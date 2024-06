Noul film al Pixar spulberă toate așteptările și obține cele mai mari încasări ale oricărui film de anul acesta

Filmul „Inside Out 2” produs de studioul de animație Pixar a obţinut încasări de 155 de milioane de dolari în weekendul său de debut în cinematografe, depăşind astfel „Dune: Part Two” şi „Godzilla x Kong: The New Empire” și devenind lungmetrajul cu cea mai puternică premieră de anul acesta, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Încasările obținute de Inside Out 2 sunt aproape duble față de cele ale filmului Dune: Part Two în weekendul său de debut, când apreciata peliculă a lui Denis Villeneuve a vândut bilete în valoare de 82,5 milioane de dolari în cinematografele nord-americane. Godzilla x Kong: The New Empire a avut un rezultat apropiat, cu încasări de 80 de milioane de dolari la debutul de la sfârșitul lunii martie în America de Nord.

Inside Out 2 este de asemenea primul film de la Barbie care debutează cu încasări de peste 100 de milioane de dolari. Barbie vânduse bilete în valoare de 162 de milioane de dolari pe piața sa internă în weekendul de debut din iulie anul trecut.

La fel ca antemenționatele lungmetraje, noul film al Pixar a avut succes şi la box office-ul internaţional, cu încasări de 140 de milioane de dolari, suficiente pentru a depăşi Frozen 2 (135 de milioane de dolari) și a deveni pelicula de animație cu cele mai mari venituri la debut din istorie în afara SUA.

Încasările obținute de Inside Out 2 au fost deosebit de mari în America Latină, unde a obţinut a doua cea mai mare deschidere din toate timpurile, după epopeea Marvel a Disney Avengers: Endgame. În total, noul lungmetraj de animație al Pixar a obținut încasări de 295 de milioane de dolari la nivel global, adică pe piața internă din America de Nord și pe cele internaționale.



Filmul are un buget de producţie de 200 de milioane de dolari, bani pe care i-a recuperat încă din primele 3 zile de rulare în cinematografe. Inside Out 2 „spulberă așteptările” privind încasările la box office, scrie revista Variety în titlul articolului său despre vânzările de bilete de weekendul acesta.

Filmul „Inside Out 2” readuce studioul Pixar pe cai mari, după mai multe eșecuri la box office

Inside Out 2 vine ca o gură de oxigen uriașă pentru cinematografele nord-americane, care au încasat lovitură după lovitură anul acesta din cauza eșecului unor filme cu pretenții de „blockbuster”. De exemplu, noua peliculă Mad Max al regizorului George Miller nu a reușit nici măcar să își adjudece prima poziție la box office în weekendul său de debut, deși era unul dintre cele mai așteptate filme ale anului.



Inside Out 2 marchează de asemenea un succes major pentru studioul Pixar, ale cărui filme erau odată un succes garantat la box office. Încasările spectaculoase și recenziile stelare de care s-au bucurat producțiile Pixar au convins Disney să plătească în 2006 nu mai puțin de 7,4 miliarde de dolari pentru a cumpăra studioul de animație, pe care îl deține și în prezent.



Însă în ultimii ani Pixar a avut probleme în a menține acest succes la box office, în parte și datorită deciziei Disney de a lansa filme de animație precum Turning Red, Soul şi Luca direct în streaming pe platforma sa Disney+ în timpul pandemiei.

Şeful Pixar, Pete Docter, care a regizat primul film Inside Out din 2015, un succes major la box office, a susţinut că strategia din epoca COVID a „antrenat” publicul să urmărească filmele studioului acasă și că din această cauză filme Pixar lansate recent, ca de exemplu Lightyear (2022) şi Elemental (2023) au obținut încasări sub așteptări.

Însă Inside Out 2 a devenit acum filmul Pixar cu al doilea cel mai mare debut în cinematografe din istoria studioului, înaintea peliculelor Finding Dory din 2016 (135 de milioane de dolari) şi Toy Story 4 din 2019 (120 de milioane de dolari) şi în spatele doar a lungmetrajului Incredibles 2 din 2018 (182 de milioane de dolari).

Deși și primul film Inside Out s-a bucurat de un succes major în cinematografe, vânzările de bilete ale succesorului său sunt cu mult mai mari. Filmul original din 2015 a obținut încasări de 90,5 milioane de dolari în weekendul de debut și a ajuns în lunile care au urmat la venituri totale de 356 de milioane de dolari în America de Nord şi 858,8 milioane de dolari la nivel global.

Noul film al Pixar eclipsează toate celelalte filme care rulează în prezent în cinematografe

Ride or Die, cel de-al patrulea film de comedie Bad Boys cu Will Smith şi Martin Lawrence, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 33 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Până în prezent, Bad Boys 4 a avut încasări de 112 milioane de dolari în America de Nord şi 214,6 milioane de dolari la nivel global.

Kingdom of the Planet of the Apes, produs de Disney şi 20th Century, a revenit oarecum surprinzător pe locul al treilea, cu 5,2 milioane de dolari în al şaselea weekend de la lansare. Cel de-al patrulea capitol din franciza Planeta Maimuțelor a obţinut 157,8 milioane de dolari pe plan intern şi 374,5 milioane de dolari pe plan mondial, fiind al patrulea film cu cele mai mari încasări din acest an.

Animaţia The Garfield Movie de la Sony a coborât pe locul patru, probabil fiindcă Inside Out 2 a intrat în acelaşi grup demografic de spectatori. Filmul a adus 5 milioane de dolari în cel de-al patrulea weekend, bilanţul ajungând la 78 de milioane de dolari în America de Nord şi 217 milioane de dolari la nivel global. Producţia filmului a costat doar 60 de milioane de dolari, aşa că este un succes solid pentru Sony şi Alcon Entertainment.

IF, un alt film pentru toate vârstele, a vândut bilete în valoare de 3,4 milioane de dolari în al cincilea weekend de la lansare.



Filmul regizat de John Krasinski, care a strâns o distribuție stelară pentru acest lungmetraj hibrid între live-action și animație, a avut un început lent, dar a acumulat 100,9 milioane de dolari pe plan intern şi 173 de milioane de dolari la nivel internațional. Cu toate acestea, studioul Paramount a cheltuit 110 milioane de dolari pentru a realiza IF, la care s-a adăugat apoi și un buget de marketing probabil apropiat.



Ca atare, filmul lui Krasinski e mai degrabă o dezamăgire la box office pentru Paramount.

