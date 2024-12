FOTO Cum este călătoria cu noul tren de la Alstom și ce diferă față de trenurile care circulă de zeci de ani prin România

De câteva zile circulă cu pasageri primul tren nou cumpărat de statul român în ultimii 20 de ani și sunt câteva diferențe importante față de ce avem în țară, de la lumină și curățenie, până la faptul că se aud mult mai puțin zgomotele de rulare. Ce este atât de diferit, dar și ce nu este așa de grozav la trenul Coradia?

În 20 noiembrie a avut loc prima călătorie cu pasageri a trenului electric Alstom Coradia Stream, între București și Brașov, trenul fiind operat de CFR Călători. Cu acest tren au călătorit și Marcel Ciolacu (de la Sinaia la Brașov) și Sorin Grindeanu (Buftea – Brașov).

A doua zi de la punerea în circulație, trenul a fost anulat,din cauza unor erori ale computerului de bord. Cum România nu prea are depouri cu linie electrificată, chiar și cele mai moderne trenuri electrice sunt tractate cu locomotive diesel de manevră pentru a fi duse la depou. În astfel de situații pot apărea probleme, fiindcă la trenul electric trebuie modificați o serie de parametri software atunci când acesta este cuplat la o locomotivă diesel.

De vineri, 22 noiembrie, trenul a revenit în circulație și a făcut două drumuri în fiecare zi.

Trenul Alstom Coradia Stream (sursa Vlad Barza)

La șase zile de la primul drum cu călători, am mers din nou cu rama electrică de la Alstom. Trenul a ajuns cu șase minute întârziere în Gara de Nord, iar gradul de ocupare era de sub 30%, fiind o zi de început de săptămână și o oră în afara celor de vârf. Am făcut o altă călătorie pe data de 29 noiembrie, gradul de ocupare era cam pe la 30-40%. Nu au fost probleme, însă în ambele călătorii am întâlnit pasageri care ascultau muzică te telefon fără căști și se auzea puternic și deranjant sunetul.

În total vor ajunge în țară până la început de 2026 un număr de 37 de astfel de trenuri care vor circula pe magistralele electrificate.

Trenul Alstom Coradia Stream in gara Predeal (foto Vlad Barza)

Ce este diferit la noul tren

Arată și miroase a nou – Într-o țară unde vagoanele, automotoarele și locomotivele au o vârstă medie de 40 de ani, un tren care arată a nou este o apariție rară. Podeaua este de culoarea lemnului, scaunele sunt albastre, este multă lumină în tren. În plus, noaptea este afișaj electronic pe exterior cu numărul trenului și direcția, iar numărul vagonului este scris mare și clar.

Afisaj in trenul Coradia Stream

În multe trenuri CFR Călători, inclusiv la InterCity, este lipită în geam o foaie A4 cu direcția și numărul vagonului, foaie greu de văzut dacă trenul staționează un minut.

Este foarte silențios la rulare – Viteza medie a trenurilor românești de pasageri este 45 km/h și sunt multe zone cu restricții de 30 km/h. În trenul Alstom Coradia se aude mult mai puțin zgomotul de rulare, atât la viteze de peste 100 km/h, cât și la viteze mici, pe porțiuni de linie ce au nevoie de modernizare. Fiind un tren bine izolat și antifonat se aud mult mai puțin țăcăniturile pe care le auzi, spre exemplu, între Predeal și Brașov la un tren vechi. Concluzia este că auzi mai bine când discuți cu cineva în timpul călătoriei.

Toaleta arată bine – Unul dintre momentele neplăcute când mergi cu trenul în România este mersul la WC, mai ales în automotoarele vechi unde sunt multe suprafețe îngălbenite și ruginite, să nu mai vorbim despre miros.

Toaleta trenului Coradia Stream (foto Vlad Barza)

În acest tren totul este curat, este și multă lumină și există și toaletă pentru persoane cu handicap. Cum va arăta peste șase luni sau peste șase ani? Aici va depinde de călători, dar și de curățenia făcută de operatori între călătorii. La două ore de la începerea călătoriei inaugurale, pasagerii aruncaseră hârtie igienică atât lângă WC, cât și în vasul de WC, deși există coș de gunoi. Sunt patru toalete în tren.

Scaunele sunt comode pentru călătorii de 2-3 ore, însă când trenurile vor circula spre Timișoara și vor face peste zece ore, nu va fi deloc plăcut. Dacă stați față în față cu cineva și sunteți mai înalt, s-ar putea să nu fie suficient spațiul pentru picioare. Un alt minus este că nu există spații pentru biciclete.

Scaune in trenul Alstom Coradia

Numărul locurilor este scris jos, lângă scaune, și poate fi uneori greu de văzut. Priza nu este pe perete, ci între scaune.

Există ecrane mari în tren, pe ele fiind afișate lucruri precum harta, următoarea oprire și viteza trenului în timp real. Funcționează și sistemul prin care sunt anunțate vocal stațiile. Sunt lucruri oarecum banale, însă rare la trenurile care circulă în România, cu excepția câtorva rame de la operatorii privați.

Zona de clasa 1 la trenul Coradia Stream (foto Vlad Barza)

Vor fi montate automate cu băuturi și, probabil și gustări ambalate. Astfel de automate mai există doar în trenurile Softrans (trei trenuri electrice produse la Craiova).

Alstom a ales să pună o parte dintre instalațiile esențiale pe tavanul trenului, ideea fiind ca atunci când se strică ceva – sau când se fac verificări de rutină – elementele cu probleme să fie înlocuite mai rapid. Sunt multe instalații pe tavan și fiindcă podeaua este joasă, așa că nu ar fi fost foarte mult loc jos.

Pe ce rute vor circula noile trenuri

Până la 14 decembrie 2024 trenul de la Alstom va circula după următorul program: IR 16001 București Nord plecare 05:40 – Brașov sosire 08:08 / IR 16002 Brașov plecare 08:43 – București Nord sosire 11:12.

Patru locuri fata in fata in trenul Alstom (foto Vlad Barza)

Orarul de circulație se va schimba după 15 decembrie, când intră în vigoare noul Mers al Trenurilor. Un alt tren va intra în circulație cu călători în luna ianuarie și ar trebui să crească ritmul în care vor intra în circulația pentru CFR Călători aceste garnituri cu șase vagoane și un total de 350 de locuri.

După București – Brașov (două rame electrice) va urma, probabil în aprilie, ruta București – Constanța, iar următoarea rută va fi București – Craiova, peste câteva luni, a spus pentru HotNews.ro, Ștefan Roșeanu, președinte al ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară).

Trenul de la Alstom pe timp de noapte (foto Vlad Barza)

Când vor ajunge toate cele 12 trenuri destinate CFR Călători, trenul București – Brașov va avea traseu prelungit, pe ruta Sighișoara – Alba Iulia – Deva – Arad – Timișoara. Probabil la final de 2025 sau început de 2026, noile trenuri Alstom Coradia Stream vor rula pe alte două rute lungi: București – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Timișoara – Arad și București – Craiova – Târgu Jiu – Deva

Producția de preserie a fost făcută în Polonia, unde au fost asamblate trei trenuri, iar restul vor fi produse la o uzină din Germania. Al patrulea tren este și el gata, iar alte opt trenuri sunt în diverse etape de fabricație. Cei de la Alstom estimează că în aprilie sau mai se va ajunge la o cadență lunară de producție de 3-4 trenuri.