan, și că povestea sa aparent nu va fi una plasată în prezent.

Oppenheimer i-a adus de fapt lui Nolan două statuete Oscar, pentru cel mai bun regizor și cel mai bun film, el fiind și producător al său, FOTO: WALTER / Bestimage / Profimedia

Rivalul așteptat pentru „The Sims” întârzie să apară

La capitolul noutăți din lumea jocurilor video, săptămâna aceasta ne-a rezervat o veste proastă, chiar dacă una previzibilă. Studioul sud-coreean Krafton, cel care a dezvoltat titlul de tip battle royale PUGB: Battlegrounds, a confirmat acum că inZOI, un concurent pentru The Sims cu un „look” hiper-realist în motorul grafic Unreal Engine 5, nu va mai fi lansat anul acesta. Sud-coreenii au anunțat jocul în noiembrie anul trecut, cu promisiunea că el o să apară în 2024. Timpul a tot trecut și Krafton n-a anunțat nicio dată de lansare oficială.

Cum anunțurile de genul nu se fac de pe o zi pe alta și anul nu mai are multe luni, în presa de specialitate au apărut speculații că inZOI nu va mai fi prezentat în 2024. Krafton a dat asigurări chiar luna trecută că nu e cazul. Acum însă a admis că e adevărat, spunând că testările nu au dat rezultatele scontate. „Răspunsul și feedback-ul vostru ne-a făcut să ne dăm seama că avem responsabilitatea să oferim jucătorilor cea mai completă experiență posibilă”, a declarat Hyungjun „Kjun” Kim, producătorul și regizorul inZOI, într-un mesaj transmis pe Discord zilele trecute.

„Acest mesaj este despre această realizare. După ce am revizuit feedback-ul vostru din inZOI: Character Studio și analizarea unei bogății de date din diversele noastre teste legate de joc, am luat decizia noastră de a lansa inZOI în variantă Early Acces pe 28 martie, 2025”, a mai spus acesta, citat de GamesRadar. Amânările de genul nu sunt niciodată o veste bună, arătând mai degrabă că studioul a dat-o în bară pe undeva dacă nu are încredere să își lanseze propriul produs. Ne vom lămuri însă în primăvara anului viitor, dacă inZOI nu va fi amânat iar.

„Assassin’s Creed” promite că revine la originile francizei

Și că tot am început rubrica Nerd Alert cu două știri despre adaptări pentru streaming ale unor francize celebre de jocuri video, hai să vedem și o știre despre una propriu-zisă. După cum relatează Eurogamer, Ubisoft intenționează ca Shadows, viitorul său titlu Assassin’s Creed să stea la baza unei povești noi, moderne și puternice, după ani de zile în care studioul n-a reușit să reproducă succesul jocurilor originale. Problemele, dacă le putem zice așa, au început după Assasin’s Creed 3, odată cu moartea lui Desmond la finalul jocului.

„Ne-am confruntat cu o răscruce creativă. Încheierea poveștii lui Desmond a fost o decizie dificilă, iar apoi, povestea modernă s-a zbătut să își găsească direcția”, a declarat Marc-Alexis Coté, vicepreședintele Ubisoft și producătorul executiv al francizei Assassin’s Creed, la un eveniment organizat recent de BAFTA. Având în vedere că jocul cu numărul 3 a apărut în 2012, Coté a admis în esență că Ubisoft a avut probleme de mai bine de un deceniu să vină cu o poveste la fel de captivantă pentru franciza sa fanion. E unul dintre lucrurile criticate de fani.

„Pe măsură ce mergem înainte [după Shadows], obiectivul nostru este să punem istoria în centrul experienței jucătorilor. Povestea din zilele moderne va servi să îmbunătățească, mai degrabă decât să eclipseze, călătoria istorică. Prin desenarea unui contrast de însemnătate între trecut și prezent, țintim să restabilim echilibrul care odată era emblema francizei. Povestea modernă va explora teme mai profunde privind amintirile, identitatea și autonomia, cum modelează trecutul cine suntem, și cum controlarea trecutului ne poate afecta viitorul”, a spus Coté.

„Bazele pentru această nouă direcție se vor contura odată cu Assassin’s Creed Shadows, care va turna fundația pentru această evoluție narativă care va crește în anii care vor urma”, a promis șeful de la Ubisoft. Promisiunea vine în contextul în care, deși nici n-a apărut încă, Shadows a fost marcat de o serie de controverse, dintre care aș aminti că fanii au acuzat „woke”-ism din cauza deciziei ca unul dintre cele două personaje jucabile să fie un samurai de culoare (bazat pe un personaj istoric real). Assassin’s Creed Shadows urmează să fie scos la vânzare pe 14 februarie 2025.

Săptămâna aceasta ne-a mai rezervat o veste dezamăgitoare, hai să o vedem pe scurt, că iar s-au strâns multe noutăți. Mickey 17, filmul sci-fi în care Robert Pattinson joacă un „expendable” ce pornește într-o misiune periculoasă de a coloniza o planetă înghețată, a fost amânat iar. Printre altele, va fi primul film al regizorului sud-coreean Bong Joon-ho după Parasite, care i-a adus 3 Premii Oscar. După cum scriam în septembrie, Mickey 17 era programat să apară în cinematografe pe 31 ianuarie 2025. Data a venit și a trecut și filmul a fost amânat pentru 29 martie. Acum avem o nouă dată de lansare, potrivit CBR: 18 aprilie 2025.

