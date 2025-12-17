Firma ginerelui lui Donald Trump s-a retras din oferta care ar împiedica Netflix să cumpere Warner Bros și HBO

Affinity Partners, firma de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, s-a retras din oferta de preluare ostilă lansată de Paramount Skydance pentru Warner Bros Discovery, relatează CNBC.

„Cu doi competitori puternici care concurează pentru a asigura viitorul acestui activ american unic, Affinity a decis să nu mai continue urmărirea acestei oportunități”, a declarat un purtător de cuvânt al Affinity într-un comunicat.

„Dinamicile investiției s-au schimbat semnificativ de când ne-am implicat inițial, în octombrie”, a spus purtătorul de cuvânt. „Continuăm să credem că există o rațiune strategică solidă pentru oferta Paramount”, a mai adăugat acesta.

Rolul Affinity în oferta ostilă a Paramount a devenit cunoscut pe 8 decembrie, când Paramount Skydance a anunțat o ofertă integral în numerar, de 30 de dolari pe acțiune, pentru toate acțiunile Warner Bros Discovery.

Oferta în valoare de 108 miliarde de dolari a fost făcută direct acționarilor companiei, spre deosebire de cea a Netflix, care a ajuns la un acord de preluare cu Consiliul de Administrație al Warner Bros Discovery.

Jared Kushner este căsătorit cu Ivanka Trump, prima fiică a președintelui ales al SUA, FOTO: John Nacion / Imago Stock and Peopșe / Profimedia Images

Saga vânzării Warner Bros către Netflix

Oferta Paramount Skydance, compania media a miliardarului David Ellison – fiul fondatorului Oracle Larry Ellison, a venit la câteva zile după ce gigantul de streaming Netflix a anunțat că a ajuns la un acord pentru a cumpăra studioul de film al WBD, televiziunea HBO și serviciul de streaming HBO Max.

Warner Bros intenționează să separe Discovery Global, care include un portofoliu amplu de rețele de televiziune cu plată, printre care CNN și TNT.

Trump a declarat săptămâna trecută că acordul propus de Netflix, care necesită aprobarea autorităților de reglementare, „ar putea fi o problemă”, din cauza cotei de piață pe care Netflix ar ajunge să o dețină. Trump a spus că va fi implicat în procesul de aprobare a acordului iar ulterior a sugerat puternic că este înclinat să respingă tranzacția.

Valoarea monetară a rolului Affinity în oferta Paramount nu a fost dezvăluită într-un document depus săptămâna trecută de Paramount Skydance la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA.

Totuși, documentul depus la SEC menționa că, pe lângă angajamentele asumate de Affinity și RedBird Capital Partners, exista un angajament de 1 miliard de dolari din partea Tencent, precum și un „angajament agregat de 24 de miliarde de dolari din partea a trei fonduri suverane de investiții din” statele din Golf Arabia Saudită, Qatar și Abu Dhabi.



