Meajele găsite de FBI pe telefonul soldatului care a detonat Cybertruckul Tesla în fața hotelului lui Trump: „Aveam nevoie să mă eliberez”

Anchetatorii au găsit pe telefonul bărbatul care a detonat o Tesla Cybertruck ce a explodat, miercuri, în faţa unui hotel al lui Donald Trump din Las Vegas, două mesaje în care acesta menționează „nemulţumiri politice”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Matthew Alan Livelsberger, cel care a detonat Tesla Cybertruck, era un soldat activ al forțelor speciale americane și s-a sinucis prin împușcare înainte de explozie. Potrivit noilor date oferite de FBI, el suferea de PTSD.

„Se pare că este vorba de un caz tragic de suicid implicând un veteran decorat care lupta împotriva unui sindrom de stres posttraumatic şi a altor probleme”, a explicat agentul FBI responsabil cu ancheta, Spencer Evans, într-o conferinţă de presă.

Examinarea telefonului suspectului este în curs de desfăşurare, dar anchetatorii au găsit două mesaje în care Livelsberger menţionează „nemulţumiri politice”, a explicat un adjunct al şerifului din Las Vegas, Dori Koren.

Soldatul evocă acolo „probleme legate de conflicte din alte părţi” ale lumii şi „probleme naţionale, probleme ale societăţii”, precum şi „provocări personale”, a detaliat el.

Extrase din aceste mesaje au fost dezvăluite în cursul conferinţei de presă amintite. „Suntem Statele Unite ale Americii, cea mai bună ţară care a existat vreodată”, scrie militarul într-unul dintre mesaje.

„Dar la ora actuală, suntem bolnavi de moarte şi ne îndreptăm spre prăbuşire. Nu este vorba despre un atac terorist, ci de un semnal de alarmă!”, susţine el.

De asemenea, suspectul explică că organizează o explozie pentru că „americanii nu acordă atenţie decât spectacolelor şi violenţei”.

Pentru a-şi explica trecerea la acţiune, el invocă traume suferite în cursul carierei sale militare. „Aveam nevoie să-mi curăţ mintea de fraţii pe care i-am pierdut şi să mă eliberez de povara vieţilor pe care le-am luat”, explică fostul militar în mesajul său.

Momentul în care camioneta Tesla explodează în fața hotelului lui Donald Trump a fost surprins de o cameră de supraveghere. În urma exploziei, șapte persoane au fost rănite.

Elon Musk’s dumb idea — the Cybertruck — exploding in front of a Trump hotel is the ultimate metaphor for the next four years. pic.twitter.com/TPJZsay9bh