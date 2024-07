Coincidența bizară între un serial popular și tentativa de asasinare a lui Trump / Creatorii Stranger Things vin cu o nouă serie pe Netflix / Fallout London promite ceva chiar inedit

​Unul dintre cele mai populare seriale difuzate de Amazon Prime a venit cu un avertisment și o schimbare de titlu din cauza unei coincidențe bizare cu tentativa de asasinare a lui Donald Trump, creatorii „Stranger Things” vor produce un nou serial horror pentru Netflix, în timp ce dezvoltatorii mod-ului „Fallout London” le promit gamerilor ceva cu adevărat inedit. În rubrica Nerd Alert de duminica aceasta mai poți citi despre anularea serialului „Halo”, titlul ales pentru viitorul serial „Alien”, când apare în mare noul serial „Dune” și filmul „24” aflat în lucru la unul dintre marile studiouri de la Hollywood.

Coincidența bizară între un serial popular și tentativa de asasinare a lui Trump

După ce în timpul Campionatului European de fotbal încheiat recent a reușit să treacă o graniță rar traversată grație lui Cristiano Ronaldo, serialul The Boys al Amazon Prime a fost săptămâna aceasta subiectul unei coincidențe mai puțin obișnuite. Pentru cei care nu îl știu, The Boys e un serial de satiră la adresa producțiilor cu supereroi, fiind numit după un grup fictiv de justițiari care se opun acestora.

„The Boys” se luptă în serial cu „The Seven”, grupul celor mai puternici 7 supereroi din lume, conduși de un fel de Captain America dacă ar fi sociopat. Serialul e unul dintre cele mai populare de pe Amazon Prime, în parte datorită faptului că personaje și episoade ale sale sunt inspirate de politicieni și evenimente reale. Altfel zis, e și o satiră politică, pe cât e una față de filmele și serialele cu supereroi.

Serialul a ajuns la al patrulea sezon, care a avut premiera pe 13 iunie, după ce a fost filmat anul trecut. Ultimul său episod a fost scris cu mai bine de un an în urmă și a fost programat din timp să apară joia aceasta, 18 iulie. Episodul trebuia să se numească Assasination Run („Cursa de asasinare”, gen), el învârtindu-se în jurul unor tentative de asasinare a președintelui ales al SUA, dar și a vicepreședintelui său.

După evenimentul care a șocat America sâmbăta trecută titlul episodului a fost schimbat în Final al sezonului 4 și Amazon a venit cu un avertisment la începutul său: „Finalul sezonului The Boys conține scene de violență politică fictivă, pe care unii spectatori ar putea să le găsească tulburătoare, mai ales după rănile și pierderea tragică de viață în timpul tentativei de asasinare a fostului Președinte Trump”.

„The Boys este o serie fictivă care a fost filmată în 2023, și orice asemănări între scene și scenariu cu evenimente din lumea reală sunt o coincidență și neintenționate”, adaugă avertismentul. Acesta notează de asemenea că Amazon, Sony Pictures Television (unul dintre studiourile care îl produce) și producătorii serialului „resping în cei mai fermi termeni posibili violența de orice fel din viața reală”.

Paramount+ a anulat serialul „Halo” după două sezoane

Dacă Amazon Prime a anunțat la începutul lunii iunie că The Boys va avea parte de încă un sezon înainte de a ajunge la capăt de drum, Paramount+ a anunțat joia aceasta că Halo, serialul său bazat pe franciza de jocuri video omonimă, a fost anulat după sezonul 2. „Suntem extremi de mândri de această serie ambițioasă și am dori să le mulțumim partenerilor noștri”, șamd., notează anunțul oficial.

În mod real, anunțul e unul fără mare ceremonie, ținând cont că al doilea sezon s-a încheiat în luna martie. După cum când s-a lansat în România SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează (nu toate) producțiile Paramount+ în Europa, Halo a fost inițial un succes. Primul sezon filmat în Ungaria a devenit chiar al doilea cel mai urmărit serial original din istoria Paramount+ după premiera din 2022.

Privind în restrospectivă, decizia de a muta filmările în Islanda pentru al doilea sezon probabil n-a fost cea mai inspirată. Fiindcă decizia de acum de a anula serialul nu are atât de-a face cu ratingurile sau faptul că seria Paramount+ a fost practic repudiată definitiv de fanii jocurilor după o scenă controversată de sex în care a fost băgat protagonistul Master Chief, ci cu costurile de producție.

