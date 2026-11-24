Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București, consideră că „nu există niciun dubiu” că rușii au susținut candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024.

Afirmația fostului ambasador american vine în contextul în care, luni seară, AUR a organizat o conferință de presă pentru a prezenta un raport privind anularea scrutinului prezidențial din 2024. Deputata AUR Laura Gherasim a susținut că nu au existat ingerințe străine în alegeri.

„Din ceea ce am citit eu public şi vorbind cu alţii (…), în opinia mea, nu există niciun dubiu, candidatura lui Georgescu a fost susţinută direct şi indirect de ruşi şi a fost un atac la democraţia română, prin reţelele sociale, prin alte lucruri politice”, a declarat Adrian Zuckerman, marți seară, la Prima News, potrivit News.ro.

Deși Călin Georgescu susținea că nu a cheltuit niciun leu în campania electorală de atunci, fostul șef al misiunii diplomatice americane de la București a spus că „au fost făcute multe lucruri pentru el prin reţelele sociale şi în alt fel să ajute candidatura”.

„Cu oamenii cu care am vorbit eu la serviciile europene, americane şi din alte ţări, nu există niciun dubiu că asta a fost o operaţie susţinută de ruşi”, a adăugat Zuckerman.

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, pe 6 decembrie 2024, anularea alegerilor prezidențiale și reluarea lor de la zero, când deja începuse al doilea tur de scrutin – în care intraseră Călin Georgescu și Elena Lasconi.

În motivarea deciziei de la acel moment, judecătorii CCR au reclamat, printre altele, că „unul dintre candidați a beneficiat de o promovare agresivă, derulată cu eludarea legislației naționale în domeniul electoral și prin exploatarea abuzivă a algoritmilor platformelor de social-media”. De asemenea, au spus că trebuie exclusă ingerinţa unor entităţi statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală.

Raportul prezentat de AUR „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică” privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un comunicat transmis de Cotroceni marți dimineață.