Reacția cancelarului Germaniei, după ce Musk l-a numit „imbecil incompetent”

Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland, 21.12.2024: Alter Markt: Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Bundeskanzler Olaf Scholz SPD besucht den Tatort *** Magdeburg, Saxony-Anhalt, Germany, 21 12 2024 Old Market Attack on Magdeburg Christmas market Federal Chancellor Olaf Scholz SPD visits the crime scene Copyright: xdtsxNachrichtenagenturx dts_54481,Image: 949233778, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk., Model Release: no, Credit line: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia