Reacție rapidă la mărturisirea lui Alfred Simonis despre direcționarea voturile către George Simion: „I-aș cere imediat demisia lui Ciolacu”

Politologul Cristian Preda, profesor universitar, consideră că președintele Klaus Iohannis ar trebuie să îi ceară demisia premierului Marcel Ciolacu, după recenta mărturisire a șefului CJ Timiș, Alfred Simonis.

„ Ciolacu și Simonis au mărturisit că toate organizațiile PSD i-au dat voturi lui Simion. Dacă aș fi președinte, i-aș cere imediat demisia lui Ciolacu”, a scris vineri seara Preda pe pagina sa de Facebook.

Reacția sa a venit în contextul în care Alfred Simonis a recunoscut că social-democrații au direcționat voturi pentru candidatul AUR, George Simion, în turul I al alegerilor prezidențiale din luna noiembrie.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis liderului PSD, într-un clip video publicat pe TikTok.

Ciolacu i-a răspuns că îi pare rău ca a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale.

„Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.