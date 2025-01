FOTO/VIDEO Atac armat într-un bar din Muntenegru, soldat cu șapte morți, inclusiv doi copii

Poliţia din Muntenegru caută în oraşul Cetinje un individ înarmat care a ucis miercuri şapte persoane, printre care doi copii, după o dispută într-un bar, informează agenția spaniolă de presă EFE, potrivit Agerpres.

Poliţia, care a desfăşurat forţe speciale pentru a-l căuta pe fugarul înarmat în Cetinje, la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de capitala, Podgorica, l-a identificat pe atacator doar cu iniţialele sale, A.M., şi a precizat că are 45 de ani.

🇲🇪⚠️: A gunman carried out a deadly attack in the town of #Cetinje, Montenegro, leaving 7 people dead, including 2 children aged 11 & 7, and injuring 4 others. The incident occurred when Martinovic entered a bar and opened fire on a crowd.#Montenegro pic.twitter.com/i0L8fJMKtG