Să faci un serial sci-fi de acțiune cu pușcași marini în spațiu nu e ieftin. Potrivit estimărilor celor de la Variety, chiar și primul sezon a costat 10 milioane de dolari per episod. Bugetul e asemănător cu al altor seriale de top, dar probabil prea mult pentru un studio măcinat de probleme financiare ca Paramount. Decizia vine după fuziunea dintre Paramount și Skydance Media, deci e aproape sigur legată de costuri.

Serialul „Alien” se va numi „Alien: Earth”

Rămânem puțin în zona serialelor sci-fi că tot joia aceasta am aflat că serialul Alien aflat în lucru la televiziunea americană FX se va numi simplu Alien: Earth. Dezvăluirea a fost făcută într-un interviu acordat revistei Variety de John Landgraf, șeful FX, și Noah Hawley, showrunner-ul serialului. Hawley, cunoscut pentru serii ca Fargo, Legion sau Bones, a mai dezvăluit că filmările pentru primul sezon sunt gata.

Asta înseamnă că Alien: Earth a intrat acum în faza de postproducție și că probabil vom afla în perioada următoare și un calendar sau o dată de lansare. Fiind o producție FX, noi vom putea vedea serialul pe Disney+. De partea sa, Landgraf a declarat că vrea ca Hawley „să se concentreze pe scrierea a cel puțin două sezoane” suplimentare înainte să se întoarcă la filmările pentru un posibil nou sezon al Fargo.

În ceea ce privește numele ales pentru Alien: Earth, primul serial al francizei începute în 1979, acesta nu reprezintă tocmai o surpriză. Spun asta fiindcă e cunoscut de ceva timp că povestea sa urmează să fie plasată pe Pământ, o altă premieră pentru franciză. Până când vom afla mai multe, amintesc că filmul Alien: Romulus apare în cinematografe pe 16 august. Pentru el avem și un trailer:

Creatorii „Stranger Things” vin cu o nouă serie pe Netflix

După cum poți vedea, ultimele 7 zile ne-au rezervat o grămadă de vești la capitolul seriale, dar probabil cea mai mare dintre ele e faptul că Matt și Ross Duffer (mai cunoscuți ca „frații Duffer) vor produce pentru Netflix un nou serial horror prin compania lor de producție Upside Down Pictures. Serialul se va numi foarte sugestiv Something Very Bad is Going To Happen („Ceva rău urmează să se întâmple”).

Spre deosebire însă de Stranger Things, al doilea cel mai vizionat serial în limba engleză produs vreodată de Netflix (în spatele doar a Wednesday), frații Duffer vor fi doar doi dintre producătorii executivi ai viitoarei serii. Creatoarea sa este Haley Z. Boston, cel mai cunoscută ca scenaristă pentru alte două seriale ale Netflix, Brand New Cherry Flavor și Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

Boston va fi și showrunner, adică șefa generală pentru serie. „Am fost dați pe spate când am citit prima oară scenariul lui Haley. Ea este un talent nou major cu o voce aparte – scrierile sale sunt întortocheate, terifiante, amuzante și pur și simplu… foarte Haley. Ne simțim atât de norocoși să producem primul ei spectacol și abia așteptăm să împărtășim viziunea ei cu restul lumii”.

Asta au zis frații Duffer într-un comunicat. Netflix în schimb a venit cu o scurtă descriere pe Tudum, site-ul său de știri: „Something Very Bad Is Going To Happen este o serie horror de atmosferă, urmărind o mireasă și un mire în săptămâna de dinaintea ceremoniei lor nupțiale de rău augur. Acesta nu este un spoiler – citiți doar titlul”. Amuzant, într-adevăr. Mai interesant mi se pare un alt lucru:

Cineasta americană Andrea Sperling (Transparent, A Murder at the End of the World) a fost și ea luată la bord ca producător executiv, ceea ce sugerează că Netflix a pregătit o echipă de producție de top pentru viitoarea serie. Întrucât deocamdată e mult prea devreme pentru alte detalii, zic să ne amintim de acest trailer „behind the scenes” lansat recent de Netflix pentru sezonul 5 al Stranger Things:

Un film „24” e în lucru la 20th Century Studios

Filmele și serialele de acțiune nu prind de foarte multe ori rubrica Nerd Alert, dar săptămâna aceasta nu aveam cum să nu includ faptul că presa de la Hollywood a vuit despre faptul că un film 24 e în lucru la 20th Century Studios la 10 ani după încheierea serialului omonim cu Kiefer Sutherland. 24 a avut parte de 9 sezoane între 2001 și 2014, fiind unul dintre serialele de reper ale anilor 2000.

