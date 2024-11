FOTO VIDEO Sărbătoare la Palm Beach, după proiecţiile Fox News că republicanul Donald Trump este noul președinte

Mulţimi de susţinători ai lui Donald Trump din Florida au izbucnit în urale după ce reţeaua conservatoare Fox News a proiectat că republicanul a câștigat statul cheie Pennsylvania.

Donald Trump este așteptat să țină un discurs la sediul de campanie din Palm Beach, din Florida, unde starea de spirit s-a schimbat în rândul susținătorilor săi.

Susținătorii lui Trump de la centrul de convenţii din West Palm Beach au sărit în sus de bucurie când au aflat că Fox News, un post apropiat republicanului, a proiectat victoria lui Trump în alegeri.

YMCA has broken out at Trump HQ in West Palm Beach. I would predict victory soon. pic.twitter.com/tl2jDOexQj