Deadline amintește de asemenea că în 2008 el a dat naștere și unui film pentru televiziune numit 24: Redemption care, lucru rar în cazul lungmetrajelor făcute pentru a fi lansate la TV, nu în cinematografe, a fost chiar apreciat. În ceea ce privește viitorul film, amintesc că „aflat în lucru” înseamnă la Hollywood că se testează scenarii, se fac calcule de cost, e sondată piața șamd., deci nu e bătut în cuie.

În general evit știrile de genul, dar aceasta mi se părea că merită măcar de dragul nostalgiei. Evident, marele semn de întrebare e dacă Kiefer Sutherland s-ar întoarce în rolul agentului Jack Bauer, dacă proiectul va primi în cele din urmă unda verde. În 2022, când cei de la revista GQ l-au întrebat despre asta, el a spus că da, cu condiția ca lucrurile să se așeze favorabil în direcția respectivă.

„Fallout London” promite ceva cu adevărat inedit

Hai să vedem și o știre care probabil va face deliciul gamerilor, sau cel puțin a celor care așteaptă Fallout London, un „mod” de dimensiunea unui DLC pentru Fallout 4, care continuă să vină cu actualizări la aproape 10 ani de la lansarea sa. După cum relatează site-ul de specialitate VG247, șeful proiectului Fallout London a oferit câteva informații noi într-o apariție pe canalul oficial de Discord al mod-ului.

Potrivit acestuia, dezvoltatorii s-au gândit că versiunea postapocaliptică a capitalei britanice va avea în continuare un speaker (președinte) al Camerei Comunelor, camera inferioară a legislativului de la Londra. Ei, și fiindcă e vorba de Fallout, speakerul respectiv va fi un robot. Dar cine va da vocea acelui robot? Păi nimeni altul decât John Bercow, probabil cel mai cunoscut speaker al Camerei Comunelor.

Bercow, care a ocupat funcția între 2009 și 2019, a fost cel mai longeviv speaker al Camerei Comunelor după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Dar nu longevitatea lui Bercow l-a făcut cunoscut în afara Marii Britanii, ci numeroasele înregistrări video cu el care s-au viralizat pe rețelele de socializare. The Guardian a făcut inclusiv un „best of” al momentelor în care pune biciul metaforic pe parlamentari:

„Cine să reprezinte mai bine versiunea mod-ului nostru pentru speakerul Casei decât o versiune robotică a cărui voce e dată de însuși John Bercow?”, a spus Dean Carter, șeful proiectului Fallout London, în actualizarea făcută pe Discord. IGN amintește că mod-ul trebuia să fie lansat pe 23 aprilie, dar că dezvoltatorii l-au amânat după ce studioul Bethesda a venit cu un update neașteptat pentru Fallout 4.

Temerea a fost că noul update oficial al jocului va reduce interesul față de mod, chiar dacă el le promite gamerilor că vor putea interacționa cu tot felul de personaje, de la „aristocrați parlamentari scorțuroși la o reînviere a Cavalerilor Mesei Rotunde la un cult de revoluționari ce nu fac compromisuri”. Pentru Bercow, retras între timp din politică, va fi aparent prima aventurare în actoria de voce.

Dezvoltatorii au precizat însă chiar luna aceasta că vor veni în curând cu o nouă dată de lansare pentru Fallout London

Încheiem săptămâna cu o știre pe scurt: HBO a anunțat zilele trecute că serialul său Dune: Prophecy va fi lansat în luna noiembrie. Pe scurt fiindcă am mai scris despre serial și mi se pare tot mai agasantă strategia asta de marketing a Hollywood cu anunțăm că serialul apare anul acesta, apoi lansăm un trailer, apoi anotimpul când apare, apoi mai lansăm un trailer, apoi anunțăm luna și peste ceva timp și ziua.

Ce e de știut e că Prophecy va fi un prolog pentru filmele Dune, povestea sa având loc cu 10.000 de ani înainte de evenimentele din lungmetraje și urmând a se învârti în jurul fondării ordinului Bene Gesserit. Serialul se bazează pe cartea Sisterhood of Dune scrisă de Brian Herbert, fiul lui Frank Herbert, și Kevin J. Anderson, partenerul său în ale scrisului. Trailerul e sugestiv:

